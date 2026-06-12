Timp de zece zile, până pe 21 iunie, iubitorii de film au la dispoziție o selecție impresionantă de 210 pelicule din 49 de țări (172 de lungmetraje și 38 de scurtmetraje), care vor fi proiectate în cinematografe tradiționale, spații alternative și locații open-air din întregul oraș.

Gala de deschidere din Piața Unirii este deja sold-out, peste 3.500 de spectatori fiind așteptați să celebreze un sfert de secol de TIFF.

Nadia Comăneci, invitata de onoare a Galei de Deschidere

Evenimentul de deschidere de vineri seară aduce un moment extrem de emoționant pentru publicul român. Pe lângă premiera națională a filmului „3 zile în septembrie” (regia Tudor Giurgiu), spectatorii vor putea viziona, în exclusivitate, un fragment din „Nadia”.

Acesta este un documentar aflat în lucru, semnat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu, care explorează viața și cariera legendarei gimnaste Nadia Comăneci, având premiera programată pentru anul 2027.

Marea campioană Nadia Comăneci va fi prezentă personal în Piața Unirii din Cluj-Napoca, alături de mama sa, prieteni apropiați și nume mari din lumea sportului și a filmului.

Ornella Muti și staruri internaționale, pe covorul roșu la TIFF.25

Ediția din acest an se mândrește cu o listă de invitați de prestigiu internațional și autohton. Printre vedetele care vor păși pe covorul roșu de la Cluj se numără:

  • Ornella Muti – legendara actriță italiană, un simbol al cinematografiei europene;
  • Aidan Gillen – actor cunoscut publicului global din producții de succes precum Game of Thrones;
  • Sam Riley – actor britanic de renume;
  • Ben Wheatley – apreciatul regizor britanic;
  • Corneliu Porumboiu și actrița Anda Onesa, alături de zeci de alți profesioniști din industria cinematografică.

Interesul major al publicului s-a văzut deja în platformele de ticketing. Evenimentele din categoria Film Food și Film Food în livadă, precum și cine-concertele „Nopți albe” (r. Boudewijn Koole) și „Parisul doarme” (r. René Clair) sunt deja sold-out.

Weekend la Castel

Tradiționalul „Weekend la Castel” revine la Castelul Bánffy din Bonțida cu două seri de excepție:

  • Sâmbătă (de la ora 21.45): Spectatorii vor putea urmări „Crăciun amar” (Bitter Christmas), cel mai recent lungmetraj semnat de celebrul regizor spaniol Pedro Almodóvar.
  • Duminică (de la ora 21.45): Se sărbătoresc 50 de ani de la premiera comediei cult „Operațiunea Monstrul” (r. Manole Marcus). Proiecția va fi una istorică: filmul va rula pe peliculă originală de 35 mm, folosind un proiector profesional Kinoton din ultimele generații analogice. Evenimentul se va desfășura în prezența actorilor Ovidiu Schumacher (recent premiat cu Gopo pentru Întreaga Carieră) și Cristina Hoffman.

Competiția Oficială și secțiuni noi la ediția aniversară

Sâmbătă, 13 iunie, debutează oficial proiecțiile din Competiția Oficială, secțiunea centrală a festivalului care promovează vocile emergente ale cinematografiei contemporane.

Tot din acest weekend, publicul va putea explora două secțiuni introduse în premieră.

The Pitch Black Anthology, o secțiune dedicată exclusiv comediilor negre, unde spectatorii pot revedea clasice precum „Fargo” (frații Coen) sau „Pepi, Luci, Bom și multe alte fete” (debutul lui Almodóvar).

În a doua secțiune, 25 Years Later, vor fi proiectate zece filme de top care au definit începutul noului mileniu și care coincid temporal cu nașterea TIFF.

Printre titluri se numără „Donnie Darko” (r. Richard Kelly), „Mulholland Drive” (r. David Lynch) și „La Pianiste” (r. Michael Haneke).

