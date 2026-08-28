Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, soluții financiare de moment, efort de bună administrare a unor bunuri producătoare sau nu de venituri.

Între 30 august, după ora 05:38′, și 1 septembrie dimineața, Vărsătorii nu vor da curs unor întâlniri personale sau activități oficiale unde știu că „se vor toca” aceleași idei ori că dezbaterile se vor termina cu iritarea generală (casa a III-a); șansa de a avea parte de lecturi interesante, de experiențe instructive, de a participa la cursuri sau workshopuri unde se abordează teme de evoluție personală (casa a IX-a).

Planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, și, pe lângă popularitate, le poate înlesni nativilor susținerea unor colegi de proiect sau de grup de studii, în timp ce steaua Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența, în conjuncție cu aceeași Venus, le poate atrage faima și aprecierea din partea unei elite.

Între 1 septembrie, după ora 11:01, și 3 septembrie după-amiază, situație inconvenabilă din punct de vedere locativ, imobiliar sau patrimonial, mai ales dacă bunurile aflate în exploatare se află în regim de coproprietate. În acest răstimp, planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care îi va obliga pe nativi să ia atitudine față de unele nereguli sau abuzuri la locul de muncă, conturând o relație delicată cu superiorii.

Fiind vorba de Vărsători, ambiția va funcționa la cote maxime, aceștia neezitând să formuleze critici aspre și acuzații. Marte va face conjuncție și cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care le va insufla nativilor hărnicie și capacitatea de a-și urmări scopul propus, în ciuda unor relații tulburi sau circumstanțe defavorabile. Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, instabilitate emoțională, atitudine ușor detașată, calificată de către cei vizați ca fiind superficială în chestiunile sentimentale.

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