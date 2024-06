Despre ceapa verde

Ceapa este una dintre cele mai vechi plante cultivate în Europa și Asia și era deja bine cunoscută civilizațiilor antice din Asia, India și Mediterană. În Egiptul antic ceapa era considerată un simbol al vieții eterne, datorită formei sale rotunde și a inelelor concentrice și era oferită zeilor, sau era folosită ca monedă de plată de a ajunge în rai.

Ceapa verde este o legumă foarte îndrăgită, printre cele mai apreciate verdețuri de primăvară, și este folosită într-o multitudine de rețete. De la salate, la supe, la plăcinte și tocănițe, ceapa verde dă savoare mâncărurilor.

Ceapa verde are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind un alimen bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu şi este săracă în grăsimi saturate, sodiu şi colesterol Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice.

Ceapa verde este, deci, bogată în vitamine și minerale, tonifiantă și gustoasă în același timp. Este considerată una dintre cele mai iubite verdețuri de primăvară, însă este folosită crudă și în diverse rețete pe tot parcursul anului.

Află mai multe despre ce beneficii are ceapa.

Cum poți găti cu ceapa verde

Salate: Ceapa verde este adesea folosită crudă în salate, unde adaugă un gust proaspăt și crocant. Poate fi combinată cu diverse legume, fructe, și verdețuri pentru a spori complexitatea gustului.

Sotată: Ceapa verde poate fi sotată ușor și utilizată ca bază pentru diverse mâncăruri, inclusiv supe, tocane, și mâncăruri prăjite. Ea adaugă un strat de aromă fără a domina celelalte ingrediente.

Supe și tocane : Adăugată spre finalul procesului de gătit, ceapa verde contribuie la intensificarea aromelor și adăugarea de prospețime.

Omlete și quiche: Ceapa verde este un ingredient popular în preparatele pe bază de ouă, unde completează bine alte legume și brânzeturi.

Condiment: Ceapa verde poate fi folosită ca garnitură pentru diverse feluri de mâncare, de la carne la cartofi copți sau piureuri, adăugând o notă de culoare și prospețime.

Marinate și sosuri: Este frecvent utilizată în marinate și sosuri, unde contribuie la dezvoltarea aromelor și echilibrarea gusturilor.

Rețete de mâncare cu ceapă verde

Mâncare cu ceapă verde

Mâncare cu ceapă verde

Ingrediente:

2 legături ceapă verde

1 legătură usturoi verde

2 roșii

2 lingurițe bulion

2 linguri de ulei

300ml apa

100ml vin roșu

1 linguriță sare

1 linguriță zahăr

mărar pătrunjel

1 foaie de dafin

Mod de preparare

Ceapa și usturoiul tăiat rondele se pun la călit în puțin ulei, apoi se adaugă roșiile tăiate felii subțiri, Se amestecă bine iar după încă 2 minute se pune pasta de tomate și restul ingredientelor: vin, apa, mărar, pătrunjel, dafin, zahăr și sare. Se fierbe înăbușit la foc moderat timp de 10 minute, până când compoziția scade și se formează un sos legat. Se servește mâncarea imediat cât este caldă simplă sau cu mămăligă.

Tocăniță de ceapă verde

5-6 legături de ceapă

50 g de unt sau ulei de măsline

2 linguri de ulei

2 căței de usturoi (opțional)

2 linguri de zahăr

2 linguri de făină

500 ml de supă de pui sau legume

sare și piper, după gust

1 frunză de dafin (opțional)

1/2 linguriță de boia de ardei dulce (opțional)

crutoane sau pâine prăjită (opțional)

Mod de preparare

Începeți prin a curăța și tăia ceapa. Încălziți untul sau uleiul de măsline împreună cu uleiul vegetal într-o cratiță adâncă la foc mediu. Adăugați ceapa verde tăiată și amestecați bine. Reduceți focul la minim și lăsați ceapa să se călească încet. Continuați să amestecați din când în când pentru a preveni arderea, timp de aproximativ 10 minute sau până când ceapa devine moale. Dacă doriți, puteți adăuga și cățeii de usturoi tocați fin în acest moment și să-i căliți alături de ceapă.

După ce ceapa este gătită, adăugați zahărul și făina în cratiță și amestecați bine. Continuați să gătiți timp de 2-3 minute pentru a permite caramelizării zahărului și pentru a găti făina.

Încet și treptat, adăugați supa de pui sau legume în cratiță, amestecând constant pentru a preveni formarea de cocoloașe. Puteți adăuga, de asemenea, o frunză de dafin și boia de ardei dulce pentru a da un gust special tocăniței. Condimentați cu sare și piper după gust.

Lăsați amestecul să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 20-30 de minute, amestecând din când în când, până când tocănița de ceapă devine groasă și consistentă.

