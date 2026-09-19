Cristina Spătar a bătut palma pentru un nou proiect. Ce emisiune prezintă artista

Cristina Spătar a acceptat o nouă provocare pe micul ecran și poate fi urmărită în fiecare săptămână în rolul de prezentatoare TV.

Cristina Spătar prezintă în direct, în fiecare zi de miercuri, emisiunea „Întâlnirea românilor”, difuzată pe postul Favorit TV. Artista împarte platoul de filmare cu solistul Florin Grigore, într-un format de divertisment de tip concurs.

Cristina Spătar are emisiune la Favorit TV

Propunerea a venit pe neașteptate, însă artista spune că a primit-o cu mare bucurie, mai ales că noul proiect îi oferă ocazia să se întâlnească săptămânal cu publicul într-o ipostază diferită.

„M-au invitat cei de la Favorit TV, domnul Georgel Nucă, directorul televiziunii Favorit, să prezint alături de solistul Florin Grigore emisiunea «Întâlnirea românilor», în fiecare miercuri, în direct, de la ora 19.00. Așadar, timp de trei ore vă așteptăm alături de noi pe Favorit TV, la o frumoasă emisiune-concurs de divertisment, în cadrul căreia artiștii se «duelează» prin cântec. Fiecare dintre noi are o echipă cu artiști din toate genurile muzicale, care se «duelează» prin cântec și tot felul de probe interactive, cu provocări din muzică și dans”, a declarat Cristina Spătar conform Click!.

Cristina Spătar prezintă și un podcast

Noua emisiune concurs nu este singurul proiect media pe care vedeta îl derulează în prezent. Cristina Spătar își împarte timpul între două platouri de filmare.

„În paralel cu emisiunea de la Favorit TV, prezint și podcastul «Între noi», pe Realitatea Star”, a precizat cântăreața.

Proiectul online își propune să aducă în fața publicului interviuri cu invitați din diverse domenii de activitate, dincolo de imaginea lor publică.