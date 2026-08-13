În timp ce mulți cred că pașaportul este necesar doar la aeroport, o asemenea mentalitate ar putea să le creeze probleme grave turiștilor care își petrec vacanțele în Turcia. Conform legii turce, este obligatoriu ca turiștii să aibă asupra lor. un act de identitate valid cu fotografie în orice moment. Pentru vizitatorii străini, aceasta înseamnă purtarea pașaportului în original.

Controale de identitate frecvente în locații turistice

Autoritățile turce efectuează des controale aleatorii de identitate, în special în zonele aglomerate, piețele mari și stațiile de transport în comun.

„Este ilegal să nu aveți asupra dvs. un act de identitate cu fotografie în Turcia. Aveți întotdeauna la îndemână pașaportul sau permisul de ședere”, se arată pe site-ul oficial Gov.uk.

Legea nu prevede excepții de vârstă, ceea ce înseamnă că și copiii trebuie să aibă asupra lor pașapoartele. În lipsa documentului original, riscați să fiți amendați pe loc, escortați de poliție la cazare pentru a-l recupera sau chiar reținuți la secția de poliție până când identitatea și statutul legal de intrare sunt verificate.

Amenzi și controale pe drumurile din Turcia

Pe drumurile principale din Turcia există puncte de control active ale poliției, iar călătorii care circulă între orașe cu autobuzul, taxiul sau o mașină închiriată vor fi, cel mai probabil, solicitați să prezinte pașaportul. În cazul în care nu aveți documentul asupra dvs., riscați o amendă administrativă care variază între 16 euro și peste 100 de euro.

Dacă autoritățile suspectează o depășire a termenului de ședere sau dacă nu puteți dovedi imediat statutul legal de intrare în țară, există posibilitatea de a fi reținuți. Publicația Express reamintește că turiștii ar trebui să fie întotdeauna pregătiți pentru astfel de situații.

Reguli suplimentare pentru utilizarea pașaportului în Turcia

Pentru a intra în Turcia, pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin 150 de zile (aproximativ cinci luni) de la data sosirii și să aibă cel puțin o pagină liberă pentru ștampilele de intrare și ieșire. Cetățenii britanici care vizitează Turcia în scopuri turistice sau de afaceri nu au nevoie de viză pentru șederi de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

Ministerul Afacerilor Externe din Marea Britanie precizează: „Puteți vizita Turcia fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice interval de 180 de zile, pentru afaceri sau turism. Dacă dețineți un pașaport britanic, puteți vizita Turcia fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice interval de 180 de zile”.

Pentru informații și sfaturi actualizate, consultați site-ul oficial Gov.uk. De asemenea, persoanele care călătoresc frecvent în Turcia se pot înscrie pentru alerte gratuite privind modificările în ghidurile oficiale.

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