Târguri de Crăciun din Europa pe care merită să le vezi o dată în viață

Suntem în acea perioadă a anului în care ne grăbim să căutăm cele mai bune oferte pentru vacanța de iarnă, în țară ori în afara țării. Pe lângă cazare, întotdeauna verificăm și care sunt activitățile pe care le putem face în destinația preferată. Și pentru că ne apropiem de Crăciun, cea mai frumoasă perioadă din an, îți recomandăm să alegi o destinație de vacanță unde să poți vedea și unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun. Dacă preferi să rămâi în țară pentru a te bucura de cele mai frumoase sărbători, atunci trebuie să îți treci pe listă de vizitat și târguri de Crăciun din România. În schimb, dacă preferi să vizitezi alte meleaguri, atunci îți recomandăm să urmărești lista cu târguri de Crăciun din Europa.

Lista celor mai impresionante târguri de Crăciun din Europa:

Târgul de Crăciun din Strasbourg, Franța

Este unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din Europa, cunoscut și sub denumirea Marché de lEnfant Jésus. Târgul de Crăciun din Strasbourg și-a deschis prima oară porțile în 1570, iar de atunci s-a îmbunătățit de la un an la altul. Acum, târgul este răspândit în 11 zone tematice din centrul orașului, are peste 300 de căsuțe din lemn pline de bunătăți de sezon și decorațiuni.

Când se desfășoară Târgul de Crăciun din Strasbourg

În perioada 22 noiembrie – 30 decembrie 2019.

Târgul de Crăciun din Strasbourg

Târgul de Crăciun din Dresda, Germania

Este cel mai vechi târg de Crăciun din Germania, cu o vechime de peste 600 de ani. Aici vei avea norocul să găsești o mulțime de ornamente din lemn, lumânări în formă de piramidă, prăjituri delicioase, dulcețuri, turtă dulce, pâine coaptă și umplută cu brânză și multe altele.

Când se desfășoară Târgul de Crăciun din Dresda

În perioada 27 noiembrie – 26 decembrie 2019.

Târg de Crăciun din Dresda

Târgul de Crăciun din Praga, Cehia

Este unul dintre cele mai renumite târguri de Crăciun din Europa. Aici vei găsi ornamente unice și prăjituri tradiționale excepționale. Târgul este recunoscut pentru suvenirurile pe care le poți cumpăra de acolo, dar și pentru mâncarea și băutura delicioasă din Praga. Produsele de patiserie tradiționale sunt: trdlo și savarak (vin fiert).

Când se desfășoară Târgul de Crăciun din Praga, Cehia

În perioada 26 noiembrie 2019 – 4 ianuarie 2020.

Târg de Crăciun din Praga

Târgul de Crăciun din Viena, Austria

Cu siguranță ai auzit măcar o dată despre târgul din Viena. Este considerat unul dintre cele mai mari târguri de Crăciun din Europa datorită marilor piețe în care se desfășoară o mulțime de festivaluri. Târgul este organizat în fața palatului Schonbrunn, iar cadrul este de-a dreptul impresionant. Aici vei găsi mâncăruri tradiționale, dar și delicatese făcute special pentru târg.

Când se desfășoară Târgul de Crăciun din Viena

În perioada 21 noiembrie – 26 decembrie 2019.

Târguri de Crăciun in Europa – Viena

Târgul de Crăciun din Budapesta, Ungaria

Nu se organizează de mulți ani, însă este unul dintre cele mai vizitate târguri de Crăciun de către români, mai ales că distanța din România până în Budapesta nu este atât de mare. În târgul de Crăciun din Budapesta vei găsi peste 100 de căsuțe din lemn care oferă vizitatorilor numai produse artizanale tradiționale și decorațiuni de Crăciun realizate manual, din materiale naturale.

Când se desfășoară Târgul de Crăciun din Budapesta

În perioada 25 noiembrie 2019 – 1 ianuarie 2020.

Budapesta, târg de Crăciun

Târgul de Crăciun din Madeira, Portugalia

Dacă vrei să experimentezi un altfel de Crăciun, de data asta într-un loc călduros, atunci Madeira este soluția. Aici vei găsi unul dintre cele mai frumoase și interesante târguri de Crăciun din Europa, deoarece temperaturile sunt peste 18 grade, dar pe toate străzile orașului se cântă colinde tradiționale de Crăciun.

Când se desfășoară Târgul de Crăciun din Madeira

În perioada 26 noiembrie – 26 decembrie 2019.

