Clipul a fost publicat de comediant și a devenit viral

Scandalul a luat amploare după ce Pranit More a publicat pe rețelele sociale fragmentul din spectacol. În imagini, comediantul râde și continuă interacțiunea cu bărbatul din public.

Într-o versiune mai lungă a clipului, distribuită ulterior online, Himanshu Jangra a continuat povestea și a spus că, după masă, ar fi dus femeia într-un parc. Potrivit relatării sale, ea ar fi refuzat inițial un sărut, dar întâlnirea ar fi devenit apoi fizică.

Declarațiile au provocat reacții dure. Mulți utilizatori au spus că nu este vorba despre o glumă stângace, ci despre o atitudine care transformă consimțământul într-o tranzacție.

Angajatorul l-a concediat după valul de reacții

Himanshu Jangra lucra la Starvik Design, o firmă de design și marketing din Gurugram. După ce clipul a devenit viral, compania a primit sute de mesaje, e-mailuri și apeluri. Fondatorul firmei, Vivek Vishwakarma, a anunțat într-un mesaj video că tânărul a fost concediat. El a spus că declarațiile din clip sunt ofensatoare și nu reprezintă valorile companiei.

A Gurugram-based employee has been terminated after videos of his controversial remarks about women during a stand-up comedy performance triggered widespread criticism on social media.



Himanshu Jangra, who worked at Starvik Design, was dismissed after the controversy escalated… pic.twitter.com/UDiI0Ubolk — Indian Startup News (@indstartupnews) June 10, 2026

Vishwakarma a precizat însă că firma a făcut o verificare internă și că, la locul de muncă, nu existau plângeri împotriva lui Jangra. Colegii l-ar fi descris ca profesionist, respectuos și muncitor.

Fondatorul companiei a explicat că decizia a fost luată și pentru că scandalul începuse să afecteze activitatea firmei. Potrivit Indian Express, acesta a spus că doi clienți cu care compania era în discuții au făcut un pas înapoi după apariția controversei.

Comediantul a cerut scuze

Pranit More a fost criticat la rândul lui pentru faptul că a râs și a publicat clipul, în loc să oprească sau să contrazică afirmațiile făcute pe scenă. După reacțiile apărute online, comediantul a cerut scuze pe Instagram. El a spus că acele comentarii nu îi reflectă opiniile și că ar fi trebuit să intervină, nu să râdă și să treacă mai departe.

More a mai transmis că a șters clipul pentru că nu vrea să amplifice sau să normalizeze astfel de idei. Ulterior, contul lui de Instagram a fost dezactivat.

Cazul a ajuns la autorități

Scandalul nu s-a oprit la concediere. Comisia Națională pentru Femei din India a luat act de incident și i-a convocat pe Pranit More și Himanshu Jangra. Mai mult, a cerut și poliției din Haryana să ia măsuri, după ce a apreciat că momentul viral pare să glorifice constrângerea sexuală și comportamentul fără consimțământ față de femei.

În paralel, Maharashtra Cyber Cell a înregistrat un caz împotriva lui Pranit More, Himanshu Jangra, Dr. Sejal Pawar și altor persoane, în legătură cu publicarea și distribuirea de conținut considerat obscen sau ofensator pe platforme online. Presa indiană notează că ancheta vizează mai multe clipuri devenite virale, nu doar fragmentul cu porția de biryani.

Dezbatere uriașă despre consimțământ și „glume” pe scenă

Cazul a deschis o dezbatere amplă în India despre felul în care bărbații vorbesc despre femei, despre consimțământ și despre limitele comediei. O parte dintre utilizatorii de pe rețelele sociale au spus că Jangra nu a făcut doar o glumă proastă, ci a exprimat o idee periculoasă: aceea că o femeie ar datora intimitate după ce un bărbat plătește pentru o întâlnire.

Alții au considerat că pierderea locului de muncă este o pedeapsă prea dură pentru o afirmație făcută într-un show de comedie. Această poziție a fost respinsă de cei care au spus că libertatea de exprimare nu înseamnă lipsa consecințelor. Mai mulți creatori de conținut și comedianți indieni au criticat momentul.

După valul de critici, Himanshu Jangra a cerut scuze și și-a dezactivat contul de Instagram. Fostul său angajator a spus că tânărul a fost afectat de reacțiile online și că s-a retras în localitatea natală din Haryana.

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