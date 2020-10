Substanța se obține dintr-un arbust tropical cu rădăcini îngroșate sub formă de tuberculi, denumit și “cassava”, “madioca”, “yuca”, “kappa” sau “manioc”. Este un arbust cultivat în multe zone din Africa, Asia și America de Sud și, datorită conținutului ridicat de amidon, maniocul este denumit și “cartoful continentului negru”, considerat un aliment de bază clasat pe locul al treilea ca sursă de hrană după orez și porumb. Descoperă cum se gătește tapioca.

Ce este tapioca

Tapioca este amidonul extras din planta cunoscută cel mai des sub denumirea de „manioc”, care are rădăcini sub formă de tuberculi și conțin aproximativ de două ori cantitatea calorică a cartofului. Este bogată în proteine, vitamine, minerale și compuși organici, dar nu trebuie consumată niciodată în stare crudă, deoarece rădăcina este foarte toxică.

Ingredientul este introdus în diverse feluri de mâncare ori băuturi, dar sub mai multe forme: rădăcină uscată, pastă, fulgi, făină sau sub formă de perle.

Arbust tropical cu rădăcini îngroșate sub formă de tuberculi din care se obține tapioca

Cum se face

O treime din rădăcina de „manioc” este compusă din amidon, iar pentru a putea fi consumată rădăcina este tăiată, curățată și ulterior lăsată în apă pentru trei-patru zile. După acest pas, maniocul poate fi transformat într-o pastă care poate fi gătită ori se poate procesa în continuare pentru a putea fi transformată în tapioca.

Perlele de tapioca sau făina se obțin prin amestecul pastei rezultate cu apă, iar compoziția obținută se lasă să se usuce la soare. Procedura se repetă de mai multe ori, până când amidonul se separă și se depune pe fundul vasului. Ulterior, compoziția se pune pe foc și se amestecă continuu, timp în care amidonul formează mici boabe, respectiv perlele de tapioca.

Făina de tapioca se obține odată cu măcinarea acestor perle, iar astfel aceasta poate fi folosită în diverse feluri de mâncare.

Ce beneficii are tapioca

Este o sursă sănătoasă de carbohidrați fără gluten

Tapioca este tolerată ușor de organismul uman, ba chiar este recomandată persoanelor care suferă de intoleranță la gluten, conform studiilor. Nu conține grăsimi saturate, iar o cantitate de 100 de grame de produs conține aproximativ 360 de calorii și o cantitate însemnată de fier, calciu și acid folic.

Îmbunătățește digestia

Eeste un aliment ușor de digerat, de folos persoanelor care se confruntă cu tulburări de nutriție sau care se află în recuperare medicală după intervenții chirurgicale. Oferă o senzație prelungită de sațietate.

Nu conține colesterol

Pentru persoanele care se confruntă cu un nivel crescut al colesterolului și sunt predispuse accidentelor vasculare ori infarctului miocardic, tapioca este alimentul care poate înlocui cu succes felurile de mâncare dăunătoare.

Reduce tensiunea arterială

Datorită conținutului ridicat de fier, tapioca previne anemia și ajută la producerea de globule roșii, utile pentru creșterea fluxului sanguin din organism. De asemenea, și conținutul de potasiu este un adjuvant pentru organism, deoarece are rol vasodilatator și reduce tensiunea arterială și riscurile asociate acesteia.

Datorită proprietăților antibacteriene și cicatrizante, tapioca este utilă și pentru uz extern. Sub forma unei paste, în combinație cu câteva picături de lichid, dacă este aplicată local poate calma iritațiile pielii și poate preveni apariția infecțiilor.

Budinca de tapioca – rețetă

Budinca de tapioca este una dintre cele mai cunoscute rețete culinare pe baza acestui ingredient. Este foarte ușor de preparat, iar gustul este cât se poate de delicios. Budinca este ideală pentru mic dejun ori gustare în orice moment al zilei. Iată cum se face.

Ingrediente

½ cană de perle de tapioca;

½ ceașcă de zahăr brun;

3 căni lapte de cocos;

150 gr fulgi de cocos;

O păstaie de vanilie.

Mod de preaprare

În jumătate de cană de lapte de cocos se pun perlele de tapioca și se lasă la înmuiat pentru o oră. În cazul în care vrei să pregătești mai repede budinca și nu ai timp să aștepți, poți fierbe perlele timp de 20 de minute.

După pregătirea perlelor, se pune laptele într-un vas mare, se adaugă zahărul, tapioca și se lasă totul la fiert pentru 25-30 de minute, la foc mediu. Trebuie să amesteci continuu pentru ca perlele să nu se lipească și nici să formeze cocoloașe.

Înainte cu 5 minute de a lua cratița de pe foc, adaugă și păstaia de vanilie. Ia budinca de pe foc și las-o să se răcească puțin. Adaugă câțiva fulgi de cocos deasupra sau scorțișoară ori fructe proaspete și servește caldă.

Budincă de tapioca cu fructe proaspete deasupra

Alte rețete populare cu tapioca

Piftie vegetariană din tapioca;

Supă de roșii cu tapioca;

Clătite din tapioca;

