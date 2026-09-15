Un șofer din Marea Britanie a rămas uluit după ce a primit o taxă de 55 de lire sterline (echivalentul a 337 de lei) pentru mai puțin de o oră petrecută într-o parcare a aeroportului din Birmingham. Henry Lartey își aștepta părinții, care reveneau din Statele Unite, însă o problemă cu bagajele le-a întârziat ieșirea din terminal, conform Daily Express.

55 de lire sterline pentru mai puțin de o oră de parcare

O vizită la aeroport s-a transformat într-o experiență costisitoare pentru un șofer din Birmingham, Marea Britanie. Henry Lartey, în vârstă de 43 de ani, a mers la aeroportul din Birmingham pentru a-și lua părinții care reveneau din Atlanta, Statele Unite.

Șoferul a intrat în parcarea destinată preluării pasagerilor, aflată la aproximativ zece minute de mers pe jos de terminalul principal. Se aștepta să plătească în jur de 8 lire sterline (aproximativ 50 de lei).

Planurile sale au fost date peste cap după ce părinții au întâmpinat probleme la recuperarea bagajelor.

Familia a reușit să părăsească parcarea în mai puțin de o oră de la intrarea mașinii. Cu toate acestea, suma afișată la ieșire a fost de 55 de lire sterline (337 de lei).

Raportat la timpul petrecut în parcare, costul a ajuns la aproape o liră sterlină (6,14 lei) pe minut.

Henry Lartey a povestit că nu se aștepta sub nicio formă la o asemenea sumă.

„Când au apărut 55 de lire sterline, nu mi-a venit să cred. Mă așteptam să fie poate 8 lire sterline. A fost mai puțin de o oră, deci vorbim de aproape o liră sterlină pe minut. Pur și simplu mi s-a părut scandalos”, a spus șoferul.

Șoferul a explicat că întârzierea nu a depins de familia sa. Mama lui, în vârstă de 72 de ani, folosește și un scaun cu rotile, ceea ce a făcut ca preluarea să fie mai dificilă.

„Dacă bagajele mamei mele nu ar fi dispărut, evident că am fi plecat mult mai devreme. Nimic nu era sub controlul nostru. Are 72 de ani și folosește și un scaun cu rotile, așa că nu e așa de simplu. A fost ca un jaf în plină zi”.

Henry a luat în calcul să conteste taxa, însă a renunțat la idee după ce a devenit tată. Experiența l-a făcut însă să fie mult mai atent atunci când va trebui să preia persoane de la aeroport.

„Când iei pe cineva de la un aeroport, nu știi exact când va ajunge. Un bagaj poate dispărea sau se poate întâmpla altceva și, dintr-odată, stai acolo mult mai mult decât te-ai fi așteptat”.

Parcarea la aeroport, o sursă de stres pentru șoferi

Cazul lui Henry apare în contextul unor date privind experiența șoferilor care folosesc parcările aeroporturilor din Marea Britanie.

Un sondaj realizat de YourParkingSpace, la care au participat 2.000 de șoferi, arată că 52% dintre respondenți consideră stresantă găsirea și utilizarea unui loc de parcare potrivit la aeroport.

Doar 23% dintre cei care au parcat anterior la un aeroport din Marea Britanie au declarat că verifică ce se întâmplă cu tariful în cazul în care întârzie.

Larne O'Donoghue, purtător de cuvânt al YourParkingSpace, consideră că situația arată cât de repede pot crește costurile atunci când apar întârzieri.

„Plătirea a 55 de lire sterline pentru o staționare mai mică de o oră va fi, pe bună dreptate, un șoc pentru mulți șoferi. La aproape o liră sterlină pe minut, aceasta arată cât de repede pot crește costurile atunci când o călătorie la aeroport nu merge conform planului”.

Reprezentanții aeroportului au precizat că tarifele sunt afișate pentru șoferi înainte de intrarea în parcări și pe site-ul aeroportului.

„La intrarea în toate parcările noastre auto există panouri tarifare mari, astfel încât clienții să poată vedea prețurile. Acestea sunt afișate clar și pe paginile site-ului nostru web”, au transmis aceștia.