Surprinde magia Spaniei într-un circuit de 9 zile! (PUBLICITATE)

Aventurează-te în Marele Tur al Spaniei și descoperă metropolele ce vibrează de voie bună, orașele cu iz medieval și stațiunile încântătoare de la Mediterană, în circuitul de 9 zile propus de Europa Travel. Dacă rezervi circuitul cu avion până la 15 iunie beneficiezi de Bonusul în valoare de 119 euro ce constă în excursii la Segovia și Gibraltar, valabil pentru plecările din 05.09 și 03.10!

Lupte cu tauri, sangria, tapas, dans flamenco, bătăi cu roșii sau Gaudi, sunt doar câteva dintre elementele ce definesc cel mai bine Spania, iar când vine vorba de o vacanță în această țară însorită, nu prea ai cum să dai greș indiferent de pasiuni.

Barcelona și împrejurimile sale

În prima parte a circuitului de la Europa Travel vei explora capitala Cataloniei. Oraș al artelor ce poartă semnătura marelui arhitect Antoni Gaudi, Barcelona te întâmpină cu impozanta Catedrală gotică Sagrada la Familia (opera neterminată a marelui Arhitect al lui Dumnezeu), cu show-urile de lumini și muzică ale Fântânilor magice Montjuic, cu agitata La Rambla și artisticul Parc Guell, cu superbele căsuțe din mozaic asemănător cu turta dulce.

În ținutul deluros al Cataloniei găsești și Mănăstirea benedictină Montserrat, clădită în pereții de gresie ai munților omonimi, iar pe drumul spre Madrid vei putea face un scurt popas la Mănăstirea-Palat El Escorial, monument din UNESCO, și la Monumentul Eroilor din Valea Cuelgamuros (Valea celor Căzuți).

Încântătoarea capitală a Spaniei

Chiar dacă nu este cea mai populară destinație spaniolă, Madrid se bucură totuși de un număr din ce în ce mai mare de vizitatori străini atrași aici de viața de noapte fulminantă. Cu un aer regal încântător, Madrid este locul perfect pentru un tur cultural, așa că nu poți rata Triunghiul Muzeelor – format din prestigiosul Prado, Centrul de Artă Regina Sofia și Thyssen-Bornemisza.

De aici te poți îndrepta spre kilometrul 0 al orașului – Puerta del Sol și spre Plaza Espana, nu departe de care domnește somptuosul Palacio Real, reședința oficială a Regilor Spaniei. Opțional, poți descoperi Segovia cu al său Apeduct Roman, cartierul înțesat de construcții romanice și tradiționalul cartier evreiesc, pentru care orașul și-a primit recunoașterea mondială intrând în patrimoniul UNESCO în 1985.

Circuitul continuă cu explorarea orașului cu iz regal, Aranjuez aflat pe malul râului Tajo, și Toledo, orașul „celor trei culturi” cu fortăreața parte din UNESCO.

Cultură și tradiție în Andaluzia

Andaluzia se mândrește cu orașe de patrimoniu pline de bijuterii istorice, grădini de portocali și măslini și cu numeroase arene medievale unde se desfășoară lupte cu tauri. Descoperă expresivul oraș Cordoba, unde se află Mezquita – Marea Moschee, unică în lume datorită combinației arhitecturale între stilul islamic și cel andaluz. Capitala Andaluziei, Sevilla este locul perfect unde poți pătrunde în atmosfera tradițională spaniolă participând la frumoasele spectacole de dans flamenco. Vizitează aici Torre de Oro și Catedrala ce adăpostește Mormântul exploratorului Cristofor Columb – monument UNESCO.

Granada, așa numita „țară a rodiilor”, găzduiește magnificul Complex medieval Alhambra ce se întinde pe pantele văii râului Darro, fiind totodată și un excelent punct de plecare spre Gibraltar. În mica enclavă britanică vei face turul Rezervației Maimuțelor și vei capta cele mai bune panorame spre Strâmtoarea ce desparte Spania de Maroc și Mediterana de Atlantic, din punctul numit Balconul Europei.

În închieierea circuitului de la Europa Travel vei putea dedica și câteva momente relaxării pe însorita Costa del Sol, cu ale sale stațiuni Marbella și Malaga, urmată de o vizită în Valencia, oraș situat la limita dintre modernitate și istorie, renumit în lume pentru futuristul Centru de Arte și Științe.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Marele Tur al Spaniei – tarif de la 649 euro/persoana, 9 zile (1 noapte in Barcelona, 1 in Zaragoza, 2 nopti in Madrid, 1 noapte in Cordoba, 1 noapte in Sevilla, 1 noapte in Granada, 1 noapte in Valencia) cazare cu mic dejun, transport avion, asistenta turistica. *Bonus in valoare de 119 euro, consta in excursii optionale la: Segovia si Gibraltar, valabil pana la 15 Iunie, plecarile din 05.09 si 03.10! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.