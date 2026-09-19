Analizăm limbajul nonverbal al protagoniștilor celor mai virale cinci știri publicate de Libertatea săptămâna aceasta. Alături de Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea din București, trainer de vorbire în public, descoperim ce se ascunde în spatele gesturilor personalităților publice.

Protestul oierilor a degenerat în violențe la Guvern. În acea dimineață, Simion organizase „Ziua Porților Deschise” la sediul AUR și ceruse calm. A doua zi a negat orice implicare, dar mimica trădează tensiune: fața încordată sugerează autocontrol sub presiune și în fața acuzațiilor. La Cotroceni, a venit fără cravată și a cerut alegeri anticipate.

Înaintea consultărilor pentru desemnarea premierului, Președintele a mers la nunta ministrului Finanțelor, unul dintre posibilii premieri. Alături de Nicușor Dan și Mirabela a fost și Kelemen Hunor. Prezența la același eveniment privat nu dovedește o înțelegere, dar fotografia transmite proximitate și acces real la cercul informal al Președintelui.

Întrebat de ce SUA au nevoie de cecuri de 5.000 de dolari pentru a scoate oamenii la vot, Trump s-a apropiat de jurnalista Rachel Scott: „Nu tu. Nu tu.” Intră în spațiul intim, cu maxilarul încordat și dinții încleștați, gest numit „mușcare simbolică”. Apoi, a imitat ironic accentul unui jurnalist francez, diminuându-i simbolic statutul în public.

La summitul BRICS de la New Delhi, Modi le face semn liderilor să-și dea mâinile pentru fotografia de familie. Putin și Xi se conformează. Imaginea proiectează unitate, coordonare și prietenie. Dar faptul că gestul trebuie regizat arată că unitatea este o construcție vizuală. Coregrafia ține doar 3 secunde; absența lui Xi la dineu ține toată seara.