Zahărul îi face pe bebeluși să uite de durerea provocată de injecții

Bebelușii, în special cei foarte mici sau internați în secțiile de terapie intensivă neonatală, sunt supuși frecvent unor proceduri precum vaccinări, analize de sânge sau montarea de perfuzii. Pentru că sistemele lor de reglare a durerii nu sunt încă complet dezvoltate, aceștia pot resimți durerea mai intens decât adulții.

O analiză realizată de organizația Cochrane arată că zaharoza, o soluție pe bază de zahăr, poate reduce durerea în timpul și imediat după injecțiile cu ac. Cercetătorii au observat că această metodă pare să fie chiar mai eficientă decât folosirea unei suzete.

„Părinții ar putea fi surprinși să afle că ceva atât de simplu precum câteva picături de soluție de zahăr poate face o diferență reală în confortul bebelușului lor în timpul analizelor de sânge”, a declarat Ligyana Candido, coautoare a studiului de la Universitatea din Ottawa, Canada.

Analiza a inclus mii de bebeluși

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat 29 de studii clinice care au implicat 2.764 de bebeluși din diferite țări.

În cadrul cercetărilor, sugarii au fost împărțiți în mai multe grupuri. Unii au primit soluție de zahăr înainte de proceduri, în timp ce alții au fost tratați prin alte metode de calmare a durerii, precum suzete, alăptare sau contact piele-pe-piele.

Rezultatele au arătat că nou-născuții cărora li s-a administrat zahăr au prezentat semne mai reduse de durere în timpul procedurilor și imediat după acestea, comparativ cu cei care nu au primit nimic sau au primit doar apă.

Totuși, cercetătorii spun că dovezile sunt încă limitate atunci când metoda este comparată cu alăptarea sau contactul piele-pe-piele.

Metodă utilă mai ales pentru bebelușii spitalizați

Unii nou-născuți petrec mai mult timp în spital, fie pentru că se nasc prematur, fie pentru că au nevoie de tratament pentru anumite afecțiuni.

În România, zece din o sută de bebeluși se nasc prematur.

În perioada petrecută în spital, nou născuții sunt adesea supuși unor proceduri cu ace pentru analize de sânge sau pentru administrărea de medicamente și fluide.

Cercetătorii subliniază că durerea repetată și netratată în primele etape ale vieții poate avea efecte negative asupra dezvoltării copilului.

„Nou-născuții sunt supuși frecvent procedurilor cu ace în spital, fără nicio măsură de ameliorare a durerii sau de consolare, chiar dacă copiii mai mari și adulții rareori sunt supuși acestor proceduri fără tratament pentru durere”, a declarat autoarea principală a studiului, Mariana Bueno, de la Universitatea din Toronto.

Aceasta a explicat că metoda este rapidă, ieftină și poate fi utilă în special atunci când alte metode de calmare nu sunt disponibile.

Cercetătorii atrag însă atenția că efectele utilizării repetate a zaharozei trebuie studiate în continuare pentru a înțelege impactul pe termen lung.

„Concluzia noastră este că, în ultimă instanță, sugarii au nevoie și ar trebui să beneficieze de tratament pentru durere înainte de o procedură precum puncția venoasă”, a adăugat Bueno.

