Specialiștii cer calm

Deși situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, iar riscul unei posibile închideri a acestei rute strategice crește, specialiștii și autoritățile americane îndeamnă la calm.

„Nu există niciun risc astăzi. Oamenii vor urmări și vor fi atenți, dar când îți dai seama că această industrie a trecut prin Covid, problema Mării Roșii și Ucraina, toată lumea face tot posibilul să gestioneze aceste perturbări”, a declarat Kathleen Jaeger, purtătoarea de cuvânt a Alianței Farmaceutice Indiene.

Majoritatea distribuitorilor păstrează stocuri pentru 30-60 de zile, ceea ce oferă un timp de reacție în cazul unor crize.

India depinde de Strâmtoarea Hormuz pentru aproximativ 40% din importurile sale de petrol brut, materie primă indispensabilă în producția de medicamente generice.

„Acest petrol alimentează în cele din urmă inputurile petrochimice utilizate în procesul de producție farmaceutică. Așadar, chiar dacă consumatorii americani nu cumpără medicamente direct din Golf, ei se află totuși la capătul unui lanț de aprovizionare care îl traversează”, explică Rohit Tripathi, vicepreședinte la RELEX Solutions.

Ingredientele farmaceutice utilizate în India sunt adesea transportate prin Golf, fiind produse în China și consolidate în huburi logistice precum Dubai sau Emiratele Arabe Unite, înainte de a ajunge în India. „Perturbările din jurul Strâmtorii Hormuz s-ar putea răspândi rapid în lanțurile globale de aprovizionare farmaceutică și, în cele din urmă, ar putea afecta consumatorii americani”, avertizează Steve Blough, strateg-șef la Infios.

Prețuri mai mari pentru medicamentele generice

O posibilă închidere a strâmtorii ar putea duce la creșterea costurilor și la penurii de medicamente esențiale precum antibioticele, statinele, analgezicele, tratamentele pentru diabet sau hipertensiune. „Costurile la combustibil vor afecta costurile tuturor medicamentelor, dar cele mai mari efecte vor fi asupra medicamentelor generice, deoarece acestea au cele mai mici marje de profit”, explică Marc Kahn, fost decan al Universității din Nevada, Las Vegas.

Glicerina, un ingredient esențial derivat din petrol, utilizat în numeroase medicamente, ar putea deveni mai scumpă sau dificil de obținut. Același lucru este valabil și pentru acetaminofen, fabricat din fenol, o substanță chimică derivată din petrol.

Consecințe pentru consumatorii din SUA

Dr. William Feldman, de la Școala de Medicină David Geffen din cadrul UCLA, avertizează că „India și China sunt cei mai mari furnizori de medicamente generice către SUA, iar un conflict prelungit sau extins ar putea crește costurile pentru firmele de medicamente generice, ceea ce ar duce la prețuri mai mari și/sau la penurii pentru pacienți”.

Deja tarifele pentru transportul aerian de marfă din India au crescut cu 200-350% pentru anumite rute, conform lui Steve Blough. În condițiile actuale, farmacista Katie Perry din Ohio rămâne optimistă: „Deocamdată, totul merge ca de obicei. Dacă un medicament nu este disponibil dintr-o sursă, există redundanță pentru a-l procura din alta.”

Planuri de viitor pentru prevenirea crizelor

În timp ce tensiunile din Orientul Mijlociu continuă, marii producători indieni de medicamente generice, precum Sun Pharma, Dr. Reddys Laboratories și Lupin, anunță proiecte noi în SUA pentru a reduce dependența de lanțurile globale de aprovizionare. Lupin, de exemplu, va investi 250 de milioane de dolari într-o nouă unitate de producție în Coral Springs, Florida, axată pe medicamente respiratorii.

Pe termen scurt însă, experții subliniază că nu există motive de panică. Majoritatea companiilor farmaceutice și distribuitorilor de medicamente au stocuri suficiente pentru a face față unor posibile întreruperi temporare. „Regiunea este un punct de tranzit critic pentru încărcătura farmaceutică”, a concluzionat Blough.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE