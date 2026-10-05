Uscarea rufelor în casă poate dura foarte mult iarna, când temperaturile sunt scăzute, iar aerul din încăpere este mai umed. O metodă folosită în Japonia poate însă grăbi procesul fără uscător electric și fără să fie nevoie să dai căldura mai tare, explică publicația germană CHIP, care a testat metoda japoneză de uscare a rufelor.

Greșeala care ține rufele ude mai mult timp

Una dintre cele mai comune greșeli este să înghesui cât mai multe haine pe uscător, astfel încât să folosești fiecare bară disponibilă. Când tricourile, pantalonii, prosoapele și lenjeria sunt foarte apropiate sau chiar se ating, aerul circulă greu printre ele, iar umezeala rămâne prinsă mai mult timp în țesături.

Rezultatul este o uscare mai lentă și, în unele situații, acel miros neplăcut de rufe care au rămas umede prea mult timp.

Cum funcționează metoda japoneză „în arc”

Metoda este foarte simplă. Hainele lungi și mari, precum pantalonii, prosoapele sau hanoracele, sunt așezate la extremitățile uscătorului. Pe măsură ce te apropii de mijloc, pui haine din ce în ce mai scurte. Tricourile, lenjeria intimă și șosetele ajung astfel în zona centrală.

Privite din lateral, rufele formează un fel de arc: cele lungi coboară la margini, iar cele scurte rămân în centru. În spațiul liber format sub partea centrală poate circula mai mult aer, iar umezeala se elimină mai ușor din țesături. Principiul este folosit și în recomandările japoneze pentru uscarea rufelor în interior: cu cât aerul poate trece mai ușor printre haine, cu atât apa din țesături se evaporă mai eficient.

Nu umple fiecare centimetru al uscătorului

Spațiul dintre haine este aproape la fel de important ca ordinea lor. Dacă rufele ude se ating între ele, suprafața expusă aerului scade, iar uscarea poate dura mai mult. De aceea, câteva bare lăsate libere pot fi mai utile decât un uscător umplut până la refuz.

Și umerașele pot ajuta. Cămășile și tricourile pot fi puse pe umerașe și apoi agățate de uscător, astfel încât materialul să rămână mai desfăcut și aerul să circule pe ambele părți.

Aerul din cameră contează foarte mult

Metoda nu poate face minuni dacă uscătorul este ținut într-o încăpere foarte rece și complet închisă. Apa care dispare din haine nu dispare, de fapt, din locuință. Ea ajunge sub formă de vapori în aerul din cameră. Dacă încăperea nu este aerisită, umiditatea crește, iar pe geamuri și pe suprafețele reci poate apărea condensul. În timp, umiditatea ridicată poate favoriza apariția mucegaiului.

Din acest motiv, camera în care sunt uscate rufele trebuie aerisită periodic, chiar și în timpul iernii. Un ventilator sau un aparat de dezumidificare poate grăbi suplimentar uscarea, pentru că pune aerul în mișcare și reduce umiditatea din încăpere.

De ce forma de arc ajută

Ideea din spatele metodei este una foarte simplă: umezeala trebuie îndepărtată cât mai repede de lângă țesătura udă. Dacă aerul rămâne blocat între multe haine apropiate, acesta se încarcă rapid cu umezeală, iar evaporarea încetinește.