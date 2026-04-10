Moldova: Tărâmul vinului și al tradițiilor rurale

Moldova este una dintre cele mai puțin vizitate țări europene, cu doar 525.100 de turiști în 2025, conform datelor Biroului Național de Statistică citate de SeeNews. 

Aici, vizitatorii pot explora faimoasele crame Mileștii Mici și Cricova, care adăpostesc cea mai mare colecție de vinuri din lume și un impresionant oraș subteran al vinului.

Cricova, Moldova – 16 iulie 2019: În interiorul colecției Oenotecii Naționale, în pivnițele subterane ale cramei Cricova
Pentru pasionații de istorie, regiunea separatistă Transnistria oferă o incursiune într-un „muzeu viu” al erei sovietice, în timp ce Orheiul Vechi impresionează prin mănăstirile sale săpate în stâncă. 

Natura neatinsă se dezvăluie în Pădurea Codrii, iar în Chișinău, turiștii pot vizita Parcul Ștefan cel Mare sau admira arhitectura în stil sovietic. 

Și casele de „hobbiți” dintr-un sat din Republica Moldova atrag turiști din toată lumea.

Moldova este un amestec unic de culturi și tradiții.

Liechtenstein: O poveste alpină

Liechtenstein, una dintre cele mai mici țări din lume, a atras doar 85.000 de turiști în 2022, conform Planet of Hotels, dar oferă o experiență de vis. 

Castelul Vaduz, situat pe un deal, oferă priveliști spectaculoase, iar un tur cu Citytrain Vaduz dezvăluie viața tradițională montană și istoria regală a țării, în doar 35 de minute.

Țările din Europa pe care aproape nimeni nu le vizitează
Castelul Vaduz pe un deal împădurit din Liechtenstein Foto: Profimedia

Malbun, singura stațiune de schi din Liechtenstein, este destinația ideală pentru iubitorii sporturilor de iarnă și ai drumețiilor montane. 

Cei pasionați de cultură pot vizita Kunstmuseum, un muzeu de artă contemporană cu o arhitectură modernă remarcabilă. 

În plus, o degustare de vinuri la crama Prințului este de neratat pentru iubitorii de vin. 

Nu uitați să vă ștampilați pașaportul la Centrul Liechtenstein din Vaduz pentru un suvenir unic.

San Marino: O comoară ascunsă în inima Italiei

San Marino, cel mai vechi stat suveran din lume și inclus pe lista UNESCO, rămâne surprinzător de puțin vizitat, deși a atras puțin peste două milioane de turiști în 2025, potrivit Visit San Marino.

Care este cea mai veche ţară din lume - Imagine aeriană asupra celor trei turnuri din San Marino
Care este cea mai veche ţară din lume. Foto: Shutterstock

Mica republică oferă peisaje uimitoare și o istorie fascinantă.

Călătorii pot explora cele trei turnuri medievale celebre: Guaita, Cesta și Montale, de-a lungul Drumului Vrăjitoarelor, pentru priveliști de neuitat asupra Mării Adriatice și Apeninilor. 

Alte atracții sunt Piazza della Libertà, Palazzo Pubblico și Bazilica Sfântului Marin.

Pentru o experiență spectaculoasă, telecabina Panorama oferă vederi impresionante asupra orașului.

Kosovo: Natură sălbatică și moștenire otomană

Cea mai tânără țară din Europa, Kosovo, a înregistrat 463.092 de turiști în 2025, conform Agenției de Statistică. 

Această destinație promite să surprindă vizitatorii cu peisajele sale montane, cafenelele fermecătoare și moștenirea culturală otomană.

Orașul vechi Prizren și Moscheea Sinan Pașa din Kosovo
Orașul vechi Prizren și Moscheea Sinan Pașa din Kosovo Foto: Profimedia

Prizren, unul dintre cele mai pitorești orașe, găzduiește Cetatea Kalaja, cu priveliști panoramice, și Moscheea Sinan Pașa, construită în secolul al XVII-lea. 

Priștina, capitala Kosovo, impresionează cu Bulevardul Maica Tereza și Biblioteca Națională. Un alt punct de atracție este Mănăstirea Gracanica, inclusă în UNESCO.

Pentru aventurieri, Munții Rugova oferă trasee spectaculoase, iar cascadele Mirusha sunt ideale pentru drumeții și relaxare.

În plus, Marele Bazar Gjakova este perfect pentru a descoperi suveniruri unice și bucătăria locală, cum ar fi flija și gebapa.

Macedonia de Nord: Departe de aglomerație

Aproximativ 1,2 milioane de turiști au vizitat Macedonia de Nord în 2025, potrivit Oficiului Național de Statistică. 

Deși Lacul Ohrid este deja cunoscut, restul țării rămâne un secret bine păstrat. 

Macedonia de Nord îmbină armonios natura spectaculoasă cu o moștenire culturală bogată.

Lacul Ohrid, unul dintre cele mai vechi din Europa, împreună cu biserica Sfântul Ioan Kaneo și orașul vechi din Ohrid, sunt atracții de neratat.

Lacul Ohrid- Macedonia de Nord
Lacul Ohrid, Macedonia de Nord Foto: Profimedia

În capitala Skopje, turiștii pot vizita Bazarul Vechi, Cetatea Kale și Podul de Piatră.

Pentru iubitorii de natură, parcurile naționale Mavrovo, Pelister și Galicica oferă trasee de drumeții spectaculoase și o faună sălbatică diversă.

De asemenea, vizitatorii pot descoperi cramele din Valea Vardar și pot savura rakija, celebrul rachiu de fructe local. 

Macedonia de Nord reprezintă o alternativă unică pentru cei care doresc să exploreze o cultură autentică, departe de aglomerație.

Parteneri
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Unica.ro
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Avantaje.ro
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo ANM în perioada 13 aprilie – 10 mai 2026
Știri România 13:02
Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo ANM în perioada 13 aprilie – 10 mai 2026
Imagini sfâșietoare la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Neli Lucescu, ținută strâns de mână de fiu și sprijinită de noră
Știri România 12:34
Imagini sfâșietoare la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Neli Lucescu, ținută strâns de mână de fiu și sprijinită de noră
Parteneri
Vila lui Mircea Lucescu din Capitală, luată cu asalt de oameni ai străzii. Au fost plătiți ca să părăsească locuința
Adevarul.ro
Vila lui Mircea Lucescu din Capitală, luată cu asalt de oameni ai străzii. Au fost plătiți ca să părăsească locuința
Giovanni Becali, acuze incredibile la moartea lui Mircea Lucescu: „Niciun medic nu putea să-i dea hârtie să stea pe bancă la meciul cu Turcia!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, acuze incredibile la moartea lui Mircea Lucescu: „Niciun medic nu putea să-i dea hârtie să stea pe bancă la meciul cu Turcia!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Câți bani trebuie să îi dea vloggerul. „Este suma cu care el a mințit o țară întreagă”
Stiri Mondene 12:25
Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Câți bani trebuie să îi dea vloggerul. „Este suma cu care el a mințit o țară întreagă”
Câți bani ar câștiga Fulgy pe lună din TikTok. Fiul Clejanilor a fost externat de la „Obregia”
Stiri Mondene 11:36
Câți bani ar câștiga Fulgy pe lună din TikTok. Fiul Clejanilor a fost externat de la „Obregia”
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
ObservatorNews.ro
Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Mediafax.ro
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
Wowbiz.ro
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. S-au tras salve de tun, iar fanfara a intonat imnul de stat. Video și foto
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. S-au tras salve de tun, iar fanfara a intonat imnul de stat. Video și foto
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit