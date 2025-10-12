Cuprins:
Monedele datează din secolul al XII-lea
Comoara cântărește aproximativ 6 kilograme, potrivit unei declarații a Consiliului Administrativ al orașului Stockholm.
Căutătorul de viermi, care a găsit comoara lângă casa sa de vacanță, a raportat descoperirea oficialilor administrației locale. Arheologii examinează acum comorile, care fuseseră plasate într-un cazan de cupru care s-a degradat în mare măsură în timp.
„Aceasta este probabil una dintre cele mai mari comori de argint din Evul Mediu timpuriu descoperite în Suedia”, a declarat Sofia Andersson, anticară la Consiliul Administrativ din Stockholm. „Încă nu știm exact câte monede există, dar credem că ar putea fi peste 20.000.”
O analiză preliminară a arătat că majoritatea monedelor de argint datează din secolul al XII-lea. Unele poartă textul „Kanutus”, denumirea latină pentru Knut, ceea ce înseamnă că au fost bătute în timpul domniei regelui suedez Knut Eriksson, care a domnit între 1173 și aproximativ 1195.
Unele dintre monedele de argint au început să se oxideze, capătând o culoare verzui.
De ce a fost îngropată averea
Câteva dintre piese sunt rare, inclusiv mai multe „monede episcopale. Acestea înfățișează un episcop ținând o cârjă, un toiag de păstor folosit pe scară largă de clerici ca simbol al muncii lor ecleziastice.
„Este unic; nu avem alte comori medievale din Stockholm”, a declarat Lin Annerbäck, directorul Muzeului Medieval din Stockholm, pentru cotidianul Dagens Nyheter . „Și apoi pare a fi extrem de mare. Deci este foarte interesant.”
Cât despre motivul pentru care a fost îngropată comoara, sfârșitul secolului al XII-lea a fost o „perioadă tulbure”, deoarece suedezii încercau să colonizeze zone din Finlanda, a spus Annerbäck.
„Așadar, credem că mulți au ascuns comori de acest gen pentru a le păstra în posesia familiei”, a declarat Annerbäck. „Faptul că argintul este amestecat cu perle și alte lucruri face să pară că este vorba de averea cuiva care a fost ascunsă,” a precizat expertul.
„A acționat corect, contactându-ne”
Cercetările asupra comorii sunt în curs de desfășurare. Consiliul Administrativ Stockholm va raporta descoperirea Consiliului Național pentru Patrimoniu, care va stabili dacă statul îl va despăgubi pe bărbatul care a găsit-o.
„Cel care a descoperit-o a acționat corect, contactându-ne”, a spus Andersson. „Conform Legii Mediului Cultural, oricine găsește o descoperire antică din argint sau o descoperire dintr-un depozit este obligat să ofere statului posibilitatea de a o recupera în schimbul plății.”
