Transursoaia

Cele mai spectaculoase șosele montane din România mai puțin cunoscute - Imagine cu harta traseului drumului TransUrsoaia

Drumul Transursoaia (DN1R) leagă localitățile Albac (județul Alba) și Huedin (județul Cluj) şi este considerat unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane din România. Şoseaua se întinde pe 80 km, urcând până la altitudinea de 1.300 de metri, și oferă priveliști impresionante cu pante abrupte, serpentine și peisaje ce par desprinse din basme. Transursoaia cucerește prin farmecul natural al Munților Apuseni şi, de-a lungul drumului, turiștii pot face popasuri în parcările special amenajate pentru a admira frumusețea locurilor. Printre atracțiile zonei se numără și lacul Beliș-Fântânele, un lac de acumulare spectaculos din Munții Gilăului.

Date tehnice

  • Lungime: circa 80 km
  • Altitudine maximă: Pasul Ursoaia (aprox. 1.324 m)
  • Durata de parcurgere: aproximativ o oră și jumătate, în condiții normale de drum
  • Caracteristici: numeroase serpentine, porțiuni înguste și zone ce necesită prudență sporită

Obiective turistice

  • Lacul Beliș-Fântânele, unde în perioade secetoase pot fi văzute ruinele satului Giurcuța de Jos și biserica veche ce răsare din ape.
  • Satele moțești, cu gospodării tradiționale din lemn, biserici pitorești și meșteșuguri specifice zonei.
  • Cascada Văii Miresei, un obiectiv natural spectaculos aflat la mică distanță de traseu.

Drumul este recomandat în perioada mai – octombrie, fiind dificil de parcurs iarna, din cauza zăpezilor abundente.

Transrarăul

Cele mai spectaculoase șosele montane din România mai puțin cunoscute - Imagine cu harta drumului Transrarăul

Transrarăul, cunoscut drept «Drumul Comorilor», se numără printre cele mai spectaculoase trasee alpine din România, fiind surclasat doar de Transalpina și Transfăgărășan. Șoseaua leagă satele Chiril și Pojorâta printr-un drum montan de 28 km care traversează Masivul Rarău, atingând altitudinea de 1.400 m. Cu peisaje impresionante și o istorie fascinantă, acest traseu este o destinație obligatorie pentru iubitorii de natură și aventură.

Transrarăul este un drum provocator, cu serpentine strânse și porțiuni dificile care necesită atenție sporită. Limita de viteză între Chiril și Cabana Rarău este de 30 km/h. Deși nu există locuri de parcare de-a lungul drumului, peisajele oferă imagini memorabile. Drumul este deschis în sezonul cald (aproximativ mai – octombrie/noiembrie), în timp ce iarna este închis.

Detalii tehnice

  • Lungime: 28 km
  • Altitudine maximă: ~1.400 m (zona Cabanei Rarău)
  • Durata parcurgerii: 50-60 de minute fără opriri.
  • Restricții: Accesul este permis doar pentru autovehicule cu masa sub 3,5 tone.
  • Sezon: Fiind încadrat în categoria a patra de viabilitate, nu se deszăpezește prioritar iarna.

Obiective turistice

  • Mănăstirea Rarău
  • Pietrele Doamnei
  • Cabana și Vârful Rarău
  • Peştera Liliecilor

Transsemenic

Cele mai spectaculoase șosele montane din România mai puțin cunoscute - Imagine cu harta drumului TransSemenic

Drumul spectaculos Transsemenic leagă Reșița de Slatina-Timiș şi oferă o experiență de neuitat prin Munții Semenic și Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, ajungând la o altitudine de 1.000 de metri în Pasul Prislop. Frumusețea naturală și aerul curat atrag tot mai mulți turiști dornici de relaxare în mijlocul naturii.

De la Pasul Prislop, drumeții pot urca spre Vârful Piatra Goznei, la 1.447 de metri altitudine, pe un drum asfaltat de 6,5 km, care, deși deteriorat, merită străbătut pentru peisajele de vis și liniștea muntelui. Tot pe traseu, Lacul Secu, aflat la doar 10 km de Reșița, reprezintă o oază de răsfăț estival pentru localnici și turiști.

Drumul din Reșița către Văliug începe cu o urcare de aproximativ 15 km, urmată de o coborâre spre pitorescul sat Văliug. Pentru cei pasionați de drumeții, în jurul Lacului Gozna se pot face excursii pe jos sau cu bicicleta până la Vila Klaus, iar mai departe, la Cantonul Bârzăvița, traseul se intersectează cu renumita Via Transilvanica.

Continuând spre Pasul Prislop, drumul de 9 km din Văliug oferă temperaturi plăcute chiar și în cele mai călduroase zile de vară, rareori depășind 30°C. Alternativ, turiștii pot explora satele germane Gărâna și Brebu Nou, unde tradițiile și natura se îmbină armonios. Gărâna găzduiește anual, de 27 de ani, celebrul Festival de Jazz din Poiana Lupului, un eveniment care atrage iubitori de muzică din toată țara.

Lacul Trei Ape, situat la doar 5 km de Gărâna, este ideal pentru înot și relaxare în mijlocul naturii. De aici, traseul continuă prin Brebu Nou, unde biserica locală impresionează prin frumusețea sa, înainte de a coborî spre Slatina-Timiș, punctul final al traseului Transsemenic.

Detalii tehnice

  • Lungime: 56 km
  • Altitudine maximă: ~1.000 m (Pasul Prislop)
  • Durata parcurgerii: o oră şi jumătate, două.
  • Restricții: Atenţie! Drumul a fost inaugurat în 2014 şi autorităţile locale nu l-au întreţinut foarte bine, ajungând astăzi într-o stare destul de ridicată de degradare pe unele porţiuni.

Obiective Turistice

  • Satele Văliug, Gărâna, Brebu Nou
  • Lacul Gozna
  • Lacul Trei Ape

Transursoaia, Transrarăul şi Transsemenic reprezintă opțiuni excelente pentru cei care doresc să evite rutele montane supraglomerate, fără a face însă un compromis în privința peisajului. Fiecare dintre aceste trei șosele oferă o experiență de condus specifică, de la pantele abrupte din Bucovina și Apuseni, până la traseul sinuos prin pădurile din Banat. Dacă planifici o escapadă în natură și preferi un trafic redus, aceste trei destinații sunt alternativele tehnice și turistice cele mai potrivite în acest moment.

Şi dacă ai ales deja unul dintre aceste drumuri spectaculoase pentru următoarea ta ieşire în natură, poţi să-ţi comanzi toate ingredientele pentru un picnic reuşit prin intermediul platformei Glovo!

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