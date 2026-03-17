Centrul de Recuperare și Educație Împotriva Adicțiilor la Tineri-CREAATIV- o investiție de 120.000 de euro  

Inspirat după modelul terapeutic implementat la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde peste 200 de copii și adolescenți cu dependențe au fost tratați până acum, CREAATIV -Centrul de Recuperare și Educație Împotriva Adicțiilor la Tineri- de la ,,Sf. Stelian” propune o abordare curativă de 30-50 de zile, cu un program terapeutic structurat pe parcursul întregii șederi.

„România a pierdut un război care nu trebuia purtat!" S-a deschis CREAATIV, primul centru public din București unde tinerii dependenți se tratează prin artă, nu prin pedepse
CREAATIV Sfântul Stelian. Foto Libertatea/ Eli Driu

Proiectul reprezintă mai mult decât o simplă renovare a unor spații din spital; este o schimbare de paradigmă în psihiatria românească. 

,,Adicția nu dispare brusc atunci când ai devenit major. De aceea suntem astăzi aici, la Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri, Sfântul Stelian. Este un loc gândit pentru tinerii care din punctul de vedere legal nu mai sunt minori, dar asta nu înseamnă că din punctul de vedere al dezvoltării cognitive și emoționale ei au devenit brusc peste noaptea adulți. Au nevoie de un spațiu în care să-și continue tratamentul, să-și continue recuperarea și să fie mai mult decât locul acela în care ți se scoate substanța din corp, să fie mai mult decât locul acela în care stai de dimineața până seara în pijamale”, a spus Melania Medeleanu, fondatoarea Asociației  Zi de BINE, la lansarea centrului.

Melania Medeleanu, fondator Asociația Zi de Bine. Foto: Libertatea/ Eli Driu

Reconfigurarea spațiului, așa încât fiecare salon să aibă o baie proprie, să existe un loc de luat masa, o sală de sport, un cabinet psihologic, o sală de art-terapie, de ergoterapie a însemnat o investiție de aproximativ 120.000 de euro. 

Sunt 5 rezerve în care pot sta beneficiarii, capacitatea anuală a centrului fiind de 50 de pacienți cu posibilitatea extinderii până la 100.

Ministrul Sănătății: „Zona adicțiilor a fost, mult timp, lăsată în urmă” 

Prezent la inaugurare, dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a subliniat că astfel de parteneriate cu societatea civilă precum cel cu Asociația Zi de BINE sunt esențiale pentru a recupera terenul pierdut în fața acestui fenomen social.

,,Zona adicțiilor a fost, mult timp, lăsată în urmă. Dar este un început bun, un început promițător. Recuperăm acum acest decalaj. Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, a lansat deja un apel de proiecte cu fondurile europene, prin care încercăm să dezvoltăm cât mai multe centre de sănătate mentală și centre de acest gen. De asemenea, tot prin Ministerul Sănătății, într-un parteneriat cu fondurile elvețiene, vom dezvolta un program, o strategie națională care vine să realizeze programele naționale care vor finanța practic activitățile din aceste centre. Eu cred că am sosit în momentul în care lucrurile care nu funcționează trebuie spuse așa cum sunt. Iar împreună avem nevoie să deblocăm situațiile și să dezvoltăm cât mai mult”.

Dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății la inaugurarea CREAART Sf. Stelian. Foto: Libertatea/ Eli Driu

Șeful Sănătății a precizat că va constitui un grup de lucru care va elabora un program național dedicat adicțiilor, similar celor dezvoltate deja pentru alte domenii prioritare din sistemul de sănătate. 

Ergoterapie și atelier de mozaic pentru tinerii internați în centrul din București

Dincolo de rigoarea medicală, centrul impresionează prin atmosfera sa umană. Etajul a fost complet reconvertit pentru a include cinci rezerve individuale cu baie proprie, un cabinet de terapie, sala de sport și o zonă pentru ateliere de gătit.

Un element central al recuperării va fi ergoterapia colaborativă. Într-un atelier specializat, tinerii vor lucra împreună la un mozaic colectiv sub îndrumarea unui artist plastic. 

