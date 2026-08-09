Pachete compensatorii pentru mii de angajați BMW

Numărul angajaților BMW la nivel mondial ar urma să scadă cu aproximativ 8.000 de posturi.

Potrivit informațiilor furnizate publicației Merkur de surse din cadrul companiei, în Germania, constructorul auto se bazează pe un amplu program de plecări voluntare. Aproximativ 50.000 dintre cei circa 84.000 de angajați ar urma să primească o ofertă, iar programul ar urma să se desfășoare din octombrie 2026 până la sfârșitul anului 2027.

Sumele posibile ale indemnizațiilor de concediere în cadrul planului de reducere a personalului de la BMW par, la prima vedere, impresionante: 100.000 de euro, 200.000 de euro sau, în cazul managerilor cu vechime, chiar mai mult. Însă angajații care primesc efectiv o ofertă nu ar trebui să se uite doar la suma trecută în contract.

Despăgubirile sunt, în principiu, supuse impozitului pe venit. În special în cazul sumelor mari, diferența dintre valoarea brută și cea netă poate fi considerabilă.

Ce înseamnă regula cincimii

„Cine vede sumele posibile ar trebui să țină cont de faptul că suma care ajunge efectiv în cont la final poate fi cu totul alta”, spune Roland Kufner, specialist bancar la Ohana Invest GmbH.

O despăgubire crește venitul impozabil în anul în care este plătită. Din cauza sistemului progresiv de impozitare a veniturilor, plățile unice deosebit de mari pot avea un impact semnificativ asupra taxelor.

Există însă o diferență importantă față de salariul obișnuit: dacă despăgubirea este plătită efectiv drept compensație pentru pierderea locului de muncă, în principiu nu se datorează pentru aceasta contribuții la asigurarea de sănătate, de îngrijire, de pensie și de șomaj. Impozitul pe venit rămâne însă datorat. Tocmai aici poate deveni relevantă așa-numita „regulă a cincimii”.

Regula cincimii, prevăzută la articolul 34 din Legea germană privind impozitul pe venit, are rolul de a atenua efectul progresivității în cazul anumitor venituri extraordinare.

Despăgubirea nu este, în realitate, împărțită pe cinci ani. Simplificat, fiscul calculează mai întâi impozitul aferent celorlalte venituri și apoi impozitul pentru aceste venituri la care se adaugă o cincime din despăgubirea eligibilă.

Până la 250.000 de euro pentru plecări voluntare: o companie germană pregătește pachete compensatorii pentru mii de angajați
Imagine generată cu AI

Diferența este înmulțită cu cinci. Una dintre condiții este ca despăgubirea să fie recunoscută fiscal drept venit extraordinar. De asemenea, este necesară, de regulă, așa-numita concentrare a veniturilor într-o anumită perioadă fiscală. Cât de mare este avantajul depinde în mare măsură de valoarea celorlalte venituri impozabile obținute în același an calendaristic.

Ohana Invest a calculat un exemplu. În cazul unei despăgubiri de 250.000 de euro și al unor venituri suplimentare de aproximativ 30.000 de euro, regula cincimii ar putea aduce un avantaj de aproximativ 11.000 de euro. Dacă celelalte venituri sunt de numai 15.000 de euro, avantajul calculat în acest exemplu ar crește la peste 20.000 de euro. Totuși, valorile concrete depind de situația fiscală individuală și nu pot fi aplicate automat tuturor angajaților.

Momentul plății poate face diferența de mii de euro

Există și o modificare importantă pe care angajații ar trebui să o cunoască.

De la începutul anului 2025, angajatorul nu mai poate aplica regula cincimii direct în momentul reținerii impozitului pe salariu. Prin urmare, plata compensatorie este impozitată inițial fără acest avantaj fiscal. Aplicarea regulii cincimii are loc, dacă sunt îndeplinite condițiile, abia în cadrul stabilirii impozitului pe venit. Pentru a beneficia de aceasta, persoana trebuie să depună o declarație fiscală.

