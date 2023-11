Gulia este planta înrudită cu conopida, varza și broccoli, are o textură asemănătoare cu cea a verzei, crește sub forma unui bulb alb, roșiatic sau mov. Vezi în ce rețete poți introduce gulia.

Informații despre gulie

Gulia, brassica oleracea gongylodes, este originară din Europa de Nord, iar în limba germană este tradusă sub termenul de “nap de varză”. Tulpina plantei este lungă cu frunze mari, dințate, are culoarea violet, verde pal sau alb, iar la interior este întotdeauna alb-galben.

Principalii compuși din gulie sunt vitaminele A, B1, B2, B3, B6, B9, C, săruri, potasiu, calciu, mangan, fibre, celuloză și zaharuri.

Gulie – proprietăți

Antioxidante;

Antinflamatorii;

Diuretice;

Dizolant uric;

Răcoritore;

Emoliente;

Revitalizante;



Beneficiile consumului de gulie

Îmbunătățește rezistența oaselor;

Oferă energie;

Stabilizează nivelul glucozei în sânge;

Previne cancerul;

Adjuvant pentru infecții virale sau tuse;

Bun pentru bronșite sau cistite;

Întărește oasele și dinții;

Combate contracțiile musculare;

Vindecă degerăturile;

Previne anemia;

Îmbunătățește sistemul imunitar;

Menține sănătatea digestivă.

Gulie roșie

Recomandări INTERVIU. „O anchetă bună a DNA în cazul achiziției de vaccinuri ar trebui să cerceteze pe toată lumea, inclusiv pe Klaus Iohannis ca martor”, spune Alina Mungiu-Pippidi

Rețete de mâncăruri cu gulie

Mâncare de gulii cu smântână

Ingrediente

4 bucăți de gulii;

150 gr smântână;

100 ml lapte;

50 gr unt;

2 cepe;

Ulei, sare, piper;

2 lingurițe suc de lămâie;

O lingură de făină;

Mărar.

Mod de preparare

Spală guliile și curăță-le de coajă, apoi taie-le în cubulețe. Într-o tigaie, pune untul și uleiul, la foc mic, apoi adaugă ceapa pe care ai tocat-o mărunt. Las-o să se călească 2 minute, după care adaugă guliile și amestecă. Condimentează după gust, apoi adaugă 200 ml de apă caldă și lasă pe foc pentru 5-6 minute, acoperit cu un capac.

Separat, amestecă laptele rece, de la frigider, cu o lingură de făină, smântâna și mărarul tocat mărunt.

Adaugă amestecul făcut din smântână peste gulii, mai lasă pe foc pentru 2-3 minute, pentru a se găti și făina.

Dacă mâncarea are gust prea dulceag, acum poți adăuga zeamă de lămâie. Rețeta de mâncare cu gulii este gata.

Supă cremă de gulii

Ingrediente

4 gulii de dimensiune medie;

2 cartofi;

O bucată de praz;

150 gr smântână pentru gătit;

25 gr de unt;

1 litru supă de pui, poate fi și supă de legume sau apă;

Praf de nucșoară;

Sare, piper.

Mod de preparare

Guliile se curăță de coajă și se taie în cubulețe. Prazul se curăță și se taie rondele. Într-un vas încăpător se adaugă untul, iar când s-a topit, se adaugă prazul tăiat și un praf de sare. Când prazul s-a înmuiat, se adaugă cubulețele de gulie și se călesc împreună pentru aproximativ 5 minute.

Recomandări REPORTAJ. „Jeni era pianista noastră, o comoară!”. Destinul tragic al pacienților care au murit la spitalul din Murgeni, după o viață petrecută prin instituții psihiatrice

Se adaugă peste gulie cartofii tăiați cubulețe, supa de pui sau apa, se condimentează cu sare și se lasă la fiert până când legumele s-au înmuiat, aproximativ 20 de minute. Se ia vasul de pe foc și toate legumele se dau prin blender.

