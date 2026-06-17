Ușa roz care nu se potrivește cu strada

Ronnie Wood, în vârstă de 79 de ani, locuiește împreună cu soția sa, Sally Humphreys, și cu fiicele lor gemene într-o casă din Maida Vale, nord-vestul Londrei, pe o proprietate pe care familia a cumpărat-o în 2017 și care valorează aproximativ 7 milioane de lire sterline, scrie The Independent.

Iar problema nu este ușa în sine, ci culoarea ei. Casa se află într-o zonă protejată, iar mai multe proprietăți de pe aceeași stradă sunt clădiri listate, adică au un statut special datorită valorii lor arhitecturale sau istorice. Autoritățile locale au respins aprobarea retroactivă pentru mai multe uși vopsite în culori puternice, printre care și cea a lui Ronnie Wood, pe motivul că nuanțele considerate „incongruente” afectează aspectul clădirilor și interesul arhitectural al proprietăților.

Ronnie Wood, chitaristul Rolling Stones, obligat să-și vopsească în negru ușa roz a casei de 7.000.000 de lire
Ronnie Wood de la Rolling Stones a primit ordin să-și vopsească în negru ușa roz. Fanii au făcut imediat legătura cu „Paint It, Black”. Foto: telegraph.co.uk

Cu alte cuvinte, rozul aprins ales de chitaristul Rolling Stones nu se potrivește, în opinia autorităților, cu felul în care ar trebui să arate strada.

„Le plac negre”

O sursă apropiată lui Ronnie Wood a glumit pe seama situației și a spus că autoritățile nu vor uși în culori diferite.

„Consiliului nu-i place ca ușa ta să fie vopsită într-o altă culoare. Le plac negre”, a spus sursa pentru The Independent.

Potrivit aceleiași surse, cineva ar fi fotografiat ușa roz și ar fi semnalat că aceasta nu poate rămâne așa.

Ronnie Wood ar fi crezut că respectă regulile, pentru că păstrase poarta din față vopsită în negru. Problema a fost însă ușa casei, care a rămas roz ani la rând. Ironia nu a trecut neobservată, întrucât unul dintre cele mai cunoscute cântece ale trupei Rolling Stones este „Paint It, Black”, lansat în 1966.

Și vecinii au fost vizați

Ronnie Wood nu este singurul locuitor al străzii care a avut probleme din cauza culorii ușii. Potrivit The Independent, și o vecină de 97 de ani și fostă supervizoare de continuitate premiată cu BAFTA a spus că a fost somată să-și schimbe ușa albastră. Femeia a lucrat la filme celebre precum „The African Queen” și „The Third Man” și a povestit că a întrebat autoritățile despre culoare înainte să își vopsească ușa, cu cinci ani în urmă.

„Am 97 de ani, dar încă mă cert cu consiliul”, a spus Angela Allen.

Ea a susținut că i s-a transmis că riscă o amendă de până la 30.000 de lire dacă nu schimbă culoarea.

Ce spune Consiliul Westminster: „Pot depune o cerere”

Un purtător de cuvânt al Westminster Council a explicat că proprietățile fac parte dintr-un grup distinctiv de clădiri listate, aflate într-o zonă de conservare, iar modificările care pot afecta caracterul istoric al clădirilor ar putea avea nevoie de aprobare.

„Locuitorii pot depune o cerere pentru ca lucrările să fie analizate oficial”, a transmis reprezentantul consiliului.

Cu alte cuvinte, nu orice modificare făcută la fațada unei case dintr-o astfel de zonă poate fi decisă doar de proprietar, chiar dacă este vorba despre culoarea unei uși.

Ronnie Wood este membru Rolling Stones din 1975 și face parte din una dintre cele mai longevive trupe rock din lume. Artistul se pregătește, în același timp, pentru lansarea noului album al formației, „Foreign Tongues”, programat pentru 10 iulie. Până atunci însă, chitaristul are de rezolvat o problemă mult mai sensibilă decât un turneu sau un album: culoarea ușii de la casa sa din Londra.

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