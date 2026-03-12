Salata cu pește – un preparat sănătos și plin de nutrienți

Salata de pește este un preparat simplu, dar foarte bogat din punct de vedere nutritiv, motiv pentru care este apreciat în multe bucătării ale lumii. Se face rapid, dintr-o combinație de pește gătit sau conservat, legume proaspete sau fierte și un dressing ușor, toate amestecate într-un preparat care poate fi servit atât ca aperitiv, cât și ca fel principal.

Unul dintre motivele principale pentru care salata de pește este considerată un preparat sănătos este faptul că peștele este o sursă excelentă de proteine de calitate și acizi grași omega-3.

Acești nutrienți sunt importanți pentru sănătatea inimii, pentru funcționarea creierului și pentru menținerea unui nivel bun de energie. În plus, peștele conține vitamine și minerale esențiale, precum vitamina D, vitamina B12, iod și seleniu.

Atunci când peștele este combinat cu legume proaspete, salata devine și o sursă bună de fibre, antioxidanți și vitamine precum vitamina C sau vitamina A.

Se pot folosi pești grași, precum somonul sau macroul, care dau o aromă mai intensă și o textură mai bogată, dar și pești mai slabi, precum tonul, codul sau păstrăvul, pentru o salată mai ușoară. De asemenea, peștele afumat adaugă o notă specială de gust, iar peștele conservat face preparatul extrem de practic pentru mesele rapide.

În funcție de preferințe, se pot adăuga ceapă, ardei, roșii, castraveți, porumb, morcov ras, țelină sau chiar cartofi fierți. Salata de pește poate deveni foarte ușor un preparat complet dacă se adaugă carbohidrați precum orez, cartofi sau paste.

Dressingul poate fi simplu, pe bază de ulei de măsline și zeamă de lămâie, sau mai cremos, cu iaurt ori maioneză, în funcție de stilul dorit.

Rețete de salată cu pește

Salata de pește este foarte îndrăgită pentru că se poate face repede și, de multe ori, cu ce ingrediente avem la îndemână. Iată câteva rețete din care să te inspiri și pe care le poți transforma în funcție de preferințe:

Salată de ton cu legume

Salată de ton cu legume - Foto Shutterstock
Salată de ton cu legume

Ingrediente:

  • 1 conservă de ton în suc propriu
  • 1 castravete mare
  • 2 roșii medii
  • 1/2 ceapă roșie
  • 1 lingură de capere
  • 2 linguri ulei de măsline
  • zeama de la jumătate de lămâie
  • sare și piper după gust
  • câteva fire de pătrunjel

Mod de preparare:

Tonul se scurge bine de lichid și se desface ușor cu furculița într-un bol încăpător. Castravetele se spală și se taie cuburi mici, roșiile se taie bucăți potrivite, iar ceapa roșie se toacă foarte fin pentru a nu domina gustul salatei. Toate legumele se adaugă peste ton, împreună cu caperele.

Separat se pregătește un dressing simplu din ulei de măsline, zeamă de lămâie, sare și piper.

Sosul se toarnă peste ingrediente și se amestecă ușor cu o lingură, astfel încât tonul să rămână în bucăți. La final se presară pătrunjel tocat. Salata se poate servi imediat sau după câteva minute în care stă la frigider.

Salată de macrou afumat cu cartofi

Salată de macrou afumat cu cartofi - Foto Shutterstock.com
Salată de macrou afumat cu cartofi

Ingrediente:

  • 2 fileuri de macrou afumat
  • 3 cartofi medii
  • 1 castravete murat
  • 2 linguri iaurt gros
  • 1 lingură maioneză
  • 1 linguriță muștar
  • 1 lingură mărar tocat
  • piper după gust

Mod de preparare:

Cartofii se spală bine și se fierb în coajă aproximativ 20 de minute, până devin fragezi. După ce se răcesc, se curăță și se taie cuburi. Macroul afumat se curăță de piele și eventuale oase, apoi se rupe bucăți mici cu mâna sau cu furculița.

Castravetele murat se toacă mărunt. Într-un bol separat se amestecă iaurtul, maioneza și muștarul până se obține un sos omogen.

Cartofii, macroul și castravetele se adaugă în sos și se amestecă încet pentru a nu sfărâma cartofii. Salata se asezonează cu piper și se presară mărarul tocat înainte de servire.

Salată de ton cu salată verde și fasole roșie

Salată de ton cu fasole roșie - Foto Shutterstock
Salată de ton cu fasole roșie

Ingrediente:

  • 1 conservă mare de ton în suc propriu
  • 1 conservă mică de fasole roșie (150 g scursă)
  • 80 g mix de salate verzi (salată verde, rucola, baby spanac)
  • 1 roșie mare
  • 1/2 castravete
  • 1 lingură ceapă roșie tocată fin
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 lingură zeamă de lămâie
  • sare și piper după gust

Mod de preparare:

Frunzele din mixul de salate se spală bine în apă rece și se lasă să se scurgă. Dacă frunzele sunt mari, se rup în bucăți potrivite și se așază într-un bol larg.