Tocănița de ceapă verde poate fi servită caldă, de obicei cu crutoane sau pâine prăjită. Poate fi, de asemenea, folosită ca garnitură pentru diverse feluri de mâncare sau ca bază pentru alte preparate.

Această tocăniță de ceapă verde este o alegere excelentă pentru a vă bucura de gustul bogat al cepei și poate fi pregătită cu ingrediente simple din bucătăria dvs. O puteți adapta și personaliza după preferințele dvs. adăugând, de exemplu, bacon sau brânză topită. Poftă bună!

Plăcintă ce ceapă verde

Ingrediente:

6 foi de plăcintă

500 g telemea

500 g brânză proaspăta de vaci

200 g smântână grasă

3 ouă

50 g unt moale

o legătură de ceapa verde

1 legătură mărar verde

1 ou pentru uns deasupra

Mod de preparare:

Se unge tava cu unt din abundență. Untul trebuie să fie moale. Se amestecă telemeaua răzuită cu brânză proaspătă și smântâna. Se taie ceapă verde mărunt. Mărarul se taie mărunt. Se adaugă peste compoziția de brânză și ceapă, mărarul și ouăle. Se amestecă bine totul. . Se ia o foaie și se pune o parte din umplutura, se întinde foarte bine, în strat subțire.

Se pun câteva bucățele de unt ici și colo. Acesta se va topi și va frăgezi foile. Se rulează, se bagă capetele înăuntru ca să nu curgă umplutura, apoi se așază în tavă. La fel se face și cu celelalte foi. Se unge plăcinta deaupra cu ou bătut cu sare . În felul acesta, plăcinta noastră va fi foarte moale și va avea un aspect rumen-auriu. Se bagă la cuptor încălzit la 180 de grade și se lasă aproximativ 30 de minute, până când plăcinta cu ceapă verde este rumenită pe deasupra.

Omletă cu ceapă verde și roșii

Omletă cu ceapă verde și roșii

Ingrediente:

4 ouă

o mână de brânză telemea rasă

1 ardei roșu

1 linguriță de ulei

Mod de preparare:

Omleta cu ceapă verde este un preparat delicios și este, de asemenea, o rețetă cu ceapă verde ce poate fi adaptată oricând după gusturi și ingredientele pe care le avem la îndemână. Ceapa verde se toacă, la fel și ardeiul. Se pun 1 minut la călit în ulei, apoi se adaugă ouăle bătute în care s-a pus brânza rasă. Se lasă câte omleta cu ceapă verde câte 2 minute pe fiecare parte. Se poate servi simplă, cu salată verde sau roșii.

Quiche cu ceapă verde

Quiche cu ceapă verde

Ingrediente:

Pentru aluat:

200 g făină

100 g unt rece, tăiat cubulețe

1 ou

2-3 linguri apă rece

Un praf de sare

Pentru umplutură:

4-5 cepe verzi, tăiate mărunt (partea albă și cea verde)

150 g bacon, tăiat cubulețe (opțional)

100 g brânză Gruyère sau Emmental, rasă

200 ml smântână pentru gătit

3 ouă

Sare și piper, după gust

Un praf de nucșoară (opțional)

Mod de preparare

Într-un bol mare, amestecă făina cu sarea. Adaugă untul rece și frământă cu degetele până obții o consistență nisipoasă. Adaugă oul și 2-3 linguri de apă rece, amestecând până când aluatul se leagă. Dacă este nevoie, mai adaugă apă, câte o lingură, până obții un aluat omogen.

Formează o bilă din aluat, învelește-o în folie alimentară și las-o la frigider pentru cel puțin 30 de minute.

Într-o tigaie, prăjește baconul (dacă folosești) până devine crocant. Scoate-l pe o farfurie tapetată cu hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de grăsime.

În aceeași tigaie, adaugă ceapa verde și călește-o la foc mediu până devine moale și ușor caramelizată.

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Întinde aluatul pe o suprafață presărată cu făină până obții un cerc suficient de mare pentru a acoperi o tavă de tartă (de aproximativ 23 cm diametru). Transferă aluatul în tavă și presează-l ușor pe margini și pe fund. Taie excesul de aluat de pe margini.

Înțeapă baza aluatului cu o furculiță și coace-l la copt orb timp de 10-15 minute (pune hârtie de copt deasupra aluatului și adaugă greutăți pentru copt sau boabe de fasole).

Într-un bol mare, bate ouăle cu smântâna pentru gătit. Adaugă brânza rasă, ceapa verde călită, baconul prăjit (dacă folosești), sare, piper și nucșoară. Amestecă bine toate ingredientele.

Toarnă umplutura în crustă și nivelează suprafața. Coace quiche-ul în cuptorul preîncălzit pentru 30-35 de minute, sau până când umplutura este bine închegată și suprafața este aurie.

Sursă foto – 123rf.com



