Italia: un oraș toscan plătește jumătate din chirie

Autoritățile din unele mici localități depopulate din Europa sunt dispuse să scoată bani din buzunar pentru a atrage noi locuitori.

Granturile de până la 70.000 de euro sprijină relocarea, renovarea caselor și deschiderea de afaceri. O parte dintre scheme sunt deja închise din cauza cererii mari, însă altele rămân deschise și pentru 2026.

Radicondoli, un sat medieval din Toscana, la aproximativ o oră sud de Florența, a lansat un program ambițios pentru a combate depopularea.

Primăria a alocat peste 400.000 de euro pentru a atrage noi rezidenți.

Autoritățile oferă granturi pentru cumpărarea de locuințe, subvenții pentru energie verde și studenți și acoperă 50% din chirie în primii doi ani.

Condițiile sunt clare: chiriașii trebuie să rămână minimum 4 ani, iar cumpărătorii trebuie să rămână cel puțin 10 ani.

Programul a atras deja aproximativ 60 de noi locuitori, într-o localitate a cărei populație a scăzut de la 3.000 la doar 966 de persoane.

Aproximativ 100 de locuințe sunt în prezent goale, însă nu este vorba de celebrele „case de un euro”, ci de proprietăți funcționale, cu valoare de piață.

Spania: sprijin pentru mutarea în satele rurale

Mai multe regiuni din Spania, precum Asturias sau Extremadura, au lansat scheme de stimulare pentru relocare. În paralel, au apărut platforme care facilitează mutarea, cum ar fi Holapueblo.

Programul este aflat la a șasea ediție și este dedicat în special antreprenorilor care vor să deschidă o afacere într-o comunitate mică. Platforma:

conectează municipalitățile cu potențialii rezidenți

oferă sprijin în procesul de aplicare

ajută la integrarea în comunitate

Este necesară o idee de afaceri solidă și drept legal de muncă în Spania.

Altă platformă, Volver al Pueblo, centralizează:

locuințele accesibile

locurile de muncă disponibile

terenuri și afaceri la prețuri reduse

Candidații sunt ghidați pas cu pas în procesul de relocare.

Irlanda: până la 70.000 € pentru renovarea caselor de pe insule

Irlanda oferă unele dintre cele mai generoase stimulente din Europa.

În cadrul politicii „Insulele noastre vii”, program lansat în 2023, guvernul acordă până la 70.000 de euro celor care aleg să se mute pe una dintre cele 30 de insule offshore ale țării.

Condițiile principale:

proprietatea trebuie să fi fost construită înainte de 2007

să fi fost nelocuită cel puțin doi ani

beneficiarul trebuie să cumpere și să dețină casa

Structura grantului până la 50.000 € pentru renovare standard și suplimentar, până la 20.000 € dacă imobilul este considerat abandonat sau periculos

Banii pot fi folosiți exclusiv pentru lucrări de construcții, izolație, consolidare și renovare.

Sardinia: bani pentru case, copii și afaceri

Autoritățile din Sardinia au lansat un program regional anti-depopulare destinat satelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori.

Beneficii:

până la 15.000 € pentru cumpărarea sau renovarea unei locuințe

obligația de a rămâne minimum 5 ani

600 € pe lună pentru primul copil

400 € pe lună pentru fiecare copil ulterior, până la vârsta de 5 ani

În plus, cei care deschid o afacere pot primi până la 20.000 €, cu condiția să creeze locuri de muncă la nivel local.

Scoția: cazare gratuită și salariu pe o insulă sălbatică

Pentru cei care nu vor să cumpere o locuință, există și oferte temporare spectaculoase.

Trustul Scoțian pentru Fauna Sălbatică caută un ranger pentru rezervația naturală Handa, o insulă izolată din largul coastei Sutherland.

Oferta include: cazare gratuită, salariu de aproximativ 5.000 € pe lună, contract pe 6 luni.

Munca presupune monitorizarea coloniilor de păsări marine, într-un decor spectaculos, dar cu acces limitat la continent.

De la granturi de zeci de mii de euro până la chirii subvenționate sau salarii generoase, Europa oferă tot mai multe oportunități pentru cei dispuși să facă o schimbare radicală de viață. Pentru unele programe, 2026 ar putea fi ultimul an de înscriere.

