O angajată în vârstă de 40 de ani a fost concediată, în Italia, după ce a umplut biroul cu post-it-uri prin care le atrăgea atenția colegilor asupra regulilor de respect reciproc și conviețuire. Tribunalul din Milano a considerat concedierea nelegală și a dispus reintegrarea femeii, precum și plata unei despăgubiri de aproximativ 33.000 de euro.

Potrivit Corriere della Sera, femeia, angajată din ianuarie 2024 la o societate financiară din Milano, a fost acuzată de companie de „comportament agresiv, vulgar și polemic”.

În mai 2025, ea și-a pierdut locul de muncă și a decis să conteste concedierea în instanță, iar tribunalul din Milano i-a dat dreptate. Judecătorii au dispus reintegrarea sa, precum și plata unei despăgubiri de aproximativ 33.000 de euro, echivalentul a 12 salarii lunare, la care se adaugă cheltuielile de judecată.

Angajata a umplut biroul cu post-it-uri

Femeia era convinsă că la locul său de muncă, nimeni nu respecta regulile de bună educație, respect reciproc și conviețuire. Din acest motiv, a început să lipească în birou post-it-uri adresate colegilor, prin care le reamintea obligațiile pe care le aveau. În cele din urmă, societatea financiară la care lucra de aproximativ un an și jumătate a început o procedură disciplinară împotriva ei, încheiată prin concediere pentru motiv întemeiat.

În scrisoarea de concediere, compania îi reproșa angajatei comportamentul pe care îl considera incompatibil cu desfășurarea activității.

„Dumneavoastră, ca în orice raport de muncă, aveți obligația de a evita comportamentele și conflictele care pot afecta climatul intern, cu repercusiuni negative asupra organizării, climatului de muncă și calității muncii”, se arăta în document. Potrivit angajatorului, faptul că femeia lipea „continuu și compulsiv” post-it-uri în birou reprezenta un comportament grav și prejudiciabil, deoarece nu avea autorizația de a face acest lucru.

Victorie în instanță la Milano / Imagine generată cu AI

Compania a acuzat-o de comportament agresiv

Angajatorii au susținut, de asemenea, că atitudinea femeii față de colegi încălca însă codul etic al grupului bancar din care făcea parte societatea financiară. „Dumneavoastră obișnuiți să adoptați un comportament agresiv, vulgar și polemic față de colegi, încălcând în mod deschis principiile și regulile”, se menționa în scrisoarea de concediere.

În documentele procedurii judiciare sunt prezentate zeci de mesaje scrise de femeie pe post-it-urile pe care le lipea în birou, inclusiv pe sertare și pe computerele colegilor și colegelor.

Printre mesajele sale se numărau: „Nu cotrobăiți prin sertare”, „Ați stricat deja un calorifer”, „Nu stați în cabină”, „Nu se umblă la computerele altora” și „Nu deschideți dulapurile altora”.

Tribunalul a decis reintegrarea femeii

Judecătoarea pentru litigii de muncă a tribunalului din Milano, Rossella Chirieleison, a considerat însă că insistența cu care femeia transmitea aceste mesaje nu demonstrează că ea era principala responsabilă pentru situația creată. Din acest motiv, instanța a decis că femeia trebuie reintegrată și despăgubită cu aproximativ 33.000 de euro, sumă echivalentă cu 12 salarii lunare, la care se adaugă cheltuielile de judecată.

Potrivit sentinței, post-it-urile nu pot constitui, în acest caz, un motiv pentru concediere. „Faptele care fac obiectul acuzației disciplinare sunt în parte inexistente și în parte irelevante din punct de vedere disciplinar”, se arată în hotărâre.

Afirmațiile vulgare și agresive pe care femeia le-ar fi adresat verbal colegilor nu au fost suficient dovedite, potrivit situației prezentate în cadrul procesului.

În ceea ce privește folosirea constantă a „bilețelelor” și a mesajelor de reamintire, judecătoarea a precizat în sentința pronunțată în primă instanță: „Nu poate avea nicio relevanță faptul că a fost lipit un afiș pe ecranul computerului, având în vedere că nu rezultă că acesta era vizibil unui public nedeterminat, nici că ar fi conținut expresii nepotrivite și nici, în cele din urmă, că ar fi provocat vreun prejudiciu companiei”.