Fasolea roșie din conservă se clătește sub jet de apă rece și se lasă câteva minute într-o sită pentru a se scurge bine. Roșia se taie cuburi, iar castravetele se taie felii subțiri sau semicercuri. Tonul se desface cu furculița în bucăți mai mari.

Într-un bol mic se amestecă uleiul de măsline cu zeama de lămâie, sare și piper. Peste frunzele de salată se adaugă fasolea, tonul și legumele tăiate.

Dressingul se toarnă deasupra, iar salata se amestecă ușor cu două linguri mari pentru a nu zdrobi ingredientele.

Salată de somon cu avocado și spanac

Salată de somon cu avocado și spanac - Foto Shutterstock
Salată de somon cu avocado și spanac

Ingrediente:

  • 200 g somon gătit sau afumat
  • 1 avocado copt
  • 2-3 mâini de frunze de baby spanac proaspăt
  • 1 ardei roșu mic
  • 1 lingură semințe de susan
  • 2 linguri ulei de măsline
  • zeama de la 1/2 lămâie
  • sare după gust

Mod de preparare:

Frunzele de spanac se spală bine și se lasă să se scurgă sau se usucă într-un prosop de bucătărie. Ardeiul roșu se curăță de semințe și se taie fâșii subțiri. Avocado se curăță și se taie cuburi potrivite.

Somonul se rupe în bucăți mari și se adaugă într-un bol împreună cu spanacul, ardeiul și avocado. Ingredientele se stropesc cu ulei de măsline și zeamă de lămâie, apoi se amestecă foarte ușor pentru a nu zdrobi avocado. La final se presară semințele de susan, care adaugă un gust ușor crocant.

Salată de ton cu rucola, fasole verde și ou fiert

Ingrediente:

  • 1 conservă de ton
  • 100 g rucola
  • 120 g fasole verde
  • 2 ouă
  • 1 lingură ulei de măsline
  • 1 linguriță oțet balsamic
  • sare și piper

Mod de preparare:

Ouăle se fierb în apă timp de aproximativ 9 minute pentru a deveni tari. După fierbere se răcesc în apă rece, se curăță și se taie sferturi.

Fasolea verde se fierbe câteva minute în apă cu sare până devine fragedă, apoi se scurge și se lasă să se răcească. Tonul se scurge bine și se desface în bucăți mari.

Rucola se spală și se așază într-un bol mare. Deasupra se adaugă fasolea verde și tonul. Ouăle tăiate se aranjează deasupra salatei. Preparatul se stropește cu ulei de măsline și oțet balsamic, iar la final se adaugă puțină sare și piper.

Salată de pește alb cu morcov și țelină

Ingrediente:

  • 300 g file de cod sau alt pește alb
  • 1 morcov mare
  • 100 g țelină rădăcină
  • 1 lingură maioneză
  • 1 lingură iaurt
  • 1 linguriță suc de lămâie
  • sare și piper după gust

Mod de preparare:

Peștele se fierbe într-o cratiță cu apă și puțină sare timp de aproximativ 8–10 minute, până când devine fraged. După ce se scoate din apă, se lasă să se răcească complet, apoi se rupe în bucăți mici.

Morcovul și țelina se curăță și se dau pe răzătoarea mare. Într-un bol se amestecă maioneza, iaurtul și sucul de lămâie până se formează un sos cremos. Peștele și legumele rase se adaugă în sos și se amestecă bine, astfel încât toate ingredientele să fie uniform acoperite. La final se potrivește gustul cu sare și piper.

Salată de ton cu paste și porumb

Salată de ton cu paste și porumb- Foto Shutterstock
Salată de ton cu paste și porumb

Ingrediente:

  • 200 g paste fusilli sau penne
  • 1 conservă de ton
  • 100 g porumb din conservă
  • 1/2 ardei galben
  • 2 linguri maioneză
  • 1 lingură iaurt
  • sare și piper după gust

Mod de preparare:

Pastele se fierb în apă cu sare conform indicațiilor de pe ambalaj. După fierbere se scurg și se lasă să se răcească.

Tonul se scurge bine și se desface în bucăți. Ardeiul galben se taie cuburi mici. Într-un bol mare se pun pastele reci, tonul, porumbul și ardeiul. Maioneza se amestecă cu iaurtul pentru a obține un sos mai ușor, care se adaugă peste ingrediente. Salata se amestecă bine până când sosul se distribuie uniform.

Sursă foto Shutterstock.com

