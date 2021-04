Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Despre praz

Prazul are tulpina groasă, albă, care poate ajunge până la 70 de centimetri. Are frunze alungite și bulbul subteran este mic. Numele de praz vine din cuvântul englez vechi leac (leek) și are legătură cu cuvânt suedez pentru ceapă lök.

În ceea ce privește forma prazului, el produce un cilindru lung de învelișuri de frunze suprapuse. Prazul este ușor de cultivat cu ajutorul semințelor și poate fi cultivat în aceleași locuri unde este cultivată și ceapa. La gust, prazul este domol. De obicei se consumă fiert în mâncăruri sau crud în salate. Poate fi prăjit și devine dulceag, însă este folosit în tot felul de mâncăruri.

În Roma antică se consuma praz, fiind considerat superior usturoiului și cepei. Împăratul Nero iubea prazul crud, pe care îl consuma în supă sau în ulei, crezând că are proprietăți benefice pentru vocea lui. De aici i s-a tras și porecla de „mâncătorul de praz”.

Prazul este simbolul Țării Galilor, iar monedele britanice din 1985 și 1990 de o liră au imprimate un praz într-o coroană. În România, prazul este un simbol al Olteniei, devenit celebru datorită lui Amza Pellea odată cu rolul său din filmul celebru Nea Mărin Miliardar.

Valori nutriționale pentru praz

Prazul este bogat în nutrienți, ceea ce înseamnă că este sărac în calorii, dar bogat în vitamine și minerale.

O porție de 100 de grame de praz gătit are doar 31 de calorii, potrivit USDA.

În același timp, este deosebit de bogat în carotenoizi din provitamina A, inclusiv beta caroten. Corpul transformă acești carotenoizi în vitamina A, care este importantă pentru vedere, funcția imună, reproducere și comunicarea celulară.

Sunt, de asemenea, o sursă bună de vitamina K1, care este necesară pentru coagularea sângelui și sănătatea inimii.

Prazul sălbatic este bogat în vitamina C, ceea ce ajută la sănătatea sistemului imunitar, la repararea țesuturilor, la absorbția fierului și la producerea de colagen. De fapt, el oferă aproximativ de două ori mai multă vitamină C decât aceeași cantitate de portocale, potrivit studiilor.

Praz proaspăt scos din pământ

Prazul este, de asemenea, o sursă bună de mangan, care poate ajuta la reducerea simptomelor sindromului premenstrual și la promovarea sănătății tiroidei. Mai mult decât atât, el furnizează cantități mici de cupru, vitamina B6, fier și folat.

Prazul are un conținut scăzut de calorii, dar este bogat în substanțe nutritive, în special magneziu și vitaminele A, C și K. Se laudă cu cantități mici de fibre, cupru, vitamina B6, fier și acid folic.

Praz – beneficii și proprietăți

Prazul este o sursă bogată de antioxidanți, în special polifenoli și compuși ai sulfului.

Antioxidanții luptă împotriva degradării celulelor care contribuie la boli precum diabetul, cancerul și bolile de inimă.

Ajută împotriva bolilor de inimă și a unor tipuri de cancer

Prazul este o sursă deosebit de mare de kaempferol, un antioxidant polifenolic care se crede că protejează împotriva bolilor de inimă și a unor tipuri de cancer.

Ele sunt, de asemenea, o sursă excelentă de alicină, același compus benefic de sulf care conferă usturoiului proprietățile sale antimicrobiene, de scădere a colesterolului și potențiale proprietăți anticancerigene.

Între timp, prazul sălbatic este bogat în tiosulfinate și cepaene, doi compuși ai sulfului necesari pentru coagularea sângelui și care se cred că protejează împotriva anumitor tipuri de cancer.

Poate reduce inflamația și poate promova sănătatea inimii

Prazul este alium, o familie de legume care include ceapă și usturoi. Mai multe studii leagă aceste plante de un risc mai mic de boli de inimă și accident vascular cerebral.

În timp ce majoritatea acestor studii au testat ceapa sau usturoiul, prazul conține mai mulți compuși benefici despre care se crede că scad inflamația și protejează sănătatea inimii.

De exemplu, kaempferolul din praz are proprietăți antiinflamatorii. Alimentele bogate în kaempferol sunt asociate cu un risc mai scăzut de infarct miocardic sau de deces din cauza bolilor de inimă.

Mai mult, prazul este o sursă bună de alicină și alte tiosulfinate, care sunt compuși ai sulfului care pot aduce beneficii sănătății inimii prin reducerea colesterolului, a tensiunii arteriale și a formării de cheaguri de sânge.

Prazul conține compuși vegetali sănătoși pentru inimă, care demonstrează că reduc inflamația, colesterolul, tensiunea arterială, formarea cheagurilor de sânge și riscul general de boli de inimă.

