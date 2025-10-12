Comoara cântărește aproximativ 6 kilograme, potrivit unei declarații a Consiliului Administrativ al orașului Stockholm.

Căutătorul de viermi, care a găsit comoara lângă casa sa de vacanță, a raportat descoperirea oficialilor administrației locale. Arheologii examinează acum comorile, care fuseseră plasate într-un cazan de cupru care s-a degradat în mare măsură în timp.

„Aceasta este probabil una dintre cele mai mari comori de argint din Evul Mediu timpuriu descoperite în Suedia”, a declarat Sofia Andersson, anticară la Consiliul Administrativ din Stockholm. „Încă nu știm exact câte monede există, dar credem că ar putea fi peste 20.000.”

O analiză preliminară a arătat că majoritatea monedelor de argint datează din secolul al XII-lea. Unele poartă textul „Kanutus”, denumirea latină pentru Knut, ceea ce înseamnă că au fost bătute în timpul domniei regelui suedez Knut Eriksson, care a domnit între 1173 și aproximativ 1195.

Unele dintre monedele de argint au început să se oxideze, capătând o culoare verzui.

De ce a fost îngropată averea

Câteva dintre piese sunt rare, inclusiv mai multe „monede episcopale. Acestea înfățișează un episcop ținând o cârjă, un toiag de păstor folosit pe scară largă de clerici ca simbol al muncii lor ecleziastice.

„Este unic; nu avem alte comori medievale din Stockholm”, a declarat Lin Annerbäck, directorul Muzeului Medieval din Stockholm, pentru cotidianul Dagens Nyheter . „Și apoi pare a fi extrem de mare. Deci este foarte interesant.”

Cât despre motivul pentru care a fost îngropată comoara, sfârșitul secolului al XII-lea a fost o „perioadă tulbure”, deoarece suedezii încercau să colonizeze zone din Finlanda, a spus Annerbäck.

„Așadar, credem că mulți au ascuns comori de acest gen pentru a le păstra în posesia familiei”, a declarat Annerbäck. „Faptul că argintul este amestecat cu perle și alte lucruri face să pară că este vorba de averea cuiva care a fost ascunsă,” a precizat expertul.

Cercetările asupra comorii sunt în curs de desfășurare. Consiliul Administrativ Stockholm va raporta descoperirea Consiliului Național pentru Patrimoniu, care va stabili dacă statul îl va despăgubi pe bărbatul care a găsit-o.

„Cel care a descoperit-o a acționat corect, contactându-ne”, a spus Andersson. „Conform Legii Mediului Cultural, oricine găsește o descoperire antică din argint sau o descoperire dintr-un depozit este obligat să ofere statului posibilitatea de a o recupera în schimbul plății.”

Recent, o comoară veche de 300 de ani a fost scoasă la lumină în Florida: monede de aur și argint în valoare de un milion de dolari.



