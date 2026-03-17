Iată opt țări unde poți primi beneficii dacă alegi să te muți acolo:

Italia

Italia este printre cele mai cunoscute exemple. În special în sud, în regiuni precum Calabria, autoritățile oferă până la 30.000 de euro celor care se mută în sate mici și își deschid o afacere.

Asta doar dacă se mută în sate cu mai puțin de 2.000 de locuitori. Plățile însă se întind pe parcursul mai multor ani, iar cei care își doresc să facă schimbarea trebuie să aibă mai puțin de 40 de ani.

În plus, există faimoasele case de 1 euro, însă acestea vin cu obligația renovării și a mutării pe termen lung.

Elveția (Albinen)

Satul Albinen din Elveția oferă aproximativ 25.000 CHF (peste 27.500 de euro) pentru fiecare adult și 10.000 CHF (peste 11.000 de euro) pentru fiecare copil care se mută definitiv acolo.

Un sat situat în munții, în Elveția
Satul Albinen din Elveția

Există însă o condiție: doritorii trebuie să cumpere o locuință care costă cel puțin 200.000 de franci (peste 220.000 de euro) și să rămână acolo cel puțin 10 ani.

Programul a fost conceput special pentru a atrage locuitori mai tineri și familii.

Spania

Regiunile rurale precum Asturias și Galicia din Spania oferă stimulente variate: locuințe ieftine, ajutor financiar, oportunități de muncă, pentru a atrage noi locuitori.

Familiile pot primi locuințe la prețuri subvenționate sau asistență financiară, ca să compenseze costurile de mutare.

Scopul este repopularea satelor afectate de migrația către orașe. Asta pentru că satele mici din această țară au rămas fără locuitori.

Grecia

Pe insule mici din Grecia, precum Antikythera, familiile pot primi locuință, teren și aproximativ 500 de euro lunar timp de câțiva ani.

Nu este singurul exemplu prin care guvernul grec vrea să sprijine comunitățile care s-au micșorat din cauza declinului populației.

Un pescar ajunge în micul port de pe insula Antikythera, pe 17 septembrie 2024.
Insula Antikythera, din Grecia

Printr-un nou pachet legislativ, guvernul elen oferă un stimulent financiar de 10.000 de euro persoanelor și familiilor care aleg să se mute în regiuni afectate de depopulare.

Este una dintre cele mai atractive opțiuni pentru cei care vor un stil de viață liniștit.

Irlanda

Programul „Our Living Islands” oferă până la 84.000 de euro pentru renovarea caselor abandonate pe insule izolate din Irlanda. Acesta este destinat celor care vor să locuiască pe insule timp îndelungat, în locuințe pe care le restaurează.

Nu primești bani „la liber”, dar sprijinul este consistent pentru relocare pe termen lung.

Croația

Unele orașe mici din Croația acoperă până la 50% din costul unei locuințe sau oferă bani pentru renovare, în speranța că vor atrage locuitori mai tineri.

În plus, Croația are viză specială pentru nomazi digitali, ceea ce o face atractivă pentru freelanceri.

O mică insulă stâncoasă din Marea Mediterană este înconjurată de ape albastre intense și acoperită parțial de pini verzi, cu câteva rulote și bărci ancorate lângă țărm. În depărtare se văd alte insule joase, iar liniștea peisajului sugerează un loc izolat și relaxant, perfect pentru camping și explorare.
Croația

Japonia

Pentru a combate depopularea rurală, Japonia oferă granturi de până la 1 milion de yeni (peste 6.000 de euro) per copil familiilor care se mută în afara marilor orașe.

Unele zone oferă și sprijin pentru antreprenori sau locuințe subvenționate.

Inițiativele guvernului de la Tokyo fac parte din efortul Japoniei de a distribui echilibrat populația și de a revitaliza orașele mai mici.

Chile

Prin programul Start-Up Chile, antreprenorii pot primi între 15.000 și 80.000 de dolari pentru a-și dezvolta afacerea în țară.

Este una dintre cele mai bune opțiuni pentru start-upuri, nu neapărat pentru relocare clasică, iar asta a atras cu succes mii de fondatori și start-upuri globale în Chile.

Acest program, destinat special antreprenorilor, este recunoscut la nivel internațional și susținut de guvernul chilian.

Pe lângă bani, cei interesați pot primi mentorat și sprijin pentru start-upuri.

Ce trebuie să știi înainte să te muți

Deși aceste oferte sună tentant, ele vin aproape întotdeauna cu anumite condiții:

  • trebuie să locuiești acolo pentru mai mulți ani
  • uneori e obligatoriu să cumperi sau să renovezi o locuință
  • pot exista limite de vârstă sau cerințe de venit

În realitate, nu este vorba de „bani gratis”, ci o investiție pe termen lung din partea statelor pentru a revitaliza comunități în declin.

Pentru românii care lucrează de la distanță sau vor să înceapă un business, aceste programe pot fi o oportunitate reală. Alegerea depinde însă de stilul de viață dorit: sat liniștit în Italia, insulă în Grecia sau start-up în Chile.

