Rețete de salate cu cartofi

Despre cartofi și beneficiile lor

Cartofii sunt printre cele mai consumate alimente din lume și, deși uneori au fost considerați un produs de evitat din cauza conținutului de carbohidrați, în realitate aduc numeroase beneficii atunci când sunt gătiți și consumați corect.

Sursă de energie

În primul rând, cartofii sunt o sursă excelentă de energie, datorită carbohidraților complecși care se digeră treptat și oferă o senzație de sațietate mai îndelungată, ceea ce îi face o alegere bună pentru mesele principale.

Bogați în vitamine și minerale

Dincolo de aportul energetic, cartofii sunt bogați în vitamine și minerale. Una dintre cele mai importante substanțe pe care le furnizează este vitamina C, un antioxidant esențial pentru susținerea sistemului imunitar și pentru sănătatea pielii. În plus, conțin potasiu, un mineral crucial pentru buna funcționare a mușchilor, reglarea tensiunii arteriale și echilibrul lichidelor din organism. De asemenea, cartofii oferă cantități semnificative de vitamine din complexul B, cum este vitamina B6, care contribuie la metabolismul energetic și la sănătatea sistemului nervos.

Benefici pentru sănătatea digestivă

Un alt avantaj al cartofilor este conținutul de fibre, mai ales atunci când sunt consumați cu tot cu coajă. Fibrele ajută la o digestie sănătoasă, mențin un tranzit intestinal regulat și pot contribui la reducerea colesterolului ”rău” din sânge. Totodată, datorită faptului că au un indice glicemic variabil în funcție de modul de preparare, cartofii gătiți corect (fierți, copți, răciți și consumați ulterior) pot furniza un tip de carbohidrat care hrănește flora intestinală benefică și sprijină sănătatea digestivă.

Ușor de preparat

Nu în ultimul rând, cartofii sunt versatili și pot fi incluși într-o alimentație echilibrată în foarte multe feluri, de la supe și tocănițe până la garnituri simple și hrănitoare. Secretul constă în metoda de preparare: fierți, copți sau gătiți la abur sunt mult mai sănătoși decât prăjiți, deoarece nu adaugă cantități mari de grăsimi nesănătoase.

Află mai multe despre cartofi și beneficiie lor.

Cum alegi cartofii pentru salată

Cartofii de dimensiuni mai mici sau medii sunt de obicei mai buni pentru salată, pentru că fierb uniform și se pot tăia frumos, în bucăți apropiate ca mărime.

Pentru salată, e bine să alegi cartofi care au pulpa mai fermă, nu foarte făinoasă. Aceștia își păstrează forma după fierbere și nu se sfărâmă ușor atunci când îi tai sau îi amesteci cu celelalte ingrediente. De obicei, cartofii cu pulpă mai galbenă sau aurie tind să fie mai fermi și mai potriviți pentru salată, în timp ce cei cu pulpă foarte albă sunt adesea mai făinoși și se zdrobesc mai repede.

Alege cartofi cu coaja netedă și curată, fără pete verzi, lovituri sau încolțiri. Un cartof sănătos are coaja fermă și nu este moale la atingere.

Rețete de salate cu cartofi

Cartofii pot fi incluși cu ușurință în tot felul de preparare, iar salatele sunt unele dintre cele mai ușor de gătit. Iată, așadar, câteva idei de rețete de salate cu cartofi din care să te inspiri:

Rețete de salate cu cartofi

Salată franțuzească cu cartofi

Ingrediente:

Cartofi noi,

sare,

o legătură de ceapă verde,

câteva roșii cherry,

busuioc proaspăt,

muguri de pin;

pentru sos – ulei de măsline, oțet balsamic, muștar de Dijon, un pic de miere, sare și piper după gust.

Mod de preparare: se încălzește cuptorul și se așază într-o tavă unsă cu ulei cartofii noi, spălați bine și tăiați în felii groase. Se sărează și se lasă la rumenit 20 de minute, cât să devină aurii și să fie copți la mijloc. Apoi se amestecă bine cu ceapa tăiată, câteva roșii cherry tăiate în două și mugurii de pin. Se toarnă dressingul și se amestecă, apoi se adaugă un pic de busuioc proaspăt.

Salată de vară cu cartofi

Ingrediente:

4-5 cartofi noi, fierţi în coajă şi tăiaţi cubuleţe:

2 roşii – tăiate cubuleţe;

2 castraveţi – tăiaţi cubuleţe;

2 ouă fierte, tari;

200 g măsline negre;

o ceapă mică;

sare, piper negru măcinat,

oregano;

oţet;

1 lingură cu muştar;

ulei de măsline

Mod de preparare

Se spală cartofii şi se fierb în coajă. Se lasă la răcit şi se tăie în cubuleţe, iar ceapa se taie julien. . Toate ingredientele se taie cubulețe, se presară sare și se amestecă. Într-un bol, se prepară sosul de muştar, cu oţet şi ulei de măslin, sare și piper. Se toarnă sosul peste și se amestecă bine. Salata orientală de vară se serveşte rece.

Salată orientală cu cartofi

Ingrediente

1,5 kg cartofi (fierţi în coajă, apoi decojiţi);

6 ouă;

250 g de măsline feliate;

2 cepe mici;

un borcan cu castraveciori muraţi;

maioneză,

sare, piper.

