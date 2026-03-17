Centrul de Recuperare și Educație Împotriva Adicțiilor la Tineri-CREAATIV- o investiție de 120.000 de euro



Inspirat după modelul terapeutic implementat la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde peste 200 de copii și adolescenți cu dependențe au fost tratați până acum, CREAATIV -Centrul de Recuperare și Educație Împotriva Adicțiilor la Tineri- de la ,,Sf. Stelian” propune o abordare curativă de 30-50 de zile, cu un program terapeutic structurat pe parcursul întregii șederi.

CREAATIV Sfântul Stelian. Foto Libertatea/ Eli Driu

Proiectul reprezintă mai mult decât o simplă renovare a unor spații din spital; este o schimbare de paradigmă în psihiatria românească.

,,Adicția nu dispare brusc atunci când ai devenit major. De aceea suntem astăzi aici, la Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri, Sfântul Stelian. Este un loc gândit pentru tinerii care din punctul de vedere legal nu mai sunt minori, dar asta nu înseamnă că din punctul de vedere al dezvoltării cognitive și emoționale ei au devenit brusc peste noaptea adulți. Au nevoie de un spațiu în care să-și continue tratamentul, să-și continue recuperarea și să fie mai mult decât locul acela în care ți se scoate substanța din corp, să fie mai mult decât locul acela în care stai de dimineața până seara în pijamale”, a spus Melania Medeleanu, fondatoarea Asociației Zi de BINE, la lansarea centrului.

Melania Medeleanu, fondator Asociația Zi de Bine. Foto: Libertatea/ Eli Driu

Reconfigurarea spațiului, așa încât fiecare salon să aibă o baie proprie, să existe un loc de luat masa, o sală de sport, un cabinet psihologic, o sală de art-terapie, de ergoterapie a însemnat o investiție de aproximativ 120.000 de euro.

Sunt 5 rezerve în care pot sta beneficiarii, capacitatea anuală a centrului fiind de 50 de pacienți cu posibilitatea extinderii până la 100.

Ministrul Sănătății: „Zona adicțiilor a fost, mult timp, lăsată în urmă”

Prezent la inaugurare, dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a subliniat că astfel de parteneriate cu societatea civilă precum cel cu Asociația Zi de BINE sunt esențiale pentru a recupera terenul pierdut în fața acestui fenomen social.

,,Zona adicțiilor a fost, mult timp, lăsată în urmă. Dar este un început bun, un început promițător. Recuperăm acum acest decalaj. Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, a lansat deja un apel de proiecte cu fondurile europene, prin care încercăm să dezvoltăm cât mai multe centre de sănătate mentală și centre de acest gen. De asemenea, tot prin Ministerul Sănătății, într-un parteneriat cu fondurile elvețiene, vom dezvolta un program, o strategie națională care vine să realizeze programele naționale care vor finanța practic activitățile din aceste centre. Eu cred că am sosit în momentul în care lucrurile care nu funcționează trebuie spuse așa cum sunt. Iar împreună avem nevoie să deblocăm situațiile și să dezvoltăm cât mai mult”.

Dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății la inaugurarea CREAART Sf. Stelian. Foto: Libertatea/ Eli Driu

Șeful Sănătății a precizat că va constitui un grup de lucru care va elabora un program național dedicat adicțiilor, similar celor dezvoltate deja pentru alte domenii prioritare din sistemul de sănătate.

Ergoterapie și atelier de mozaic pentru tinerii internați în centrul din București

Dincolo de rigoarea medicală, centrul impresionează prin atmosfera sa umană. Etajul a fost complet reconvertit pentru a include cinci rezerve individuale cu baie proprie, un cabinet de terapie, sala de sport și o zonă pentru ateliere de gătit.

Un element central al recuperării va fi ergoterapia colaborativă. Într-un atelier specializat, tinerii vor lucra împreună la un mozaic colectiv sub îndrumarea unui artist plastic.

„Activitatea terapeutică nu va fi orientată către realizarea unor obiecte individuale, ci către dezvoltarea unui proiect colectiv”, oferindu-le pacienților un sens social esențial în procesul de vindecare.

