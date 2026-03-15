Autor al cărții „Dă-mi câteva ore, ca să-ți dau ani înapoi”, Răzvan Șindelaru este multiplu campion internațional la fitness și culturism, cu o experiență de peste 28 de ani în domeniu, și a dezvăluit care sunt alimentele care nu ar trebui să lipsească din dieta zilnică a unui om.

Oamenii ar trebui să renunțe la zahărul lichid pentru a slăbi

„Alimentele cu adevărat importante sunt cele nutritive, care conțin elementele necesare funcționării organismului, nu doar gust și calorii goale. Dacă ar fi să facem o listă scurtă, dar esențială, aceasta ar include: carne, pește, ouă, lactate, în special chefir și iaurt, fructe și legume, leguminoase, nuci și semințe, cereale integrale, ulei de măsline și avocado”, a spus tânărul în exclusivitate pentru Libertatea.

Sportivul a vorbit și despre ce ar trebui să facem dacă vrem să slăbim fără a ne afecta organismul sau rutina zilnică.

„Pe scurt, dacă vrem să slăbim fără să ne dăm viața peste cap, ar trebui să renunțăm în primul rând la zahărul lichid și la mâncatul fără foame, adică gustări. Băuturile dulci, sucurile, energizantele sau cafelele încărcate cu zahăr aduc foarte multe calorii, dar nu oferă sațietate, așa că ajungem să consumăm mai mult fără să ne dăm seama. La fel și ronțăielile sau gustările permanente, care devin un obicei, nu un răspuns la foame.

Mulți recomandă soluții radicale: eliminarea carbohidraților, posturi drastice sau diete restrictive, dar acestea funcționează, de obicei, doar pe termen scurt, ca un foc de paie. În schimb, eliminarea acestor două surse majore de calorii «invizibile» produce rezultate sustenabile, fără să afecteze organismul sau rutina zilnică”, a adăugat Răzvan Șindelaru în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Am fost curioși să aflăm și ce sfat și-ar da chiar lui Răzvan Șindelaru dacă ar putea avea o discuție cu varianta lui tânără, de la începutul carierei.

„Tânărului Răzvan i-aș spune să își urmeze în continuare același drum. Privind înapoi, îmi dau seama că multe dintre alegerile de atunci au fost făcute cu gândul la viitor, nu doar la momentul prezent. Încă de tânăr îmi alegeam pașii în funcție de consecințele pe termen lung, întrebându-mă ce efect vor avea peste ani lucrurile pe care le fac astăzi. Era o formă de cumpătare care, fără să îmi dau seama, m-a protejat și m-a ajutat să construiesc ceva durabil. Cred că alegerile bune de atunci m-au adus unde sunt astăzi”, a afirmat sportivul.

Sfaturi concrete de la Răzvan Șindelaru

Prima schimbare pentru a trăi sănătos, nu doar a slăbi, este renunțarea la zahărul lichid și la ronțăit. Acestea cântăresc mai mult decât mesele principale.

Obiceiuri care ne sabotează sănătatea: Sedentarismul, somnul insuficient și mâncatul automat, fără conștiență.

Ce mănânci când nu ai timp: Alimente simple și nutritive, precum iaurt sau chefir, ouă, fructe, nuci, un sandvici cu D. Și ingrediente curate. Nu trebuie să fie complicat ca să fie sănătos.

Alimente-capcană din supermarket: Produsele ultraprocesate, precum snacksuri, cereale dulci, patiserie, sosuri, produse „fitness” foarte procesate.

Sucurile fără zahăr pot ajuta la slăbire doar temporar, prin reducerea caloriilor. Dar nu educă gustul și nu rezolvă cauza. Apa rămâne cea mai bună alegere.

Greșeli la început de sport: Prea mult și prea repede. Lipsa răbdării și a consecvenței.

Cum reducem pofta de dulce: Somn suficient, mese regulate cu proteine și fibre, reducerea zahărului treptat, nu brusc.

Cel mai nociv mit: Că există o soluție rapidă și universală pentru slăbit.

Cel mai complex aliment care nu trebuie să lipsească: Ouăle, dense nutritiv, accesibile și complete.

Când devin fructele un inamic: Când sunt consumate în exces sau sub formă de sucuri, mai ales în contextul unui aport caloric deja ridicat.

„Bio” nu înseamnă fără calorii. Contează cantitatea și echilibrul. Nu putem consuma „bio” fără restricții.

Cea mai sănătoasă carne: Carnea slabă, de calitate, consumată moderat, precum pește, pasăre, carne roșie neprocesată.

Apă trebuie să bem atât cât să nu ne fie sete și urina să fie deschisă la culoare. Pentru majoritatea oamenilor, aproximativ 1,5 – 2,5 litri pe zi, în funcție de activitate.