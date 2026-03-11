Cum să faci sarmale de post cu nucă și stafide

Sarmalele de post cu nucă și stafide sunt o variantă surprinzător de gustoasă a unuia dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească. Deși sarmalele sunt adesea asociate cu umplutura de carne, în perioadele de post ele sunt pregătite cu ingrediente vegetale, iar combinația de nucă și stafide oferă un gust aparte, ușor dulceag și foarte aromat.

În mod tradițional, sarmalele de post se prepară în special în timpul posturilor mari din calendarul ortodox, precum Postul Crăciunului sau Postul Paștelui. În aceste perioade, cei care țin post încearcă să găsească variante hrănitoare și gustoase fără produse de origine animală.

Nuca, bogată în grăsimi sănătoase și proteine, este un ingredient ideal pentru umplutură, iar stafidele adaugă o ușoară dulceață care echilibrează perfect aromele.

Pentru a face sarmale cu nucă și stafide se folosesc de obicei foi de varză murată sau foi de viță, în care se învelește o compoziție făcută din orez, nucă măcinată, ceapă călită, morcov ras și stafide. Amestecul este condimentat cu sare, piper, cimbru și uneori boia dulce. Ca și în cazul sarmalelor clasice, după ce sunt rulate, ele se așază într-o oală în straturi, împreună cu varză tocată sau sos de roșii, apoi se fierb încet până când aromele se îmbină.

Trucuri pentru sarmale de post reușite

Există câteva trucuri simple care pot face sarmalele de post cu nucă și stafide și mai gustoase.

Un prim secret este călirea cepei și a morcovului în puțin ulei înainte de a fi adăugate în compoziție. Acest pas dă aromă și oferă umpluturii un gust mai bogat.

Un alt sfat important este prăjirea ușoară a nucilor înainte de a le măcina sau toca. Câteva minute într-o tigaie uscată intensifică aroma nucilor. Unele gospodine preferă ca în loc de a le prăji să le înmoaie în apă. Depinde însă de gust.

Stafidele pot fi lăsate câteva minute în apă călduță înainte de a fi adăugate în compoziție. Astfel devin mai moi și se distribuie mai bine în umplutură, fără să absoarbă prea mult lichid în timpul fierberii.

Fierberea lentă, la foc mic sau chiar la cuptor, este un alt secret important. Sarmalele gătite încet au timp să își dezvolte aromele și devin mult mai fragede.

Servite calde, uneori alături de mămăligă, sarmalele de post cu nucă și stafide sunt încă o dovadă că mâncarea simplă, făcută chiar și din ingrediente vegetale, poate fi la fel de savuroasă și sățioasă ca orice preparat tradițional cu carne.

Rețete de sarmale de post cu nucă și stafide

Sarmalele de post sunt îndrăgite mai ales în posturile mari, dar și în restul anului. Combinația de nucă și stafide oferă o aromă surprinzătoare și ușor dulceagă. Există multe moduri de a pregăti această rețetă, iar ingredientele pot varia mult de la o gospodărie la alta. Iată câteva variante diferite de sarmale de post cu nucă și stafide:

Sarmale de post cu nucă, stafide și ciuperci

Sarmale de post cu nucă, stafide și ciuperci

Ingrediente:

1 varză murată sau aproximativ 30-35 foi potrivite pentru sarmale

150 g orez

250 g ciuperci champignon

120 g nucă măcinată

60 g stafide

2 cepe mari

1 morcov

3 linguri ulei

200 ml suc de roșii

1 linguriță boia dulce

1/2 linguriță cimbru uscat

sare și piper după gust

2 foi de dafin

aproximativ 500 ml apă

Mod de preparare:

Ceapa se curăță și se toacă mărunt, iar morcovul se dă pe răzătoarea mică. Ciupercile se spală, se șterg bine și se toacă în cuburi mici. Într-o tigaie încăpătoare se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa și morcovul și se călesc la foc mediu până devin moi și ușor aurii.

Se adaugă ciupercile tocate și se gătesc aproximativ 6-7 minute, până când își lasă lichidul și acesta începe să scadă. Se pune orezul spălat, nuca măcinată și stafidele. Se condimentează cu sare, piper, boia și cimbru și se amestecă bine. Compoziția se mai ține pe foc încă 2-3 minute, apoi se lasă la răcit.

Foile de varză se pregătesc tăind nervura groasă. Se pune câte o lingură de umplutură pe fiecare foaie și se rulează sarmalele. Pe fundul unei oale se așază varză tocată, apoi sarmalele în straturi. Deasupra se pun foile de dafin și sucul de roșii diluat cu apă. Se fierb la foc mic aproximativ 60-70 de minute, până când orezul și varza sunt bine gătite. Puteți încerca acest lucru tăiând o sarma cu furculița.