Coordonatorul științific CREAATIV: „Se poate și altfel decât cu cătușa”

Cea mai dură și sinceră analiză a venit din partea coordonatorului științific al programului, dr. Eugen Hriscu, medic psihiatru, care a pus degetul pe rana unei societăți care a ales pedeapsa în locul vindecării:

„La finalul acestor doi ani, un ministru a spus că România a pierdut războiul cu drogurile. Avea dreptate. România a pierdut un război care nu trebuia purtat niciodată. Războiul sentințelor obligatorii cu executare, al pedepselor disproporționat de mari, al prevenției făcute cu uniforme de poliție și instrumente menite să sperie copiii, războiul în care tratamentul începe cu o scurtă vizită la camera de gardă și continuă cu drumul spre arest. Ne aflăm astăzi aici pentru a oferi o alternativă la acest război. Pare puțin, dar nu este. În medicină, dozele mici pot fi extrem de puternice. Medicamentul despre care vorbim astăzi se numește CREAATIV.”

Dr. Alexandru Rogobete, Mirabela Grădinaru, Maria Popescu, dr. Eugen Hriscu. Foto: Libertatea/Eli Driu

Dr. Hriscu a explicat că succesul modelului a fost deja demonstrat la Spitalul Voila din Câmpina, unde peste 200 de copii au primit tratament în ultimii doi ani. „Nu pacientul este privilegiat că este primit în spital, ci noi suntem cei privilegiați că primim suferința lui și că avem șansa să o transformăm în speranță ”, a conchis acesta.

Cifrele din spatele ușilor: 470 de pacienți tratați în 2025 în Compartimentul de toxicomanie de la „Sf. Stelian”

Bucureștiul face un pas istoric, dar dureros de necesar, în lupta împotriva adicțiilor. Centrul CREAATIV devine un spațiu care refuză să trateze tinerii dependenți ca pe infractori și le oferă, în schimb, un „medicament” rar în sistemul public: demnitatea.

Maria Popescu, actualul manager al C.E.T.T.T. „Sf. Stelian”, a dezvăluit amploarea fenomenului: doar anul trecut, în compartimentul de toxicomanie pentru cazuri acute, au fost tratați 470 de pacienți, cifră care nu include dependențele de alcool.

„Spitalul există în București din 2003, dar am ajuns într-un moment în care ceea ce se întâmpla aici nu mai era în concordanță cu denumirea instituției. Nevoia există, o știm toți. Știm ce consumă tinerii — alcoolul este mereu acolo, dar și noile substanțe unde dependența se instalează extrem de rapid ”, a declarat Maria Popescu.

Practic, acum tinerii dependenți de droguri pot avea acces gratuit la:

Detox (Acuți): Stabilizarea medicală imediată.

Recuperare (Cronici): Internare de minimum 30 de zile în noul spațiu modernizat.

Post-externare: Monitorizare prin centrul de sănătate mintală, unde tinerii pot veni în ambulator.

„Odată cu inaugurarea Centrului CREAATIV reușim să acoperim întreaga gamă de servicii: detox, spitalizare cronici, dar și urmărire după externare”, a spus managerul.

Situat în inima comunității, centrul este un sprijin vital pentru tinerii adulți din București care nu își pot permite clinicile private.

Potrivit estimărilor guvernamentale, România are peste două milioane de dependenți de droguri, iar numărul celor căzuți în alte vicii (alcool, jocuri de noroc, internet ș.a.m.d.) nu este cunoscut. Numai în București sunt peste 30.000 de dependenți de droguri, dar sunt și alte vicii care fac ravagii.

Conform datelor statistice, 1 din 10 români cu vârsta între 15 și 64 de ani a consumat cel puțin o dată droguri, iar 5,4% au consumat în ultimul an. Canabisul rămâne cea mai consumată substanță, urmat de noile droguri psihoactive, cocaină și ecstasy arată un raport național publicat de Agenția Națională Antidrog (ANA).



