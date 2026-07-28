Imaginea fostei vedete TV a fost folosită pe rețelele de socializare în anumite știri false prin intermediul cărora se realizau fraude cu presupuse investiții în criptomonede. De fapt, totul era doar o schemă prin care lumea pica în capcană și rămânea fără diferite sume de bani!

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„Atenție! Eu pot foarte ușor vedea cu ochiul liber o știre sau o imagine falsă cu mine, dar oamenii din jur, nu! Am fost atenționată de către colegii jurnaliști că sunt, din nou, folosită fără voia mea, ca imagine în știri false, de către infractorii din mediul online, pentru ca aceștia să profite astfel de dumneavoastră și să realizeze fraude care vă transformă în victime! De data aceasta, imaginea mea prelucrată cu AI este folosită pentru a promova o schemă de «investiții» în criptomonede.

Nu picați în capcana infractorilor care vă atrag cu promisiuni de câștiguri rapide și ușoare, și mai ales nu oferiți acces la datele dumneavoastră personale! Puteți rămâne fără economiile de o viață! E important să fiți informați. Cum altfel ne putem feri de falsuri si dezinformare?”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Totodată, „Zâna Surprizelor” le-a oferit fanilor ei din mediul online și linkul către un podcast în care a vorbit despre fraudele online și prin intermediul căruia a demontat multe trucuri folosite de persoanele care încearcă să ne păcălească pe internet.

Mai mult decât atât, Andreea Marin i-a rugat pe internauți să dea mai departe podcastul, pentru ca lumea să înțeleagă riscurile la care suntem expuși în zilele noastre.

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