Poate ajuta la scăderea în greutate

La fel ca majoritatea legumelor, prazul poate favoriza pierderea în greutate. La 31 de calorii pe 100 de grame de praz fiert, această legumă are foarte puține calorii pe porție.

Mai mult, prazul este o sursă bună de apă și fibre, care pot preveni foamea, poate oferi senzația de sațietate și te pot ajuta să mănânci mai puțin, în mod natural.

De asemenea, oferă fibre solubile, care formează un gel în intestin și sunt deosebit de eficiente în reducerea foamei și a poftei de mâncare.

În plus, cercetarea leagă în mod constant dietele bogate în legume de pierderea în greutate sau creșterea în greutate redusă în timp.

Adăugarea prazului sau a prazului sălbatic în dietă poate crește aportul total de legume, ceea ce poate crește acest efect.

Fibrele și apa din praz pot favoriza sațietatea și preveni foamea, ceea ce poate ajuta la pierderea în greutate. În plus, această legumă are un conținut scăzut de calorii.

Protejează împotriva anumitor tipuri de cancer

Prazul are o serie de compuși de combatere a cancerului.

De exemplu, kaempferolul din praz este legat de un risc mai mic de boli cronice, în special de cancer. Cercetările efectuate pe eprubete arată că kaempferolul poate lupta împotriva cancerului prin reducerea inflamației, distrugerea celulelor canceroase și prevenirea răspândirii acestor celule, potrivit cercetărilor.

Prazul este, de asemenea, o sursă bună de alicină, un compus de sulf despre care se crede că oferă proprietăți anticancerigene similare.

Studiile la animale au arătat că prazul sălbatic cultivat în solul îmbogățit cu seleniu pot ajuta la scăderea ratelor de cancer la șobolani, se arată în studii.

Cum să îl consumi

Poți consuma praz în orice fel de preparat. Pentru a îș pregăti, tăie rădăcinile și capetele verzi închise, păstrând doar părțile albe și verde deschis.

Plăcintă cu praz, ciuperci și pui

Apoi, taie pe lungime și clătește sub apă, spălând murdăria și nisipul care s-ar fi putut acumula între straturile sale.

Prazul poate fi consumat crud, dar poți, de asemenea, să-l călești, să îl prăjești să îl fierbi, să îl murați sau îl consumi într-un smoothie sau omletă.

Se potrivește de minune în ciorbe, supe, salate, poți face mâncare de praz cu limbă și măsline sau poți să îl folosești la fel ca verdețurile, presărat pe orice preparat.

Cum să îl depozitezi

Puteți ține la frigider prazul crud timp de aproximativ o săptămână și cel gătit timp de aproximativ 2-4 zile zile.

Spre deosebire de prazul cultivat, cel sălbatic sunt incredibil de înțepătoare. Doar o cantitate mică de praz sălbatic poate adăuga o explozie de arome puternice, asemănătoare usturoiului, la felul tău de mâncare preferat.

De asemenea, poți să îl tai în feliuțe și poți să îl pui în congelator la păstrat. El se păstrează foarte bine și în lădița specială pentru legume din frigider sau într-o cămară întunecoasă și rece.

Cum poți să folosești prazul ca plantă medicinală

Prazul are și proprietăți medicinale. Specialiștii spun că este o plantă cu rol antiseptic și bacteriostatic. În plus, are efecte laxative, diuretice și duce la eliminarea toxinelor din organism.

Consumat ca atare sau preparate frunzele, ajută la tratarea gripei, astmului bronșic sau alte afecțiuni respiratorii.

În plus, ajută la constipație, enterocolită sau a altor tulburări digestive. Poți folosi prazul și extern, sub formă de cataplasmă, compresă, ea ajutând la vindecarea furunculelor, rănilor, panarițiului sau a abceselor.

Vrei să afli care e diferența între praz și ceapa verde? Poți afla rapid

Sursa foto: 123rf.com

PARTENERI - GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro Femeie din Cluj, MOARTĂ în ATI la 2 luni de la rapelul Pfizer. Ce au descoperit medicii despre plămânii ei

Observatornews.ro A murit femeia care căzuse într-o groapă uriaşă, la Craiova. Evaluată iniţial doar cu zgârieturi, bătrâna avea nenumărate fracturi

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2021. Leii trebuie să își tempereze propriile porniri războinice și dorința de a se impune

Știrileprotv.ro „Creatura periculoasă” care a băgat spaima în locuitorii din Cracovia. Oamenii nu au mai deschis geamurile de frică. Este incredibil ce era, de fapt

Telekomsport Răsturnare de situaţie! Sergiu a rupt tăcerea. Ce i-a spus Moroşanu şi cum a rămas fără banii din donaţii

PUBLICITATE 3 lucruri pe care să le faci, înaintea unei operații estetice (PUBLICITATE)