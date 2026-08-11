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David Popovici, cel mai rapid din serii la 100 de metri liber

Înscris în cea de-a zecea serie, ultimul grup de calificare, David Popovici a înotat pe culoarul al cincilea, având alături adversari puternici precum britanicul Matthew Richards sau slovenul Jere Hribar. Românul a preluat controlul cursei și a oprit cronometrul la 47.13 secunde.

Rezultatul obținut de Popovici a fost de departe cel mai bun timp înregistrat în toate cele 10 serii desfășurate marți dimineață, obținând calificarea fără emoții în faza următoare a competiției. Pentru a accede în semifinale, sportivii trebuiau să se claseze în primii 16 timpi per ansamblu. Semifinalele probei regină de 100 de metri liber sunt programate în această seară, începând cu orele 20.32 și 20.36.

Cum au evoluat ceilalți români în seriile de la 100 de metri liber

România a avut alți doi reprezentanți la startul aceleiași probe, însă ambii au ratat calificarea în faza semifinalelor.

Eric-Ștefan Andrieș (18 ani, CSM Constanța) a fost primul român care a intrat în bazin, evoluând în seria a patra. După ce a întors al șaptelea la jumătatea cursei, Andrieș a făcut un al doilea bazin excelent și a încheiat al treilea în seria sa, cu timpul de 49.79 secunde. Deși după primele patru serii figura cu al șaselea timp general, la finalul celor 10 serii el a coborât sub locul 16 și a fost eliminat.

În penultima serie a luat startul Patrick Dinu (21 de ani, Princeton University). Constănțeanul a înregistrat un timp de 48.83 secunde, clasându-se pe locul 8 în seria sa, rezultat insuficient pentru prinderea unui loc în semifinale.

Programul complet al delegației României în ziua a doua la Paris

În total, șase sportivi din delegația României concurează marți în bazinul din Paris. Pe lângă cei trei reprezentanți de la 100 de metri liber, alți trei români luptă pentru calificări în probele lungi și de spate:

Tudor Iordache (seria 1, ora 11.28) și Alexandru Constantinescu (seria 2, ora 11.32) iau startul în seriile de calificare ale probei de 200 de metri spate, având ca obiectiv clasarea în primii 16 pentru accederea în semifinale.

De asemenea, tânărul Andrei Proca concurează în seria a treia la 800 de metri liber, programată la ora 12.25. Această probă nu beneficiază de faza semifinalelor, astfel că Proca are nevoie de un timp între primii opt din serii pentru a se califica direct în marea finală de miercuri.