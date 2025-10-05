1. Oamenii uită să se spele des pe mâini

Deși pare un lucru minor, mulți sar peste spălarea mâinilor sau nu o fac suficient de mult și în momentele cheie.

Doar o spălare temeinică poate preveni răspândirea bacteriilor.

2. Produsele rămân deschise

Sticlele deschise de șampon, creme sau pastă de dinți devin adevărați magneți pentru praf și bacterii. Pe lângă faptul că termenul de valabilitate scade drastic, riscăm și iritații ale pielii.

3. Oamenii schimbă rar prosoapele și periile

Folosim prosoapele zile întregi, periuțele de dinți și peria de toaletă luni de zile, fără să ne gândim că e timpul să le înlocuim. Mediul umed le transformă în locuri ideale pentru microbi. Regula este clară:

-perdeaua de duș – spălată lunar, schimbată la 6 luni

-prosop – schimbat la 3 zile

Iată la cât trebuie schimbată periuța de dinți și de ce.

4. Baia nu este aerisită

După duș rămâne mult abur, iar fereastra trebuie ulterior deschisă. În caz contrar, umiditatea rămâne în pereți și duce la mucegai, care nu este doar o problemă estetică, ci și de sănătate.

5. Apa este trasă fără să fie lăsat jos capacul

În situația în care capacul toaletei rămâne ridicat, picături microscopice pline de bacterii se pot împrăștia până la doi metri în jur.

Recomandări Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei

6. Curățarea ocazională a toaletei

Majoritatea oamenilor curăță toaleta doar ocazional, dar de fapt ar trebui să o facă de câteva ori pe săptămână.

7. Telefonul este luat în baie

Telefonul mobil este mereu cu noi, așa că ajunge adesea și în baie. Tocmai atunci devine un adevărat purtător de bacterii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE