Timp de zece zile, până pe 21 iunie, iubitorii de film au la dispoziție o selecție impresionantă de 210 pelicule din 49 de țări (172 de lungmetraje și 38 de scurtmetraje), care vor fi proiectate în cinematografe tradiționale, spații alternative și locații open-air din întregul oraș.

Gala de deschidere din Piața Unirii este deja sold-out, peste 3.500 de spectatori fiind așteptați să celebreze un sfert de secol de TIFF.

Nadia Comăneci, invitata de onoare a Galei de Deschidere

Evenimentul de deschidere de vineri seară aduce un moment extrem de emoționant pentru publicul român. Pe lângă premiera națională a filmului „3 zile în septembrie” (regia Tudor Giurgiu), spectatorii vor putea viziona, în exclusivitate, un fragment din „Nadia”.

Acesta este un documentar aflat în lucru, semnat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu, care explorează viața și cariera legendarei gimnaste Nadia Comăneci, având premiera programată pentru anul 2027.

Marea campioană Nadia Comăneci va fi prezentă personal în Piața Unirii din Cluj-Napoca, alături de mama sa, prieteni apropiați și nume mari din lumea sportului și a filmului.

Ornella Muti și staruri internaționale, pe covorul roșu la TIFF.25

Ediția din acest an se mândrește cu o listă de invitați de prestigiu internațional și autohton. Printre vedetele care vor păși pe covorul roșu de la Cluj se numără:

Ornella Muti – legendara actriță italiană, un simbol al cinematografiei europene;

Aidan Gillen – actor cunoscut publicului global din producții de succes precum Game of Thrones;

Sam Riley – actor britanic de renume;

Ben Wheatley – apreciatul regizor britanic;

Corneliu Porumboiu și actrița Anda Onesa, alături de zeci de alți profesioniști din industria cinematografică.

Interesul major al publicului s-a văzut deja în platformele de ticketing. Evenimentele din categoria Film Food și Film Food în livadă, precum și cine-concertele „Nopți albe” (r. Boudewijn Koole) și „Parisul doarme” (r. René Clair) sunt deja sold-out.

Weekend la Castel

Tradiționalul „Weekend la Castel” revine la Castelul Bánffy din Bonțida cu două seri de excepție:

Sâmbătă (de la ora 21.45): Spectatorii vor putea urmări „Crăciun amar” (Bitter Christmas), cel mai recent lungmetraj semnat de celebrul regizor spaniol Pedro Almodóvar.

Duminică (de la ora 21.45): Se sărbătoresc 50 de ani de la premiera comediei cult „Operațiunea Monstrul” (r. Manole Marcus). Proiecția va fi una istorică: filmul va rula pe peliculă originală de 35 mm, folosind un proiector profesional Kinoton din ultimele generații analogice. Evenimentul se va desfășura în prezența actorilor Ovidiu Schumacher (recent premiat cu Gopo pentru Întreaga Carieră) și Cristina Hoffman.

Competiția Oficială și secțiuni noi la ediția aniversară

Sâmbătă, 13 iunie, debutează oficial proiecțiile din Competiția Oficială, secțiunea centrală a festivalului care promovează vocile emergente ale cinematografiei contemporane.

Tot din acest weekend, publicul va putea explora două secțiuni introduse în premieră.

The Pitch Black Anthology, o secțiune dedicată exclusiv comediilor negre, unde spectatorii pot revedea clasice precum „Fargo” (frații Coen) sau „Pepi, Luci, Bom și multe alte fete” (debutul lui Almodóvar).

În a doua secțiune, 25 Years Later, vor fi proiectate zece filme de top care au definit începutul noului mileniu și care coincid temporal cu nașterea TIFF.

Printre titluri se numără „Donnie Darko” (r. Richard Kelly), „Mulholland Drive” (r. David Lynch) și „La Pianiste” (r. Michael Haneke).

Pentru publicul tânăr, Muzeul de Artă găzduiește programul Teen Spirit, un concept organizat de tineri pentru tineri. Acesta include o competiție de filme jurizată de adolescenți, ateliere practice, târguri analog, activități sportive, intervenții de artă urbană și dezbateri pe teme generaționale.

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