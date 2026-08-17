De ce ajută punga de plastic la curățenie

Explicația trucului ține de electricitatea statică produsă prin contact și mișcare, care poate face ca particulele ușoare să fie atrase și să rămână pe suprafața pungii. Prin frecarea și mișcarea pungii pe podea se poate produce electricitate statică. Aceasta ajută la atragerea particulelor ușoare, precum praful, scamele și firele de păr, explică publicația sârbă. În același timp, murdăria nu mai ajunge la fel de ușor între perii măturii. Astfel, scade riscul ca firele și praful deja strânse să fie împrăștiate din nou prin cameră, iar mătura este mai simplu de curățat după folosire.

Trucul poate fi util și pentru zonele greu accesibile, cum sunt spațiile de sub pat, canapea sau mobilierul jos. Blic arată că metoda poate fi încercată pe mai multe tipuri de pardoseli, între care gresie, plăci ceramice, lemn, vinil sau laminat, cu respectarea recomandărilor de curățare pentru fiecare suprafață.

Cum se pune corect punga peste mătură

Este nevoie doar de o pungă obișnuită de plastic. Partea cu peri a măturii se introduce complet în pungă, iar mânerele acesteia se leagă în jurul cozii, astfel încât plasticul să nu alunece în timpul curățeniei. Apoi podeaua se mătură în mod normal. La final, punga se desprinde de pe mătură și poate fi întoarsă pe dos, astfel încât praful, firele de păr și celelalte particule strânse să rămână în interior.

În acest fel, murdăria poate fi aruncată odată cu punga, fără să mai fie nevoie ca firele de păr și scamele să fie scoase cu mâna dintre perii măturii.

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