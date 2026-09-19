Zina Dumitrescu, cunoscută drept „Mama Zina”, a murit în urmă cu șapte ani, după ce și-a petrecut ultimii ani din viață într-un cămin din Ghermănești. Directorul centrului susține că, în ultimii trei ani, taxele lunare nu ar mai fi fost achitate de familia creatoarei de modă, iar restanțele ar fi ajuns la aproximativ 17.000 de euro.

Zina Dumitrescu, una dintre figurile cunoscute ale modei românești, a murit pe 28 martie 2019, la vârsta de 82 de ani. În ultimii ani de viață, creatoarea de modă a locuit într-un cămin de bătrâni din Ghermănești, același în care acum stă și Irinel Columbeanu.

La șapte ani de la moartea sa, directorul centrului, Ion Cassian, susține că o parte dintre taxele pentru perioada în care Zina Dumitrescu a locuit acolo nu au fost achitate. Potrivit declarațiilor sale pentru Click!, restanțele s-ar ridica la aproximativ 17.000 de euro.

Ion Cassian spune că, în ultimii trei ani de viață ai creatoarei de modă, familia nu ar mai fi achitat taxa lunară, care la vremea respectivă era de 2.500 de lei.

„În ultimii trei ani de viață nimeni din familia Zinei Dumitrescu nu i-a mai plătit taxele la azil, atunci erau de 2.500 de lei lunar. Fiul ei a vizitat-o foarte rar, cred că nici el nu avea bani, nu se interesa de taxele ei, în ultima perioadă. Eu am ținut foarte mult la Zina Dumitrescu, ne-am și împrietenit, o mai răsfățam cu prăjituri, era o femeie deșteaptă și foarte plăcută la vorbă. Fostele ei fotomodele mai veneau să o vadă și ea tare se bucura că nu a fost uitată. În memoria Zinei Dumitrescu, am ridicat, aici, în curtea azilului de bătrâni, o troiță, unde seara ne rugăm pentru sufletul ei și aprindem candela”.

„A murit în brațele mele”

Ion Cassian a vorbit și despre ultimele momente din viața creatoarei de modă. La scurt timp după decesul Zinei Dumitrescu, acesta povestea că fusese alături de ea în perioada în care starea sa de sănătate se deteriorase.

„Eu am fost ultima persoană cu care a interacționat. Am fost alături de ea, de ceva vreme, fiindcă îi era din ce în ce mai rău și nu mai dorea să lupte cu boala.

Poate, tocmai de aceea, în ziua decesului, am stat lângă Mama Zina și parcă presimțeam și eu că acela este sfârșitul! Am luat-o de mână și ea mi-a zâmbit, ca un semn! Mi-a spus mulțumesc și a închis ochii! Practic, a murit în brațele mele! Dumnezeu să o ierte”, spunea el pentru Kanal D.

Zina Dumitrescu a murit pe 28 martie 2019, după ce, potrivit informațiilor prezentate la acel moment, fusese diagnosticată cu Alzheimer.

Zina Dumitrescu, regretul legat de căsătorie

Cu câțiva ani înainte de moarte, creatoarea de modă vorbea într-un interviu pentru Revista Tango despre viața personală și despre unul dintre regretele sale. Zina Dumitrescu spunea că s-a căsătorit la 19 ani și considera că faptul că a rămas căsătorită o mare parte din viață i-a influențat parcursul personal.

„Am regrete, într-adevăr. Am regretul că am stat toată viața ca boul în jug, adică măritată. Și poate că, dacă nu mă măritam, atât de tânără, mi se întâmpla altceva în viață, nu știu ce, dar poate… Stau și mă gândesc, sunt măritată de la 19 ani și nu am divorțat niciodată din cauza mea!”.

Ce spunea despre gelozie și relații

În același context, Zina Dumitrescu vorbea despre felul în care privea relațiile de cuplu și despre modul în care ar trebui gestionată o eventuală despărțire. Creatoarea de modă spunea că nu era de acord cu minciuna și că nu considera utilă o reacție bazată pe scandal sau gelozie atunci când unul dintre parteneri se îndrăgostește de altcineva.

„Eu nu sunt de acord cu minciuna și, în momentul în care întâlnești o altă persoană cu care simți că ți-ar fi mult mai bine, sunt foarte înțeleaptă, adică aș înțelege, n-aș sta să fac scandal.

Te-ai îndrăgostit? Asta e, e omenesc. Ai văzut vreodată un bărbat care vrea să facă ceva și îl ține vreo femeie, chiar și cu 7 copii? Atunci când ajungi la înțelepciunea asta, și 7 copii dacă ai cu el, el tot pleacă dacă îi este să plece.