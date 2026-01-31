Ancheta a fost demarată de polițiștii Secției nr. 5 Poliție Craiova, după ce nepotul femeii, un tânăr de 26 de ani din municipiu, a sesizat incidentul. În urma investigațiilor, poliția l-a identificat pe suspect, un bărbat de 22 de ani din comuna Chirnogi, județul Călărași. Acesta a fost prins pe 30 ianuarie 2026, în Gara Craiova, în timp ce se afla într-un tren care circula pe ruta Timișoara – București.

„Din cercetări s-a stabilit că în cursul zilei de 13 ianuarie, femeia a fost contactată telefonic de un bărbat ce s-a recomandat a fi cadru medical, care i-a solicitat bani pentru fiul acesteia, internat în spital. Ulterior, la locuința femeii s-a prezentat un tânăr, aparent trimis de medic, căruia i-a dat banii și bijuteriile”, se precizează într-un comunicat al Poliției Dolj.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Sâmbătă, 31 ianuarie, el urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Ce este metoda „Accidentul”

Metoda „Accidentul” este o schemă de înșelăciune frecventă în România, prin care escrocii sună victimele – adesea persoane vârstnice – pretinzând că o rudă apropiată a fost implicată într-un accident rutier grav. Ei induc panică, cerând bani urgent pentru îngrijiri medicale, despăgubiri sau evitarea unor probleme legale, folosind uneori tehnici de falsificare a numărului de telefon (spoofing) pentru a părea că apelul vine de la un contact cunoscut.

Deși este printre cele mai cunoscute înșelătorii, metoda „Accidentul” continuă să facă victime după ce escrocii au reinventat modul de operare.