Pentru publicul tânăr, Muzeul de Artă găzduiește programul Teen Spirit, un concept organizat de tineri pentru tineri. Acesta include o competiție de filme jurizată de adolescenți, ateliere practice, târguri analog, activități sportive, intervenții de artă urbană și dezbateri pe teme generaționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
News alert! E anunțul de ultimă oră care chiar zguduie politica! Ce a făcut Claudiu Manda în urmă cu puțin timp
Viva.ro
News alert! E anunțul de ultimă oră care chiar zguduie politica! Ce a făcut Claudiu Manda în urmă cu puțin timp
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.RO
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
GSP.RO
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor și când va fi gata programul de guvernare
Politică 13:43
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor și când va fi gata programul de guvernare
Prefectul USR de Timiș, vizat de perchezițiile Parchetului European. Ce verifică procurorii coordonați de Kovesi
Politică 12:36
Prefectul USR de Timiș, vizat de perchezițiile Parchetului European. Ce verifică procurorii coordonați de Kovesi
Parteneri
Drogul care l-ar fi ucis pe rezidentul de la Floreasca. Criminologul Vlad Zaha: „O cantitate cât sămânța de susan te poate ucide”
Adevarul.ro
Drogul care l-ar fi ucis pe rezidentul de la Floreasca. Criminologul Vlad Zaha: „O cantitate cât sămânța de susan te poate ucide”
Cea mai tare glumă cu Shakira după festivitatea de deschidere de la Cupa Mondială. De ce e mai tare artista columbiană decât Italia
Fanatik.ro
Cea mai tare glumă cu Shakira după festivitatea de deschidere de la Cupa Mondială. De ce e mai tare artista columbiană decât Italia
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Elena Udrea, interviu alături de fiica ei, Eva. Ce au spus cele două: „Mă puneam în genunchi”
Stiri Mondene 13:18
Elena Udrea, interviu alături de fiica ei, Eva. Ce au spus cele două: „Mă puneam în genunchi”
Cum a reacționat Toni Iuruc când a văzut-o pe Simona Halep în Mykonos cu un milionar cu 25 de ani mai mare ca ea
Stiri Mondene 10:15
Cum a reacționat Toni Iuruc când a văzut-o pe Simona Halep în Mykonos cu un milionar cu 25 de ani mai mare ca ea
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Haos pe piaţa muncii. Ofertele au scăzut cu o treime, iar 21% din anunţurile de angajare sunt fictive
ObservatorNews.ro
Haos pe piaţa muncii. Ofertele au scăzut cu o treime, iar 21% din anunţurile de angajare sunt fictive
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Dan Negru, la startul Mondialului: „FIFA a furat ideea lui Ceaușescu”
GSP.ro
Dan Negru, la startul Mondialului: „FIFA a furat ideea lui Ceaușescu”
42 de lei o apă minerală, berea e lux » Prețuri care te sperie la Mexic - Africa de Sud, primul meci al Mondialului
GSP.ro
42 de lei o apă minerală, berea e lux » Prețuri care te sperie la Mexic - Africa de Sud, primul meci al Mondialului
Parteneri
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Mediafax.ro
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
Redactia.ro
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
BREAKING NEWS O mașină a fost cuprinsă de foc în parcarea unui bloc din Iași. Pompierii intervin de urgență
KanalD.ro
BREAKING NEWS O mașină a fost cuprinsă de foc în parcarea unui bloc din Iași. Pompierii intervin de urgență

Politic

Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor și când va fi gata programul de guvernare
Politică 13:43
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor și când va fi gata programul de guvernare
Prefectul USR de Timiș, vizat de perchezițiile Parchetului European. Ce verifică procurorii coordonați de Kovesi
Politică 12:36
Prefectul USR de Timiș, vizat de perchezițiile Parchetului European. Ce verifică procurorii coordonați de Kovesi
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
A reziliat cu CFR Cluj, deși mai avea doi ani de contract! Exclusiv
Fanatik.ro
A reziliat cu CFR Cluj, deși mai avea doi ani de contract! Exclusiv
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani