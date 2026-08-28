Gina Pistol a făcut o serie de dezvăluiri despre perioada în care a intrat în lumea showbizului românesc. Prezentatoarea a recunoscut că decizia de a poza pentru revista Playboy a fost una care i-a influențat ulterior parcursul profesional.

Gina Pistol avea 19 ani când a apărut pentru prima dată în Playboy, în anul 2000. Ulterior, ea a realizat în total patru pictoriale pentru revistă și a apărut inclusiv pe coperta numărului aniversar 100.

Invitată în podcastul „Salvat de clopoțel”, soția lui Smiley a fost întrebată direct care a fost alegerea care i-a schimbat cel mai mult viața. Răspunsul ei a venit fără ezitare.

Sabin Tudor: „Care a fost forța care ți-a schimbat cel mai mult traiectoria vieții?”

Gina Pistol: „Clar decizia pe care am luat-o atunci să apar în Playboy.”

Gina Pistol în platoul MasterChef Sursa foto: Instagram - Gina PistolIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 22

„Am regretat când vedeam pictorialele”

Deși spune că nu regretă faptul că a luat decizia de a apărea în Playboy, Gina Pistol a mărturisit că nu a fost mulțumită de felul în care au arătat pictorialele. Ea și-a imaginat că rezultatul final va fi diferit și a explicat că, fiind foarte tânără la acea vreme, nu a avut pe cineva care să gestioneze situația în interesul ei.

Sabin Tudor: „Ai regretat vreodată asta?”

Gina Pistol: „Am regretat când vedeam pictorialele, iar eu în capul meu mi-am imaginat că o să fie altfel… Eu aș putea fi un foarte bun fotograf. Nu știu dacă am moștenit partea asta de la tata. Îmi amintesc, din copilăria mea, că avea un aparat foto și tot timpul mă poza, mă uitam cum developează filmele în camera aia obscură… foarte mișto! Iar ceea ce am văzut eu în revistă (n.r. – Playboy) nu era cum îmi imaginam eu sau cum îmi doream eu să fie.

Dar pentru că eram, la fel, mică, nu a fost nimeni să gestioneze toată povestea asta în favoarea mea. Nu prea sunt OK cu pictorialele. Adică nu regret că am făcut asta, doar că se putea mult mai bine.”

Potrivit informațiilor de la vremea respectivă, pentru acele fotografii îndrăznețe, soția lui Smiley a fost răsplătită cu doar 1.000 de dolari, sumă infimă în comparație cu banii pe care îi primeau alte femei celebre.

Mama Ginei Pistol păstrează revistele Playboy

Prezentatoarea a fost întrebată și dacă mai are acasă revistele în care a apărut. Gina Pistol a dezvăluit că mama sa este cea care păstrează, cel mai probabil, colecția cu cele patru apariții ale sale în Playboy.

Pentru ea, perioada respectivă a reprezentat un episod important, însă spune că drumul pe care l-a parcurs ulterior a depins și de alegerile pe care le-a făcut mai departe.

Sabin Tudor: „Ai revista acasă?”

Gina Pistol: „Am, sunt reviste. Cred că am apărut în patru. Nu, mama cred că le are. Eu mutându-mă de mai multe ori… mai căram și revistele după mine?! Ăla a fost un episod care practic mi-a schimbat viața, după care nu știu, cumva a ținut de mine restul drumului. Că mai sunt, așa, știi, persoane care spun: Bă, dar cum… ce sfaturi îmi dai și mie, că uite, am și eu o fată sau nu știu ce, vrea să ajungă să prezinte la TV?! Și am zis că degeaba le spun exact pașii pe care eu i-am făcut, pentru că până la urmă ține și de destinul fiecăruia.”

Gina Pistol crede în noroc și destin

Gina Pistol spune că nu crede că există o rețetă pe care cineva să o poată urma pentru a avea exact același parcurs profesional. În opinia sa, pe lângă deciziile personale, norocul și destinul pot avea un rol important.

Prezentatoarea a mărturisit că, privind acum în urmă la tot ceea ce și-a dorit în copilărie, are sentimentul că trăiește viața pe care și-a imaginat-o atunci.

Sabin Tudor: „Consideri că ai avut noroc?”

Gina Pistol: „Da! Eu am avut noroc în viață. Unii zic că norocul nu există, destinul nu există, dar eu cred foarte mult în destin. Stând acum și gândindu-mă la tot ce îmi doream când eram mică… băi, eu chiar trăiesc viața pe care mi-am proiectat-o de când eram copil.”

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