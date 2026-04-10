Țările din Europa pe care aproape nimeni nu le vizitează

Moldova: Tărâmul vinului și al tradițiilor rurale

Moldova este una dintre cele mai puțin vizitate țări europene, cu doar 525.100 de turiști în 2025, conform datelor Biroului Național de Statistică citate de SeeNews.

Aici, vizitatorii pot explora faimoasele crame Mileștii Mici și Cricova, care adăpostesc cea mai mare colecție de vinuri din lume și un impresionant oraș subteran al vinului.

Pentru pasionații de istorie, regiunea separatistă Transnistria oferă o incursiune într-un „muzeu viu” al erei sovietice, în timp ce Orheiul Vechi impresionează prin mănăstirile sale săpate în stâncă.

Natura neatinsă se dezvăluie în Pădurea Codrii, iar în Chișinău, turiștii pot vizita Parcul Ștefan cel Mare sau admira arhitectura în stil sovietic.

Și casele de „hobbiți” dintr-un sat din Republica Moldova atrag turiști din toată lumea.

Moldova este un amestec unic de culturi și tradiții.

Liechtenstein: O poveste alpină

Liechtenstein, una dintre cele mai mici țări din lume, a atras doar 85.000 de turiști în 2022, conform Planet of Hotels, dar oferă o experiență de vis.

Castelul Vaduz, situat pe un deal, oferă priveliști spectaculoase, iar un tur cu Citytrain Vaduz dezvăluie viața tradițională montană și istoria regală a țării, în doar 35 de minute.

Malbun, singura stațiune de schi din Liechtenstein, este destinația ideală pentru iubitorii sporturilor de iarnă și ai drumețiilor montane.

Cei pasionați de cultură pot vizita Kunstmuseum, un muzeu de artă contemporană cu o arhitectură modernă remarcabilă.

În plus, o degustare de vinuri la crama Prințului este de neratat pentru iubitorii de vin.

Nu uitați să vă ștampilați pașaportul la Centrul Liechtenstein din Vaduz pentru un suvenir unic.

San Marino: O comoară ascunsă în inima Italiei

San Marino, cel mai vechi stat suveran din lume și inclus pe lista UNESCO, rămâne surprinzător de puțin vizitat, deși a atras puțin peste două milioane de turiști în 2025, potrivit Visit San Marino.

Mica republică oferă peisaje uimitoare și o istorie fascinantă.

Călătorii pot explora cele trei turnuri medievale celebre: Guaita, Cesta și Montale, de-a lungul Drumului Vrăjitoarelor, pentru priveliști de neuitat asupra Mării Adriatice și Apeninilor.

Alte atracții sunt Piazza della Libertà, Palazzo Pubblico și Bazilica Sfântului Marin.

Pentru o experiență spectaculoasă, telecabina Panorama oferă vederi impresionante asupra orașului.

Kosovo: Natură sălbatică și moștenire otomană

Cea mai tânără țară din Europa, Kosovo, a înregistrat 463.092 de turiști în 2025, conform Agenției de Statistică.

Această destinație promite să surprindă vizitatorii cu peisajele sale montane, cafenelele fermecătoare și moștenirea culturală otomană.

Prizren, unul dintre cele mai pitorești orașe, găzduiește Cetatea Kalaja, cu priveliști panoramice, și Moscheea Sinan Pașa, construită în secolul al XVII-lea.

Priștina, capitala Kosovo, impresionează cu Bulevardul Maica Tereza și Biblioteca Națională. Un alt punct de atracție este Mănăstirea Gracanica, inclusă în UNESCO.

Pentru aventurieri, Munții Rugova oferă trasee spectaculoase, iar cascadele Mirusha sunt ideale pentru drumeții și relaxare.

În plus, Marele Bazar Gjakova este perfect pentru a descoperi suveniruri unice și bucătăria locală, cum ar fi flija și gebapa.

Macedonia de Nord: Departe de aglomerație

Aproximativ 1,2 milioane de turiști au vizitat Macedonia de Nord în 2025, potrivit Oficiului Național de Statistică.

Deși Lacul Ohrid este deja cunoscut, restul țării rămâne un secret bine păstrat.

Macedonia de Nord îmbină armonios natura spectaculoasă cu o moștenire culturală bogată.

Lacul Ohrid, unul dintre cele mai vechi din Europa, împreună cu biserica Sfântul Ioan Kaneo și orașul vechi din Ohrid, sunt atracții de neratat.

În capitala Skopje, turiștii pot vizita Bazarul Vechi, Cetatea Kale și Podul de Piatră.

Pentru iubitorii de natură, parcurile naționale Mavrovo, Pelister și Galicica oferă trasee de drumeții spectaculoase și o faună sălbatică diversă.

De asemenea, vizitatorii pot descoperi cramele din Valea Vardar și pot savura rakija, celebrul rachiu de fructe local.

Macedonia de Nord reprezintă o alternativă unică pentru cei care doresc să exploreze o cultură autentică, departe de aglomerație.