Acest lucru poate duce inițial la o sumă încasată surprinzător de mică. În cazul unei despăgubiri de șase cifre, mai multe zeci de mii de euro ar putea ajunge inițial la fisc și abia ulterior să fie restituiți prin decizia de impunere, explică Kufner. Cine intenționează să folosească o parte din bani, de exemplu, pentru perioada până la găsirea unui nou loc de muncă, ar trebui să țină cont de acest efect asupra lichidității.

Unul dintre cele mai importante elemente nu este, așadar, doar valoarea despăgubirii, ci și momentul în care aceasta este plătită. De exemplu, dacă raportul de muncă se încheie la sfârșitul anului, iar despăgubirea este plătită abia în anul calendaristic următor, în care persoana respectivă obține venituri mult mai mici, situația poate fi mai avantajoasă din punct de vedere fiscal decât plata despăgubirii în același an cu un salariu aproape integral. „Momentul plății determină în ce an fiscal intră suma și asupra căror venituri suplimentare se aplică”, explică Kufner.

Atât timp cât acordul nu a fost încă semnat, se poate verifica dacă momentul plății poate fi influențat.

Și aici este însă nevoie de atenție. Pentru beneficiul fiscal contează, printre altele, concentrarea veniturilor într-o anumită perioadă. Prin urmare, împărțirea unei despăgubiri între doi ani calendaristici, fără o verificare prealabilă, poate fi chiar dezavantajoasă.

Și alte cheltuieli pot influența impozitul

Angajații pot verifica, de asemenea, dacă venitul impozabil din anul în care primesc despăgubirea poate fi redus în mod legal. Kufner menționează, printre altele, contribuții suplimentare deductibile pentru pensie sau plata în avans a anumitor contribuții pentru asigurarea de sănătate și de îngrijire.

De asemenea, lucrările de întreținere planificate oricum la o proprietate închiriată pot fi relevante din punct de vedere fiscal, în funcție de fiecare caz. Dacă și în ce măsură astfel de cheltuieli pot fi deduse depinde de situația personală și de condițiile fiscale aplicabile. Cheltuirea unor bani doar pentru obținerea unui posibil avantaj fiscal nu ar fi, în orice caz, o strategie rezonabilă.

Kufner recomandă, de aceea, o ordine clară: mai întâi trebuie asigurată suficientă lichiditate pentru protecția financiară personală. Optimizarea fiscală ar trebui să vină abia după aceea.

Șomajul poate influența calculul fiscal

Cei care primesc mai întâi indemnizație de șomaj după încetarea raportului de muncă ar trebui să includă și acest venit în calcul. Indemnizația de șomaj este, în principiu, neimpozabilă, însă este supusă așa-numitei „rezervări a progresivității”. Prin urmare, aceasta poate crește cota de impozitare aplicată altor venituri impozabile. Și mai important: persoanele care semnează un acord de încetare a contractului de muncă pentru a pleca voluntar ar trebui să verifice, independent de aspectele fiscale, posibilele consecințe asupra dreptului la indemnizație de șomaj.

Un astfel de acord poate duce, în anumite condiții, la o perioadă de suspendare a dreptului la indemnizație. Dacă termenul de preaviz relevant nu este respectat, dreptul la indemnizația de șomaj poate fi, de asemenea, suspendat temporar. Prin urmare, soluția considerată optimă din punct de vedere fiscal nu este automat și cea mai bună din perspectivă juridică sau financiară.

Cine primește, de exemplu, o ofertă de despăgubire de 200.000 sau 250.000 de euro nu ar trebui să se întrebe doar dacă suma este atractivă. La fel de importante sunt data încetării contractului, celelalte venituri din anul în care este plătită despăgubirea, condițiile pentru aplicarea regulii cincimii și posibilele efecte ale plecării voluntare asupra indemnizației de șomaj. În cazul unei despăgubiri mari, momentul plății poate decide, în cele din urmă, dacă rămân câteva mii de euro în plus sau în minus.

Și compania Mercedes a derulat un program de plecări voluntare, care, conform presei germane, a început în aprilie 2025 și s-a încheiat la finalul lunii martie 2026. Peste 5.000 de angajați au părăsit gigantul auto prin acest program, care a vizat aproximativ 40.000 de salariați.

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