Mod de preparare

Se fierb ouăle și cartofii. Ulterior, ouăle și cartofii se taie în cubulețe, se toacă ceapa și totul se pune într-un vas mare. Se adaugă în vas și castraveții murați și măslinele, dar înainte totul trebuie tocat mărunt. Maioneza se amestecă cu sare și piper și se adaugă peste celelalte ingrediente. Înainte de a servi, salata orientală cu maioneză se pune la frigider pentru aproximativ 30 de minute.

Vezi și alte variante delicioase de salată orientală.

Salată de cartofi cu ceapă roșie

Ingrediente:

600 g cartofi mici 1

ceapă roșie, tăiată solzi subțiri

1 linguriță muștar Dijon

2 linguri oțet de mere

3 linguri ulei

1 legătură de pătrunjel proaspăt, tocat

sare și piper după gust

Mod de preparare:

Fierbe cartofii întregi, cu tot cu coajă, timp de 15–20 de minute, până când intră furculița ușor în ei. Între timp, pregătește un dressing amestecând muștarul cu oțetul și apoi încorporând uleiul treptat, până obții o emulsie. Adaugă sare și piper. Scurge cartofii, lasă-i 2–3 minute să se răcorească, apoi taie-i în jumătăți sau felii mari. Amestecă-i într-un bol cu ceapa, dressingul și pătrunjelul. Servește salata caldă sau la temperatura camerei, ideal lângă un pește la abur sau ouă fierte tari.

Salată de cartofi cu maioneză și murături

Ingrediente:

800 g cartofi albi sau roșii

3 ouă fierte tari

150 g castraveți murați

100 g gogoșari murați

1 ceapă mică (opțional)

200 g maioneză

1 linguriță muștar clasic

Sare și piper, după gust

Verdeață proaspătă (pătrunjel sau mărar) pentru decor

Mod de preparare

Spală bine cartofii și fierbe-i în coajă, în apă cu puțină sare, până când intră ușor furculița în ei. Lasă-i să se răcească, apoi curăță-i de coajă și taie-i cuburi de mărime medie.

Fierbe ouăle tari (aproximativ 10 minute din momentul în care apa începe să clocotească), răcește-le rapid în apă rece și curăță-le. Taie-le cubulețe sau felii, după preferință.

Taie murăturile în cubulețe mici și, dacă au multă zeamă, scurge-le bine într-o sită, altfel, salata va deveni prea lichidă.

Într-un bol încăpător, amestecă maioneza cu muștarul, sare și piper.

Adaugă cartofii, ouăle și murăturile și amestecă ușor, astfel încât să nu se zdrobească prea mult cartofii.

Decorează cu verdeață proaspătă și lasă salata la frigider cel puțin o oră, pentru ca aromele să se combine bine.

Salată de cartofi cu dressing de muștar

Ingrediente :

1 kg cartofi noi, mici

3 linguri ulei de măsline extravirgin

1 lingură muștar de Dijon

1 lingură oțet de vin alb (sau suc de lămâie, pentru o aromă mai fresh)

2 cepe verzi (sau o ceapă roșie mică, tăiată subțire)

1 legătură de pătrunjel verde

1 lingură de mărar tocat

Sare și piper proaspăt măcinat

Mod de preparare:

Spală bine cartofii și fierbe-i întregi, în coajă, în apă cu sare, până când sunt fragezi (aprox. 15–20 min, depinde de mărime).

Scurge-i și lasă-i puțin să se răcorească. Dacă sunt cartofi noi, poți să lași coaja; dacă preferi, îi poți curăța. Taie-i în jumătăți sau sferturi, cât sunt încă ușor călduți.

Separat, pregătește dressingul: într-un castron, amestecă bine uleiul de măsline cu muștarul și oțetul, apoi asezonează cu sare și piper.

Toarnă dressingul peste cartofii calzi, acest lucru ajută ca aromele să pătrundă mai bine.

Adaugă ceapa verde tocată rondele și ierburile proaspete și amestecă ușor.

Lasă salata 20–30 de minute la temperatura camerei înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Salată de cartofi cu bacon

Ingrediente:

1 kg cartofi

200 g bacon afumat, tăiat fâșii sau cubulețe

1 ceapă roșie mică

3 linguri oțet de mere

3 linguri oțet de mere

1 linguriță muștar de Dijon

1 linguriță muștar de Dijon

Sare și piper proaspăt măcinat

2 linguri pătrunjel proaspăt tocat

Mod de preparare:

Spală cartofii și pune-i la fiert întregi, în coajă, cu puțină sare. Lasă-i până devin fragezi, aprox. 20 de minute, în funcție de mărime.

Scurge-i, lasă-i puțin la răcit, curăță-i de coajă și taie-i felii groase sau cuburi.

Într-o tigaie, prăjește baconul la foc mediu până devine crocant. Scoate-l pe șervețele de hârtie, dar păstrează grăsimea lăsată în tigaie , va da gust dressingului.

În aceeași tigaie, adaugă ceapa tocată mărunt și călește-o 1–2 minute în grăsimea de la bacon. Toarnă oțetul, adaugă muștarul și zahărul, amestecând bine. Stinge focul și adaugă uleiul, asezonând cu sare și piper după gust.

Pune cartofii într-un bol încăpător. Toarnă dressingul cald peste cartofii fierbinți și amestecă ușor, ca să absoarbă aromele. Adaugă baconul crocant și pătrunjelul proaspăt tocat.

Lasă salata 10–15 minute să se odihnească, pentru ca aromele să se combine. Se servește călduță sau la temperatura camerei.

Sursă foto – Shutterstock.com