Târgul de Crăciun din Helsinki, Finlanda

Este cel mai important târg din capitala Finlandei și are loc în Piața Senatului. Târgul de Crăciun din Helsinki te întâmpină cu peste 100 de căsuțe cu preparate tradiționale finlandeze, dar și cu o mulțime de decorațiuni și jucării pentru copii. Unde mai pui că aici este și cel mai apropiat loc de casa lui Moș Crăciun.

Când se desfășoară Târgul de Crăciun din Helsinki

În perioada 3 decembrie – 23 decembrie.

Helsinki

Târgul de Crăciun din Manchester, Anglia

Acest târg este considerat cel mai mare și orginal târg de Crăciun din Anglia. Este vizitat anual de peste 9 milioane de turiști și pune la dispoziția acestora peste 300 de căsuțe cu suveniruri, preparate tradiționale și băuturi. De asemenea, în târgul de Crăciun te vei putea bucura și de o mulțime de spectacole.

Când se desfășoară Târgul de Crăciun din Manchester

În perioada 26 noiembrie – 24 decembrie 2019.

Manchester

Târgul de Crăciun din Bruxelles, Belgia

Târgul se desfășoară în piața centrală, Grand Place. Aici sunt o mulțime de căsuțe cu preparate și băuturi tradiționale de unde nu lipsește ciocolata belgiană. Târgul de Crăciun din Bruxelles este vizitat des și datorită activităților pe care le poți face aici. O roată gigant unde poți urca și poți admira priveliștea de la 55 de metri de sol.

Când se desfășoară Târgul de Crăciun din Bruxelles

În perioada 29 noiembrie 2019 – 5 ianuarie 2020.

Târgul de Crăciun din Colmar, Franța

Localitate aflată la granița cu Elveția și Germania ce dispune de cinci piețe în centrul istoric, care sunt amenajate de sărbătoare. Târgul este unul dintre cele mai vizitate târguri de Crăciun din Europa deoarece dulciurile, băuturile, preparatele tradiționale, dar și bijuteriile handmade sunt nemaipomenite. În plus, atmosfera de sărbătoare este transformată într-un basm.

Cele mai celebre târguri de Crăciun din lume.

Pe lângă târgurile de Crăciun din România și din Europa, alte zone ale lumii se mândresc cu cele mai interesante și spectaculoase târguri de Crăciun. De-a dreptul o experiență diferită. Iată care sunt cele mai celebre târguri de Crăciun din lume!

Târgul de Crăciun din New York

Îl vedem adesea în multe filme de Crăciun, dar târgul de Crăciun din New York este unul dintre cele mai vizitate târguri de sărbători. Aici, pe lângă decorațiuni și bradul imens, vei putea găsi și celebrul patinoar Rockefeller Center, inaugurat în 1936 în ziua de Crăciun.

Târgul de Crăciun din New York se desfășoară în perioada 28 noiembrie 2019 – 2 ianuarie 2020.

Târgul de Crăciun din Montreal, Canada

Degustări speciale, spectacole fastuoase în aer liber, ateliere pentru copii, căsuțe pline de bunătăți, toate sunt la târgul de Crăciun din montreal timp de cinci săptămâni.

Târgul de Crăciun din Montreal se desfășoară în perioada 1 decembrie – 24 decembrie 2019.

Târgul de Crăciun din Sydney

Târgul din Sydney este un adevărat spectacol pentru turiștii din Europa. Este distractiv pentru copii, extrem de interesant pentru părinți, iar vestea bună este că vremea este prietenoasă. Aici, Moș Crăciun vine pe căldură.

Târgul de Crăciun din Hong Kong

Un târg de Crăciun elegant cu o atmosferă de basm. Hong Kong este una dintre cele mai vânate destinații de vacanță în această perioadă datorită sărbătorilor de aici, dar și temperaturilor blânde. Târgul de Crăciun este cu adevărat spectaculos.

Târgul de Crăciun din Hong Kong se desfășoară în perioada 20 noiembrie 2019 – 1 ianuarie 2020.

Indiferent de destinația aleasă, în țara sau în Europa, târgurile de Crăciun au un farmec aparte.

Târguri de Crăciun din România – 10 târguri de Crăciun pe care le poți vizita în aceast an

Strasbourg, capitala Crăciunului. Cel mai vechi târg de sărbători din Europa păstrează tradiția de 450 de ani

Filme de Crăciun – cele mai frumoase filme de urmărit în familie în zilele geroase de iarnă

Filme de Crăciun pentru copii – cele mai frumoase filme de urmărit cu întreaga familie

