Record de cocaină în aerul unui cartier din Roma: locuitorii îl respiră fără să știe, în mod natural

Un nivel record de cocaină în aer s-a înregistrat într-un cartier din Roma

Cartierul Bufalotta din Roma a înregistrat cea mai mare concentrație de cocaină în aer din Italia, potrivit unui studiu realizat de autoritățile italiene și publicat de portalul de știri Roma Today. Studiul, realizat în cadrul proiectului Psico, a monitorizat nivelul de substanțe psihotrope în trei locații din Roma: Bufalotta, Cipro și Fermi.

Concentrația de cocaină la Bufalotta a atins 1.174 pg/m³, cu mult peste media națională de 190 pg/m³. Alte orașe, precum Pescara (565 pg/m³) și Florența (528 pg/m³), ocupă pozițiile următoare în clasament.

Studiul a analizat prezența substanțelor psihoactive în aer

Proiectul Psico, coordonat de Universitatea Ca’ Foscari din Veneția și Consiliul Național al Cercetării (CNR), a analizat prezența substanțelor psihotrope în particulele de aer PM10.

„Atmosfera este o matrice complexă care poate servi ca indicator al consumului și traficului de droguri”, se arată în raport.

Blocurile din cartierul Bufalotta din Roma, locul în care s-a înregistrat cea mai mare cantitate de cocaină în aer. Sursa foto: Shutterstock

Între primăvara anului 2025 și iarna aceluiași an, au fost analizate 246 de probe din 17 locații din Italia. Dintre acestea, trei au fost din Roma, zonele selectate fiind reprezentative pentru arii urbane mari, dar evitându-se zonele cunoscute pentru activități de trafic de droguri.

Locuitorii cartierelor se pot confrunta cu inhalarea pasivă de substanțe interzise

Una dintre concluziile surprinzătoare ale raportului este că locuitorii din Bufalotta inhalează zilnic o cantitate estimată de 0,0235 mg de cocaină, ceea ce reprezintă 0,016% dintr-o doză medie pentru uz personal (150 mg).

„Această cantitate este considerabil mai mică decât orice doză pentru uz personal”, precizează raportul.

Din păcate, acesta nu este primul astfel de raport din Europa. Cocaină și alte substanțe interzise au fost descoperite și în Madrid și Barcelona, în urmă cu mai mulți ani.

Care sunt diferențele între tipurile de substanțe

Monitorizarea zilnică a particulelor PM10 a scos în evidență variații semnificative în funcție de tipul de substanță.

Cocaina, de exemplu, înregistrează concentrații mai ridicate în timpul săptămânii de lucru, în 71% din locațiile pozitive. Pe de altă parte, tetrahidrocanabinolul (THC) este mai prezent în weekend, în 70% din locațiile monitorizate. Ketamina, în schimb, prezintă niveluri constante pe parcursul întregii săptămâni.

Lazio este regiunea în care se înregistrează cele mai multe cereri pentru tratarea dependenței

În regiunea Lazio, cererea pentru servicii de dependență (Serd) este printre cele mai mari din țară, cu o medie zilnică de 463 de pacienți.

Totodată, Lazio conduce în clasamentul național al operațiunilor antidrog, cu 19% din totalul acțiunilor din Italia, și a înregistrat al doilea cel mai mare volum de droguri confiscate – 7.363 kg, după Lombardia cu 11.030 kg, conform Roma Today.

Raportul subliniază că monitorizarea aerului poate oferi indicii valoroase despre consumul și traficul de droguri. În plus, aceste date permit autorităților să identifice variațiile temporale și teritoriale ale consumului, contribuind la implementarea unor măsuri mai eficiente de combatere a acestui fenomen.

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