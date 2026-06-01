Lupta pentru funcția de președinte al SUA deja a început

Alegerile primare democrate pentru prezidențialele din 2028 nu au deocamdată un candidat oficial, un favorit evident sau o direcție clară.

Cu toate acestea, campania neoficială deja a început, iar o listă extinsă de potențiali candidați include foști candidați prezidențiali, guvernatori, senatori, membri ai Camerei Reprezentanților, dar și celebrități.

Un strateg democrat de top, care a dorit să rămână anonim, a realizat o analiză și a declarat pentru The Washington Post că există „un număr considerabil de candidați talentați”

„Există un număr considerabil de candidați talentați și interesanți în acest moment”, spune acesta.

Cine sunt favoriții democraților pentru alegerile din 2028

Un sondaj NBC din februarie 2026 o plasează pe Kamala Harris în frunte, fiind susținută de o parte semnificativă a electoratului democrat. Totuși, competiția rămâne deschisă, iar apariția unor candidați surpriză, inclusiv din afara sferei politice, nu este exclusă, potrivit analiștilor.

Mark Kelly, Gavin Newsom, Josh Shapiro și Pete Buttigieg sunt văzuți drept posibili candidați proeminenți. Alte nume vehiculate includ Gretchen Whitmer, JB Pritzker, Cory Booker și Alexandria Ocasio-Cortez.

Mark Kelly ar putea considera o candidatură la prezidențialele din SUA

Senatorul din Arizona, Mark Kelly, a declarat la începutul acestui an că ar „analiza serios” posibilitatea de a candida la președinție.

Kelly, fost astronaut și un filantrop remarcabil dintr-un stat indecis, este soțul fostei congresmene Gabby Giffords, rănită grav într-un atac armat în urmă cu peste un deceniu.

Deși nu a fost încă testat pe scena politică națională, Kelly a fost luat în calcul de Kamala Harris pentru postul de vicepreședinte în 2024.

„Trăim vremuri extrem de provocatoare”, a declarat el pentru BBC.

Gavin Newsom își redefinește imaginea, iar Josh Shapiro aduce speranță pentru democrați

Analiza din celebra publicație americană The Washington Post vorbește despre un moment în care Gavin Newsom își „redefinește imaginea”.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, este o prezență constantă online, unde critică frecvent politicile fostului președinte Donald Trump. Acesta a reușit să conducă o campanie de redesenare a hărții electorale din statul său pentru a contracara eforturile de redistribuire a circumscripțiilor de către republicani. Newsom a lansat și o nouă carte, exprimându-și dorința de a-și schimba imaginea publică:

„Am devenit o caricatură a propriei mele persoane și am contribuit la asta”, a declarat el pentru The Atlantic, potrivit sursei citate mai sus.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, deși mai puțin cunoscut la nivel național, ar putea avea un an decisiv.

El candidează pentru un nou mandat și încearcă să ajute democrații să recâștige controlul Camerei, sprijinind câteva dintre cele mai competitive curse din țară. Shapiro a declarat pentru sursa citată că „cea mai bună cale de a începe să ieșim din această situație este schimbarea componenței Congresului și, în cele din urmă, a Casei Albe”.

Kamala Harris: Între favorită și opțiune controversată

Fosta vicepreședinte și candidată la alegerile prezidențiale, Kamala Harris, continuă să fie activă pe scena politică.

În timpul unui turneu de promovare a cărții sale, a fost primită cu entuziasm la un eveniment din New York găzduit de reverendul Al Sharpton, unde participanții au scandat „Candidează din nou!”.

Sondajul NBC din februarie 2026 a arătat că Harris este cea mai apreciată dintre potențialii candidați democrați pentru 2028. Totuși, insiderii democrați nu o consideră o opțiune viabilă, având în vedere pierderea sa în fața lui Trump.

Gretchen Whitmer nu exclude o candidatură

Guvernatoarea Michiganului, Gretchen Whitmer, este o figură populară și un potențial candidat de top. Însă, deși a afirmat recent că nu va candida, ulterior a declarat: „Niciodată să nu spui niciodată”. Popularitatea sa și experiența dobândită în fruntea unui stat cheie o fac o candidată atractivă.

Secretarul Transporturilor, Pete Buttigieg, este adesea lăudat de democrați pentru abilitățile sale oratorice.

La doar 44 de ani, este unul dintre cei mai tineri potențiali candidați. La un eveniment găzduit de Al Sharpton, Buttigieg a acuzat administrația Trump de o campanie de „căutare și distrugere” împotriva comunităților defavorizate.

Lista altor posibili candidați din partea democraților la prezidențialele din America

Alți potențiali candidați și surprizele posibile Guvernatorul Illinoisului, JB Pritzker, un miliardar cu resurse financiare considerabile, ar putea să-și finanțeze singur campania prezidențială, dar bogăția sa ar putea fi un dezavantaj într-o perioadă de inegalitate economică crescândă.

De asemenea, guvernatorul Marylandului, Wes Moore, primul guvernator de culoare aflat în funcție, și Andy Beshear, guvernatorul democrat al statului conservator Kentucky, sunt nume vehiculate.

La nivel de senatori, Cory Booker, Elissa Slotkin, Chris Murphy, Jon Ossoff, Raphael Warnock și Ruben Gallego sunt menționați frecvent ca posibili candidați. De exemplu, Booker a declarat pentru NPR că „este o greșeală să ne concentrăm doar pe Trump”.

Alte nume interesante includ pe Alexandria Ocasio-Cortez, o figură proeminentă în aripa liberală a partidului, și Ro Khanna, cunoscut pentru eforturile sale de a aduce la lumină documentele legate de cazul Epstein, mai scrie presa americană.

În plus, comentatorul ESPN, Stephen A. Smith, își evaluează posibilitatea unei candidaturi, poziționându-se ca un centrist.

