Summer Black Friday intră în prelungiri pe Notino.ro! Reduceri de până la 33% până pe 6 iulie

Notino Summer Black Friday continuă până duminică seara! Extensia vine ca un răspuns firesc la wishlist-urile care tot cresc, la review-urile care apar în valuri pe pagina produselor și la miile de alerte „Anunță-mă când revine” setate în aplicație încă din primele ore ale campaniei. Așa că, dacă valul inițial de reduceri te-a prins pe drum spre litoral sau într-o ședință de birou interminabilă, acum ai o șansă în plus de a prinde produsele tale preferate la prețuri care, de obicei, apar doar în noiembrie.

Produsele intrate în promoție poartă un eticheta clară, actualizată zilnic, iar filtrarea după brand, tip de ten, factor de protecție sau buget se face cu doar câteva click-uri. Codul summer îți oferă o reducere de până la 30% pe site, în timp ce codul summerapp îți oferă până la 33% în aplicația de mobil. Pentru multe game dermato și device-uri premium, diferența aceasta echivalează cu costul unei cine într-un city-break, oferindu-ți astfel un motiv foarte bun pentru a apăsa instant pe butonul „Adaugă în coș”.

Dacă-ți e mai ușor să decizi când vezi exemple concrete, s-au remarcat deja câțiva campioni de coș.

În zona parfumeriei, Armani Emporio Stronger With You Intensely şi Lancôme La Vie Est Belle apar în lista de reduceri must-have; pentru corp, loţiunea autobronzantă Ziaja Cupuacu face echipă bună cu setul de voiaj Sol de Janeiro Bum Bum Jet Set, numai bun de pus în bagaj.

Machiajul vine cu Rimmel Stay Matte şi Maybelline Lash Sensational Sky High, ambele trecute deja prin tăierea de sezon, iar pentru fixare Wella Performance îţi securizează coafura la festival.

Dacă vrei un upgrade tehnologic, Braun Silk-expert PRO 5 se află pe lista gadgeturilor cu discount maxim, în timp ce un odorizant Yankee Candle Clean Cotton îți poate aduce miros de bumbac proaspăt în maşină, în drumul spre mare.

În plus, crema Shiseido Bio-Performance Advanced Super Revitalizing şi pudra Rimmel Lasting Finish rotunjesc selecţia de skincare şi make-up, aşa că poţi acoperi, dintr-o singură tură, atât trusa de vacanţă cât şi raftul de toaletă de acasă.

Dincolo de cifrele de pe etichetă, merită să știi că serviciile de after-care rămân la post. Returul gratuit în 90 de zile îți ține spatele dacă te răzgândești, gravarea laser personalizează gratuit flacoanele compatibile, iar opțiunea Try It First îți pune mostre în pachet, ca să testezi înainte să desfaci sigiliul produsului mare. Transportul devine gratis la comenzile de peste 250 lei, iar ambalarea premium cu panglică de atlas e acolo pentru momentele când transformi un simplu produs într-un cadou.

Toate detaliile, plus actualizările zilnice de stoc și surprizele care apar pe parcurs, se găsesc pe pagina oficială.