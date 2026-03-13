6 caravane medicale în rural – 100 de pacienți evaluați în fiecare caravană

Studenții, membri ai Societății Studenților în Medicină din București (SSMB), merg de ani de zile în caravane medicale în comunități rurale unde accesul la servicii medicale este limitat. Anul acesta, proiectul „Împreună pentru Sănătatea Rurală” oferă consultații gratuite, screening și educație pentru sănătate prin intermediul a 6 caravane care vor fi organizate în localități defavorizate.

„Obiectivul nostru este să aducem sănătatea acolo unde accesul este limitat și să le oferim studenților oportunitatea de a învăța prin practică, alături de profesioniști cu experiență. Acest proiect nu este doar despre consultații medicale. Este despre educație, prevenție și schimbarea mentalității privind sănătatea în comunitățile rurale”, a precizat Adrian Grecu, vicepreședintele pentru comunicare SSMB.

La fiecare caravană participă aproximativ 200 de studenți și cel puțin 10 medici rezidenți, specialiști sau primari, care coordonează activitățile medicale.

„Studenți voluntari sunt în asociația noastră peste 3.000, iar pentru fiecare caravană pleacă aproximativ 100 de voluntari din București pentru a ajuta la caravanele din diverse localități”, a explicat Adrian Grecu.

Investigații medicale gratuite de care pot beneficia românii din rural în caravanele medicale ale SSMB

SSMB este una dintre cele mai mari organizații studențești din domeniul medical din România, cu peste 3.000 de voluntari activi.

În cadrul caravanelor SSMB, oamenii din comunitate pot beneficia de o serie de investigații medicale gratuite. Printre ele se numără:

  • consult medical și triaj clinic
  • măsurarea tensiunii arteriale
  • evaluarea indicelui de masă corporală
  • analize rapide de sânge (glicemie, colesterol, hemoglobină)
  • analize rapide de urină
  • electrocardiogramă (EKG)
  • screening oftalmologic
  • ecografie abdominală

„Sunt investigații de bază, mai corect spus, investigații preliminare: consult medical, EKG, măsurăm tensiunea, facem și ecografii abdominale și analize rapide de sânge și de urină”, a spus pentru Libertatea Adrian Grecu.

În medie, aproximativ 100 de pacienți sunt evaluați în fiecare localitate.

Povestea unui tată diagnosticat cu cancer într-o caravană medicală

Uneori, aceste caravane pot schimba complet destinul unei familii. În 2025, o caravană medicală a ajuns în comuna Ciolănești din județul Teleorman. Localitatea fusese propusă chiar de o studentă voluntară originară din zonă.

În timpul evenimentului, tatăl ei – venit să ajute la organizare – a decis să își facă și el analizele oferite gratuit.

„În urma ecografiei s-a observat o formațiune tumorală”, a povestit Adrian Grecu.

Medicii și studenții i-au recomandat să meargă cât mai repede la spital pentru investigații suplimentare.

„Nu puteam să îi spunem pe loc că este cancer, dar i-am spus că ar fi bine să meargă la spital pentru un control”, a povestit studentul la Medicină, Adrian Grecu.

Bărbatul a mers la spital chiar a doua zi. Acolo medicii au descoperit două tumori colorectale în stadii incipiente, ceea ce i-a permis să înceapă tratamentul la timp.

Cazuri cardiace grave descoperite la timp: De la infarct miocardic acut la defect de sept atrial

Nu este singurul caz în care o caravană medicală a dus la descoperirea unor afecțiuni grave. În 2024, în comuna Oniceni din județul Neamț, un bărbat de aproximativ 50 de ani s-a prezentat la consultație acuzând stare de rău și oboseală.

În urma unui EKG, echipa medicală a identificat semne sugestive pentru un infarct miocardic acut, iar pacientul a fost transportat de urgență la spital.

În aceeași caravană, câteva ore mai târziu, un tânăr de aproximativ 20 de ani a fost diagnosticat cu defect de sept atrial asociat cu anevrism de aortă, fiind trimis imediat pentru investigații și tratament specializat.

Aceste situații arată rolul crucial al caravanelor în depistarea precoce a unor boli care altfel ar putea rămâne nedescoperite.

Studenții câștigă experiență într-o profesie care necesită atenție pentru a salva vieți

Pentru studenții la medicină, experiența este una esențială. „Pentru noi ca studenți este foarte multă acumulare de informații și dezvoltare pe plan medical și profesional. Suntem coordonați de medici la evenimentul respectiv, care ne arată cum să comunicăm cu pacientul, lucru foarte important pentru noi”, a declarat vicepreședintele pentru comunicare SSMB.

În general, voluntarii din caravane sunt studenți din anii clinici.

„Majoritatea sunt studenți de ani 3 sau 4, adică ani clinici, care deja au avut experiența prin spital și sunt familiarizați cu aceste investigații”, explică el.

Prima caravană din 2026, în comuna Vintileasca din județul Vrancea

Prima caravană din această primăvară va avea loc pe 14–15 martie 2026, în comuna Vintileasca din județul Vrancea, între orele 9-18 sâmbătă, respectiv 9-16 duminică.

„Noutatea față de restul anilor este că avem încă două campanii în plus pe semestru. În comparație cu anul trecut, când s-au desfășurat două caravane, anul acesta avem un număr de șase caravane”, a explicat Adrian Grecu.

Pentru multe sate din România, aceste caravane sunt uneori singura ocazie de a face analize și consultații medicale fără costuri.

Iar pentru studenți, ele sunt începutul drumului spre o profesie în care, uneori, câteva minute de atenție pot salva o viață.

Potrivit statisticilor din 2025, nu există medici de familie în 168 de localități, din 36 de județe. De asemenea, 1.065 de localități, din 41 de județe, înregistrează deficit în ceea ce privește prezența medicului de famile în comunitate. Alte 336 de localități nu au medic de familie, dar aici există puncte de lucru ale cabinetelor medicilor din alte localități.

