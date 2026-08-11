În urmă cu 20 de ani, Oana Zăvoranu avea un alt look, diferit față de cel cu care fanii ei s-au obișnuit.

„Fix acum 20 ani și jumătate, în vara 2007, la lansarea albumului meu muzical «Mai bună că niciodată». La un club, vis-a-vis de Intercontinental Și mă gândeam cât de mișto am fost din totdeauna și sunt…și că îmi mențin cu tărie părerea că «once a Queen, always a Queen»! Omul frumos, talentat, puternic, cu caracter, bogat sufletește, luminat și luminos, cu mir în frunte, rebel, luptător și neînfricat, nativ…

AȘA RĂMÂNE TOATĂ VIAȚA! Vă iubesc, Oana”, a scris Oana Zăvoranu în dreptul imaginii de pe Instagram.

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De mai mulți ani, Oana Zăvoranu s-a retras de pe micile ecrane, iar aparițiile sale în cadrul emisiunilor TV au fost extrem de rare. Cu toate astea, fosta actriță a rămas în continuare activă în mediul online, unde își ține la curent fanii cu toate activitățile sale.

Clinica Oanei Zăvoranu, golită de executori în primăvara acestui an

În anul 2017, Oana Zăvoranu a decis să își încerce norocul antreprenorial în domeniul afacerilor medicale și a deschis clinica One Life, cu care părea să fi dat lovitura. În urmă cu câțiva ani, problemele au început să își facă apariția și, în luna martie a acestui an, clinica acesteia a intrat în faliment și a fost lăsată de izbeliște.

În primăvara acestui an, executorii au început să golească fosta clinică, bucată cu bucată. Potrivit Cancan, de data aceasta, scoase din fosta unitate medicală au fost aparatele de RMN și de CT.