Deasupra unui vas se pune o sită, iar supa din blender se trece prin sită pentru a avea o textură cât mai fină. Se pune din nou la foc supa cremă obținută, se adaugă smântâna, praful de nucșoară, sare și piper după gust și se mai lasă un clocot. Supa cremă de gulii este gata. Se servește caldă cu verdeață proaspătă presărată deasupra.

Mâncare cu gulie

Mâncare de gulie cu mazăre

Ingrediente

3 bucăți de gulie;

4 morcovi;

500 gr mazăre congelată;

2 cepe;

2 linguri de făină;

Ulei, sare, piper, pătrunjel.

Mod de preparare

Curăță morcovii și guliile și taie legumele în cubulețe mici.

Toacă ceapa mărunt și pune-o la călit în puțin ulei. După ce s-a înmuiat ceapa, adaugă și mazărea, 200 ml de apă și lasă să fiarbă, la foc mic, timp de 10-15 minute. După ce boabele de mazăre au fiert, adaugă făina, treptat, și condimentează după gust.

Recomandări Investește ca Warren Buffett, chiar dacă nu ești bogat! Cum îți asiguri viitorul cu bani puțini (P)

Amestecă bine totul, iar dacă ți se pare că este nevoie de un plus de aroma, poți adăuga zeama de lămâie. La final, adaugă pătrunjel verde și servește mâncarea caldă.

Vezi și o rețetă de mazăre cu pui delicioasă

Gulie pane la cuptor

Ingrediente

3 gulii potrivite;

150 ml apă;

3 linguri de făină;

1 linguriță boia dulce;

1 linguriță oregano;

1 linguriță semințe de chimen;

1 linguriță semințe de susan;

2 linguri ulei de măsline;

Pesmet;

Sare și piper.

Mod de preparare

Guliile se curăță de coajă și se taie rondele, după care se pun bucățile la fiert cu apă și puțină sare timp de 5-7 minute, cât să se înmoaie puțin. Se scot din apă, se lasă la scurs și la răcit. Între timp se face o pastă din făină, toate condimentele, ulei și apă.

Dacă pasta pare prea groasă, se mai poate adăuga apă, până se obține consistența asemănătoare unei smântâni. Bucățile de gulie se trec prin pasta de făină, apoi prin pesmet, pe ambele părți, după care se așază pe o tavă tapetată cu foaie de copt și se pune totul în cuptorul încins la 180 de grade, pentru 20 de minute.

În acest timp, guliile trebuie întoarse și pe partea cealaltă pentru a se rumeni uniform. Când sunt gata, se oprește cuptorul și se mai lasă guliile în cuptor pentru 10 minute, pentru a deveni rumene și crocante.

Află și cum faci cel mai bun piure de mazăre

Noodles din gulie și sos

Ingrediente

6 bucăți de gulie de mărime potrivită;

3 linguri sos de soia;

½ linguri ulei de susan;

2 linguri unt de arahide;

O lingură de oțet;

O linguriță sos picant;

Un cățel de usturoi;

Puțin ghimbir dat prin răzătoare.

Mod de preparare

Gulia se curăță, se spală bine și se taie în spirale subțiri, asemănătoare cu spaghetele. Se poate folosi un spiralator de legume pentru a tăia spirale egale. Toate ingredientele pentru sos se amestecă într-un vas până se omogenizează complet.

Se pune sosul într-o cratiță și se încălzește la foc mic, amestecând constant, pentru ca sosul să scadă și să se transforme într-o pastă. Când sosul a scăzut, se adaugă și noodleșii din gulie și se amestecă bine.

Se mai ține pe foc pentru 5-7 minute, amestecând constant, până când spiralele de gulie sunt moi. La final, porția de noodles de gulie se decorează cu semințe de susan, bucățele de ceapă verde și chiar fâșii de morcovi, dar și un strop de sos de soia sau sos picant, după gust.

Citește și: Rețete de conopidă gratinată

Sursă foto: 123rf.com

Urmărește-ne pe Google News