Sarmale de post cu nucă, stafide și legume

Sarmale de post cu nucă, stafide și legume

Ingrediente:

1 varză murată mare

180 g orez cu bob rotund

100 g nucă tocată grosier

80 g stafide

1 ceapă mare

1 ardei roșu

1 morcov mare

2 linguri pastă de roșii

4 linguri ulei

1 linguriță boia dulce

1/2 linguriță piper măcinat

1 linguriță mărar uscat

600 ml apă sau supă de legume

Mod de preparare:

Orezul se spală bine și se lasă la scurs. Ceapa se toacă mărunt, morcovul se rade, iar ardeiul se taie în cuburi mici. Într-o cratiță se încinge uleiul și se călesc ceapa și morcovul aproximativ 4-5 minute, până când se înmoaie.

Se adaugă ardeiul și se continuă călirea încă 2 minute. Apoi se pune orezul și se amestecă până când începe să devină ușor translucid. Se adaugă pasta de roșii, boiaua, piperul și mărarul. Compoziția se stinge cu puțină apă și se lasă pe foc 3-4 minute.

După ce se ia de pe foc, se încorporează nuca tocată și stafidele. Umplutura se amestecă bine și se lasă câteva minute să se răcească. Sarmalele se formează din foile de varză și se așază într-o oală, peste un strat de varză tocată.

Se toarnă apă sau supă de legume cât să acopere sarmalele și se fierb la foc mic aproximativ o oră. Spre final, se pot introduce pentru 20 de minute la cuptor.

Sarmale de post cu nucă, stafide și bulgur

Sarmale de post cu nucă, stafide și bulgur

Ingrediente:

1 varză murată

200 g bulgur

130 g nucă măcinată

70 g stafide

2 cepe

1 rădăcină mică de țelină

3 linguri ulei

250 ml roșii pasate

1 linguriță cimbru

1/2 linguriță coriandru măcinat (opțional)

sare și piper după gust

2 foi de dafin

aproximativ 600 ml apă

Mod de preparare:

Bulgurul se pune într-un bol și se acoperă cu apă fierbinte pentru aproximativ 10 minute, apoi se scurge bine. Ceapa se toacă mărunt, iar țelina se rade fin.

Într-o tigaie mare se încălzește uleiul și se călește ceapa până devine sticloasă. Se adaugă țelina rasă și se gătește încă 3-4 minute. Se pune bulgurul și se amestecă bine pentru a se combina cu legumele.

Se adaugă nuca măcinată, stafidele și condimentele. Se toarnă aproximativ 100 ml apă și se lasă amestecul să fiarbă 2-3 minute, cât să se lege ușor compoziția. Se lasă apoi la răcit.

Foile de varză se pregătesc și se umplu cu câte o lingură din această compoziție. Sarmalele se așază într-o oală, în straturi, iar deasupra se toarnă roșiile pasate diluate cu apă și se adaugă foile de dafin.

Vasul se pune la cuptor, acoperit, la foc moderat pentru aproximativ o oră. Coacerea lentă la cuptor face ca bulgurul să absoarbă aromele, iar sarmalele devin foarte fragede și aromate.

Sarmale de post cu nucă și stafide în foi de viță

Sarmale de post cu nucă și stafide în foi de viță

Ingrediente:

40-50 foi de viță sărate

120 g orez

100 g nucă măcinată

70 g stafide

1 ceapă mare

1 dovlecel mic

1 morcov mic

3 linguri ulei

1-2 linguri pastă de roșii

1/2 linguriță mărar uscat

sare și piper după gust

sucul de la jumătate lămâie

1 foaie de dafin

aproximativ 500 ml apă

Mod de preparare:

Dacă se folosesc foi de viță proaspete, acestea se opăresc timp de aproximativ 1–2 minute în apă clocotită, apoi se scot și se lasă la răcit. Dacă sunt conservate, se clătesc ușor pentru a reduce excesul de sare.

Ceapa se toacă foarte mărunt, morcovul se rade pe răzătoarea fină, iar dovlecelul se rade și se stoarce de lichid. Într-o tigaie se încălzește uleiul și se călește ceapa până devine sticloasă. Se adaugă morcovul și dovlecelul și se gătesc câteva minute, până când legumele se înmoaie.

Se adaugă orezul spălat și se amestecă bine timp de 2-3 minute, astfel încât să se îmbibe cu aromele legumelor. Se pune pasta de roșii, apoi nuca măcinată și stafidele. Compoziția se condimentează cu sare, piper, mentă și mărar și se amestecă bine. Se mai ține pe foc aproximativ 2 minute, apoi se lasă la răcit.

Pe fiecare foaie de viță se pune o linguriță de umplutură. Se aduc marginile laterale peste compoziție și se rulează strâns, formând sarmale mici. Pe fundul unei cratițe se așază câteva foi de viță.

Sarmalele se așază una lângă alta, în straturi. Deasupra se toarnă apa sau supă de legume, se adaugă foaia de dafin și sucul de lămâie. Vasul se acoperă și se fierbe la foc mic aproximativ 35-40 de minute.

Descoperă și alte Rețete de post rapide și gustoase

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE