Revelion în Madeira | Insula portugheză plină de viață, locul potrivit pentru petrecerile de final de an

De Ramona Mânzat,

Pe drumul care urcă șerpuind dinspre Funchal se circulă bară la bară. Mai sunt două ore până la miezul nopții și autocarele cu turiști se strecoară cu greutate pe șoseaua îngustă printre nenumăratele mașini ale localnicilor pline de copii, părinți, bunici, unchi, mătuși.

Toată lumea vrea să prindă un loc cât mai bun la spectacolul programat la 12 noaptea și parchează pe unde poate. Cum mai e ceva de așteptat, și-au adus de acasă și câte un coș de picnic care se așază direct pe capotă, iar șampaniile sunt pregătite în gențile frigorifice.

Locurile de pe culmile de deasupra orașului oferă cea mai bună vedere, așa că toți sunt bucuroși că și-au asigurat un loc VIP pentru această seară. Accesul dificil a fost deja uitat, agitația fiind dată doar de nerăbdare.

Stradă din capitala insulei, Funchal

Între timp, străzile din Funchal se umplu și ele. Aici au rămas turiștii cazați în oraș și care fie nu au avut cu ce urca, fie nu au știut că există varianta de a vedea spectacolul mai bine de la înălțime.

În plus, portul e flancat de o mulțime de vase de croazieră care și-au programat oprirea în Madeira în această seară specială. Punțile lor sunt și ele pline, iar modul în care sunt luminate întregește magia nopții în care nimeni nu vrea să doarmă.

Recomandări Tolo: Rapoartele CIA recent desecretizate arată cum visul lui Ion Iliescu s-a împlinit: el nu dorea mai multe partide. De 30 de ani, politicienii stau în aceeași ciorbă și-l confirmă!

Termometrele arată 18 grade, dar pe deal bate vântul și, dacă nu ești în familie sau cu un grup, minutele nu trec foarte ușor. Așteptarea în picioare nu mai contează însă când începe numărătoarea inversă și cerul explodează.

Urmează 15 minute în care artificiile umplu toată valea, explodând la diverse înălțimi și colorând totul în roșu, verde și puțin galben. Localnicii trimit spre cer propriile artificii, dintre care unele cad și în locuri nepotrivite, aprinzând câte un tufiș. Pompierii sunt parcă peste tot și intervin înainte să se întâmple vreun accident.

Artificiile umplu toată valea

E o noapte a bucuriei, în care oameni care nu s-au mai văzut vreodată ciocnesc un pahar sau chiar o sticlă de șampanie, urându-și Happy New Year! Fie că sunt din România, SUA, Germania sau Portugalia, toți își doresc același lucru – un an mai bun și mai fericit.

Recomandări Rapoartele explozive ale CIA din timpul Revoluției din România, desecretizate după 30 de ani. Planul eșuat al lui Ion Iliescu

Top 10 Madeira

Dacă alegeți Madeira pentru Revelion, nu mergeți desigur pentru cele 15 minute de artificii. Merită să stați 4-5 zile în care să explorați spectaculoasa insulă, unde temperatura iarna e în jur de 20 de grade Celsius. Ce nu ar trebui să ratați.

Funchal. Orașul are o promenadă pe malul oceanului plină de palmieri și un centru istoric pe ale cărui străduțe înguste vă puteți plimba în voie. Una dintre cele mai interesante este Rua de Santa Maria, o stradă distrusă de o furtună tropicală, care a fost transformată într-un muzeu în aer liber, cu fiecare ușă pictată de artiști locali.

Drumuri cu vedere panoramică. Infrastructura în Madeira este extrem de bine dezvoltată și sunt multe rute care oferă vederi panoramice, având pe o parte oceanul și pe cealaltă înălțimi verzi spectaculoase și chiar câte o cascadă care le udă. Cele mai interesante sunt în zona nordică Sao Vicente – Seixal – Porto Moniz.

Recomandări “Tiptil, de Crăciun!” Oamenii lui Negoiță au adus, fix în zilele de sărbătoare, gunoaie la stația de sortare a deșeurilor ridicată fără acord de mediu

Grădinile Palatului Monte din Madeira

Grădina botanică. Din Funchal puteți lua telecabina, de unde admirați orașul și oceanul de la înălțime, și ajungeți la Grădina Botanică întinsă pe câteva hectare. Lângă aceasta este și Monte Palace Tropical Garden , o altă grădină cu plante exotice din toată lumea. Puteți reveni în oraș, coborând cu o sanie tradițională care e împinsă pe un drum asfaltat foarte îngust și abrupt.

Platforma Cabo Girao, situată pe una din cele mai înalte coaste europene. Suspendată la 580 de metri deasupra hăului, cu o podea de sticlă, oferă o vedere spectaculoasă pentru îndrăzneți.

Porto Moniz. Un mic oraș-stațiune în nord-vestul insulei, cu piscine naturale, formate între stânci vulcanice negre, în care însă iarna nu se poate înota.

Porto Moniz, văzut de sus

Santana. Un sat tradițional cu case unice, în formă de A. Unele sunt autentice, fiind păstrate cu tot cu mobila specifică. Altele sunt doar magazine de suvenire.

Pico do Arieiro. Al treilea cel mai înalt vârf al insulei (1.811 metri altitudine) e accesibil cu mașina, iar priveliștea e spectaculoasă. În plus, se poate face o drumeție între Pico do Arieiro și Pico Ruivo, iar peisajele sunt de-a dreptul impresionante.

Priveliște de pe traseul dintre Pico do Arieiro spre Piro Ruivo

Camara de Lobos. Este un orășel mic aflat în sud, cu un centru istoric pitoresc și cu un port plin de bărcuțe pescărești colorate.

Ponta do Garajau. E un loc de admirat oceanul marcat de o statuie impresionată a lui Iisus și unde te poți plimba pe o potecă amenajată, care dă impresia că te duce direct în ocean.

Muzeul CR7. E doar pentru fanii lui Ronaldo. Cel mai cunoscut fotbalist portughez al momentului s-a născut chiar în Madeira.

Cum ajungeți și cum explorați insula

Zburați din București spre Lisabona cu Wizz Air sau Blue Air, care au curse directe. Din Lisabona sunt mai multe companii low cost care ajung la Funchal. Cel mai ușor puteți explora insula cu o mașină închiriată. Dacă nu conduceți, puteți merge în tururi organizate. Hit the road Madeira e o companie care oferă tururi folosind jeepuri care au acces pe drumuri off road spectaculoase, în grupuri de 3, maximum 4 persoane. Sunt suficiente două tururi pentru a vedea insula, o zi se vizitează partea de vest și în alta, partea estică. O zonă interesantă unde puteți alege cazarea este Canico, la 12 km de Funchal, accesibilă și cu autobuzul.