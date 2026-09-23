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UDMR va vota guvernul Mureșan. Kelemen Hunor, despre negocierile cu PSD: „Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog”

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Viceprim-ministrul României, Hunor Kelemen, este surprins în timp ce președintele României, Nicușor Dan, invită membrii partidului UDMR, condus de președintele UDMR, Kelemen Hunor, la consultări privind numirea prim-ministrului României, la Palatul Cotroceni, București, România, pe 17 septembrie 2026.
Kelemen Hunor este președintele UDMR din 2011. Sursa foto: Hepta
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UDMR a decis să continue negocierile pentru programul de guvernare, structura Executivului și lista miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Kelemen Hunor spune că programul prezentat parlamentarilor UDMR poate fi susținut și afirmă că dialogul cu PSD trebuie menținut.

Cuprins:

UDMR continuă negocierile pentru Guvernul Mureșan

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat miercuri, după întâlnirea cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, că formațiunea va continua negocierile privind viitorul Guvern, potrivit News.

Liderul Uniunii a explicat că oprirea discuțiilor ar fi fost o opțiune riscantă, ale cărei consecințe pe termen scurt și lung ar fi afectat grav întreaga scenă politică din România, mai ales în condițiile în care Siegfried Mureșan și-a exprimat dorința de a merge mai departe cu mandatul de construire a majorității.

„Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuţiile, să spunem că nu avem majoritate şi nu vrem să mergem aşa cum am zis şi luni, dar consecinţele şi pe termen lung şi pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi şi pentru toată scena politică decât să mergem şi să continuăm aceste discuţii şi, mai ales după ce domnul Mureşan a zis că, indiferent de voturile asigurate până la momentul adevărului, el doreşte să continue”, a declarat, miercuri, Kelemen Hunor, la finalul discuţiilor cu premierul desemnat.

Discuțiile vizează programul de guvernare, structura Executivului și lista miniștrilor.

Kelemen Hunor a precizat că, după finalizarea negocierilor, UDMR va reveni în fața structurilor partidului pentru un nou vot, conform statutului formațiunii.

„În Consiliul Permanent am luat decizia că vom continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura şi lista Cabinetului şi, după ce se vor finaliza toate discuţiile, sigur, vom prezenta rezultatul negocierilor şi vom mai cere un vot, aşa cum este în statutul nostru.”

Decizia vine în condițiile în care, în acest moment, nu este clară existența unei majorități parlamentare pentru învestirea Cabinetului.

Kelemen Hunor: Programul de guvernare „este de susținut”

Siegfried Mureșan le-a prezentat parlamentarilor UDMR principalele direcții ale programului de guvernare.

Kelemen Hunor a spus că documentul este construit pentru o perioadă de doi ani și că principalele teme sunt deficitul bugetar, fiscalitatea și stimularea economiei.

„Nu sunt lucruri extravagante. Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru doi ani.(..) Nu poţi să faci un program de guvernarea hiperambiţios, fiindcă nu ai timp la dispoziţie. Nu este cum ar fi la începutul unui ciclu electoral, după alegerile parlamentare”, a subliniat acesta.

Liderul UDMR a indicat și câteva dintre condițiile pe care formațiunea le consideră importante: adoptarea Legii salarizării până la sfârșitul anului, aprobarea bugetului pentru 2027 și indexarea pensiilor în 2027.

„Noi am ţinut mult să existe şi prevederea privind Legea salarizării, dacă se poate să încercăm să trecem până la sfârşitul anului şi adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027, fiindcă nu mai pot să ţii aşa după doi ani cu inflaţia ridicată. Şi din acest punct de vedere, cred că ceea ce se conturează în programul de guvernare este ceva de susţinut.”, a mai adăugat liderul UDMR.

„Şi din acest punct de vedere, cred că ceea ce se conturează în programul de guvernare este ceva de susţinut.”

Deficitul și economia, printre principalele teme

Potrivit lui Kelemen Hunor, programul prezentat de Mureșan pune accent pe reducerea deficitului bugetar, fiscalitate și stimularea economiei.

Liderul UDMR a subliniat legătura dintre creșterea economică și reducerea deficitului.

„Fără creştere economică pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul şi să şi asiguri pentru cetăţeni acel confort de care au nevoie.”

Kelemen Hunor a precizat că, la momentul întâlnirii, nu fusese discutată structura Guvernului. Discuțiile privind lista miniștrilor urmau să înceapă ulterior.

„Nu am discutat nimic de structura guvernului. Poate astăzi după masă începem discuţiile şi de lista de miniştri”, a mai afirmat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor cere păstrarea dialogului cu PSD

Un alt subiect abordat de liderul UDMR a fost dialogul dintre PNL și PSD.

Kelemen Hunor a spus că trebuie menținute deschise canalele de comunicare cu formațiunile parlamentare, inclusiv cu PSD.

„Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog şi pentru mâine şi pentru poimâine cu acele forţe cu care se poate discuta corect, predictibil şi în favoarea fiecărui cetăţean, fiecărei comunităţi.”, a spus Kelemen Hunor.

El a adăugat că PSD se află în această categorie și că dialogul va fi necesar și în cazul în care actualul proiect de Guvern nu va trece de Parlament.

„Şi eu consider că PSD-ul face parte din această categorie cu tot ce s-a întâmplat din aprilie sau din mai între PNL şi PSD trebuie lăsată uşa deschisă că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Şi atunci, iarăşi, e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog.”

„Asta nu înseamnă că trebuie să iubeşti pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat. Şi vom vedea care va fi finalitatea discuţiilor între Bolojan şi Grindeanu”, a afirmat Kelemen Hunor.

Nu există încă o întâlnire oficială între Mureșan și PSD

Siegfried Mureșan a discutat marți cu parlamentarii PNL și USR, iar miercuri dimineață a avut întâlnirea cu grupurile parlamentare ale UDMR.

Social-democrații au stabilit în ședința Biroului Permanent Naţional să nu voteze Guvernul pe care Siegfried Mureșan urmează să îl prezinte Parlamentului.

Deocamdată, nu a fost stabilită o întâlnire oficială între premierul desemnat și PSD, potrivit informațiilor disponibile miercuri dimineață.

În acest context, UDMR continuă negocierile pentru programul de guvernare și pentru structura viitorului Cabinet, urmând ca formațiunea să ia o decizie formală după finalizarea discuțiilor.

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Tags: UDMR - Uniunea Democrata a Maghiarilor din România: Program, Candidați și Viziune Guvernul Romaniei PNL - Partidul National Liberal PSD - Partidul Social Democrat Siegfried Mureșan Kelemen Hunor
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