„Activitatea terapeutică nu va fi orientată către realizarea unor obiecte individuale, ci către dezvoltarea unui proiect colectiv”, oferindu-le pacienților un sens social esențial în procesul de vindecare.

Coordonatorul științific CREAATIV: „Se poate și altfel decât cu cătușa”

Cea mai dură și sinceră analiză a venit din partea coordonatorului științific al programului, dr. Eugen Hriscu, medic psihiatru, care a pus degetul pe rana unei societăți care a ales pedeapsa în locul vindecării:

„La finalul acestor doi ani, un ministru a spus că România a pierdut războiul cu drogurile. Avea dreptate. România a pierdut un război care nu trebuia purtat niciodată. Războiul sentințelor obligatorii cu executare, al pedepselor disproporționat de mari, al prevenției făcute cu uniforme de poliție și instrumente menite să sperie copiii, războiul în care tratamentul începe cu o scurtă vizită la camera de gardă și continuă cu drumul spre arest. Ne aflăm astăzi aici pentru a oferi o alternativă la acest război. Pare puțin, dar nu este. În medicină, dozele mici pot fi extrem de puternice. Medicamentul despre care vorbim astăzi se numește CREAATIV.”

Dr. Alexandru Rogobete, Mirabela Grădinaru, Maria Popescu, dr. Eugen Hriscu. Foto: Libertatea/Eli Driu

Dr. Hriscu a explicat că succesul modelului a fost deja demonstrat la Spitalul Voila din Câmpina, unde peste 200 de copii au primit tratament în ultimii doi ani. „Nu pacientul este privilegiat că este primit în spital, ci noi suntem cei privilegiați că primim suferința lui și că avem șansa să o transformăm în speranță ”, a conchis acesta.

Cifrele din spatele ușilor: 470 de pacienți tratați în 2025 în Compartimentul de toxicomanie de la „Sf. Stelian” 

Bucureștiul face un pas istoric, dar dureros de necesar, în lupta împotriva adicțiilor. Centrul CREAATIV devine un spațiu care refuză să trateze tinerii dependenți ca pe infractori și le oferă, în schimb, un „medicament” rar în sistemul public: demnitatea.

Maria Popescu, actualul manager al C.E.T.T.T. „Sf. Stelian”, a dezvăluit amploarea fenomenului: doar anul trecut, în compartimentul de toxicomanie pentru cazuri acute, au fost tratați 470 de pacienți, cifră care nu include dependențele de alcool.

„Spitalul există în București din 2003, dar am ajuns într-un moment în care ceea ce se întâmpla aici nu mai era în concordanță cu denumirea instituției. Nevoia există, o știm toți. Știm ce consumă tinerii — alcoolul este mereu acolo, dar și noile substanțe unde dependența se instalează extrem de rapid ”, a declarat Maria Popescu.

Practic, acum tinerii dependenți de droguri pot avea acces gratuit la:

Detox (Acuți): Stabilizarea medicală imediată.

Recuperare (Cronici): Internare de minimum 30 de zile în noul spațiu modernizat.

Post-externare: Monitorizare prin centrul de sănătate mintală, unde tinerii pot veni în ambulator.

„Odată cu inaugurarea Centrului CREAATIV reușim să acoperim întreaga gamă de servicii: detox, spitalizare cronici, dar și urmărire după externare”, a spus managerul.

Situat în inima comunității, centrul este un sprijin vital pentru tinerii adulți din București care nu își pot permite clinicile private. Misiunea Zi de BINE continuă, dar face un apel la cei care doresc să susțină proiectul prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. O pot face printr-un SMS cu textul SUS la 8845.
Potrivit estimărilor guvernamentale, România are peste două milioane de dependenți de droguri, iar numărul celor căzuți în alte vicii (alcool, jocuri de noroc, internet ș.a.m.d.) nu este cunoscut. Numai în București sunt peste 30.000 de dependenți de droguri, dar sunt și alte vicii care fac ravagii.

Conform datelor statistice, 1 din 10 români cu vârsta între 15 și 64 de ani a consumat cel puțin o dată droguri, iar 5,4% au consumat în ultimul an. Canabisul rămâne cea mai consumată substanță, urmat de noile droguri psihoactive, cocaină și ecstasy arată un raport național publicat de Agenția Națională Antidrog (ANA).

