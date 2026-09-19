O pensionară din Croația și-a cheltuit aproape toată pensia pentru un sejur de 10 zile la mare: „Aveam tot ce îmi trebuia, mai puțin costum de baie”

Prețurile din destinațiile turistice europene au ajuns la niveluri tot mai greu de suportat pentru persoanele cu venituri medii sau mici. Povestea Adelei, o pensionară în vârstă de 71 de ani din Zagreb, arată clar cât de scumpă a devenit o vacanță la mare pe litoralul adriatic, chiar și atunci când cel mai mare cost, cel al cazării, este complet eliminat din ecuație.

Femeia, care încasează o pensie lunară de aproximativ 570 de euro, a strâns bani timp de mai multe luni pentru a putea accepta o invitație veche: o ședere de 10 zile la cabana unei rude de pe faimoasa insulă Brač din Croația, relatează publicația sârbească Blic, parte a trustului Ringier.

Deși nu a fost nevoită să achite niciun ban pentru nopțile de cazare, bilanțul financiar de la finalul concediului a lăsat-o aproape fără resurse pentru restul lunii. În total, vacanța pe insulă a costat-o fix 500 de euro, o sumă aproape egală cu pensia ei pe o lună întreagă.

Pregătirile și drumul au consumat o mare parte din buget înainte ca femeia să ajungă pe plajă. Pentru că nu mai mersese la mare de ani buni, Adela a fost nevoită să își cumpere două costume de baie noi, pentru care a plătit 60 de euro.

În plus, din dorința de a fi un oaspete politicos, a cumpărat un set nou de cafea pentru gazdele sale, alături de pachete de cafea și dulciuri, cheltuind încă 45 de euro. Astfel, pragul de 100 de euro a fost depășit înainte de plecarea din Zagreb.

Călătoria propriu-zisă, constând în biletul dus-întors de autobuz și biletul de feribot până în portul Supetar, a însumat 70 de euro. În timpul așteptării din port, o cafea, un suc și o pălărie de soare cumpărată de la un chioșc local au mai adăugat 10 euro la listă.

Imediat ce a ajuns pe insulă, femeia a mers împreună cu gazdele la un hipermarket pentru a cumpăra mâncare pentru o săptămână, unde a contribuit cu încă 50 de euro la casa de marcat.

Restul vacanței a adus cheltuieli constante, în ciuda faptului că Adela a încercat să fie cât mai cumpătată. Când copiii și nepoții au vizitat-o în weekend, femeia a dorit să pregătească o masă tradițională și a cumpărat pește proaspăt și calmar de la un pescar local, lăsând la pescărie 50 de euro. Ea a remarcat că fructele de mare din Marea Adriatică au ajuns la prețuri prohibitive pentru cetățenii obișnuiți.

Pe parcursul celor 10 zile, micile cumpărături zilnice făcute la magazinul din sat au însumat 78 de euro, conform aplicației de mobile banking. Bilanțul s-a încheiat în ultima seară, când pensionara și-a invitat gazdele la o cină de mulțumire la un restaurant de pe malul mării, nota de plată fiind de 94 de euro.