Parteneri
Știrea zilei în showbizul românesc! Celebrul român despre care se știe că este însurat a fost fotografiat de mână cu o prezentatoare TV cunoscută și extrem de frumoasă. Cum au fost fotografiați împreună
Viva.ro
Știrea zilei în showbizul românesc! Celebrul român despre care se știe că este însurat a fost fotografiat de mână cu o prezentatoare TV cunoscută și extrem de frumoasă. Cum au fost fotografiați împreună
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
GSP.RO
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Avantaje.ro
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Gafe vestimentare la Oscar 2026! Timothée Chalamet, aspru criticat pentru look-ul „neglijent”. Ce detaliu a șocat la Anne Hathaway? Află cine a intrat pe lista neagră
Tvmania.ro
Gafe vestimentare la Oscar 2026! Timothée Chalamet, aspru criticat pentru look-ul „neglijent”. Ce detaliu a șocat la Anne Hathaway? Află cine a intrat pe lista neagră

Alte știri

Vremea se schimbă spre finalul săptămânii în mai multe zone din țară. Prognoza meteo ANM în perioada 17 martie - 12 aprilie 2026
Știri România 07:49
Vremea se schimbă spre finalul săptămânii în mai multe zone din țară. Prognoza meteo ANM în perioada 17 martie – 12 aprilie 2026
Cum riscă Autoritatea pentru Reformă Feroviară să piardă o dispută la Curtea de Arbitraj. Bâlbâielile unui director care au viciat un contract de aproape două miliarde de lei
Știri România 07:00
Cum riscă Autoritatea pentru Reformă Feroviară să piardă o dispută la Curtea de Arbitraj. Bâlbâielile unui director care au viciat un contract de aproape două miliarde de lei
Parteneri
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Adevarul.ro
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
„De o lună, el e mental coach-ul lui Bîrligea”. Atacantul FCSB, prioritate maximă înainte de Turcia – România. Ce crede Mutu. Exclusiv
Fanatik.ro
„De o lună, el e mental coach-ul lui Bîrligea”. Atacantul FCSB, prioritate maximă înainte de Turcia – România. Ce crede Mutu. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Elle.ro
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ce spune Daniel Pavel despre un nou sezon „Desafio: Aventura”: „Sentimentul ăsta eu nu l-am mai avut”
Exclusiv
Stiri Mondene 16 mart.
Ce spune Daniel Pavel despre un nou sezon „Desafio: Aventura”: „Sentimentul ăsta eu nu l-am mai avut”
Poza pe care Adela Popescu i-a trimis-o lui Radu Vâlcan în Thailanda, în timpul filmărilor pentru Insula Iubirii 2026: „Este cumplit”
Stiri Mondene 16 mart.
Poza pe care Adela Popescu i-a trimis-o lui Radu Vâlcan în Thailanda, în timpul filmărilor pentru Insula Iubirii 2026: „Este cumplit”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Au fost recalculate impozitele pentru unii români. Două variante pentru cei care le-au plătit în trecut
ObservatorNews.ro
Au fost recalculate impozitele pentru unii români. Două variante pentru cei care le-au plătit în trecut
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Parteneri
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Parteneri
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Mediafax.ro
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
StirileKanalD.ro
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Wowbiz.ro
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Redactia.ro
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Sorin Grindeanu a anunțat când decide PSD dacă iese de la guvernare
Politică 16 mart.
Sorin Grindeanu a anunțat când decide PSD dacă iese de la guvernare
Cristian Popescu Piedone a recunoscut că a condus 10 ani fără permis de conducere, doar după ce s-a asigurat că infracțiunea „s-a prescris" I VIDEO
Politică 16 mart.
Cristian Popescu Piedone a recunoscut că a condus 10 ani fără permis de conducere, doar după ce s-a asigurat că infracțiunea „s-a prescris” I VIDEO
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cel mai mare scandal între Steaua și Dinamo. Blatul despre care puțini români știu
Fanatik.ro
Cel mai mare scandal între Steaua și Dinamo. Blatul despre care puțini români știu
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare