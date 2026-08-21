Noul sezon „MasterChef România”, care va debuta pe 7 septembrie la PRO TV, vine cu o competiție intensă nu doar pentru concurenți, ci și pentru cei trei jurați. Sorin Bontea a dezvăluit că el și Cătălin Scărlătescu au avut un conflict serios în timpul filmărilor și a vorbit și despre lucrurile care îl scot cel mai repede din sărite.

Sorin Bontea, Andu „Guriță mică”, Quique Dacosta și Cătălin Scărlătescu la evenimentul MasterChef | Foto: PRO TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Sorin Bontea, despre conflictul cu Cătălin Scărlătescu la MasterChef

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu revin la masa juriului în noul sezon „MasterChef România”, care începe pe 7 septembrie la PRO TV. Dincolo de competiția dintre concurenți, noua ediție a show-ului aduce și tensiuni între cei trei chefi.

Sorin Bontea a dezvăluit că s-a certat serios cu Cătălin Scărlătescu în timpul emisiunii și a spus că rivalitatea dintre jurați se simte încă de la începutul sezonului. În același timp, chef-ul a vorbit despre limitele răbdării sale, despre concurenții cu o atitudine nepotrivită și despre criteriul pe care îl consideră cel mai important atunci când jurizează o farfurie.

Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, conflict la masa juriului

Relația dintre cei trei chefi a fost de-a lungul anilor presărată cu numeroase replici și contre. De această dată însă, Sorin Bontea spune că tensiunile dintre el și Cătălin Scărlătescu au fost mai puternice.

Juratul a mărturisit că există o competiție și între ei, iar una dintre certuri a avut loc chiar în timpul filmărilor pentru noul sezon „MasterChef România”.

„Competiția e foarte mare, avem și preoți, avem de toate pentru toți! Este și competiție între noi acum, ne certăm de pe la început! Acum, ce pot să zic eu despre Scărlătescu, pe care nu-l mai suport! M-am săturat de el precum câinele de lanț! M-am certat cu el tare la emisiune! Știți de ce mă închei eu la sacou?! Pentru că pot!”, a declarat Sorin Bontea pentru click.ro.

„Sunt bun, dar dacă m-ai supărat, pa, la revedere!”

Concurenții îl consideră adesea pe Sorin Bontea cel mai blând dintre jurați. Chef-ul spune însă că răbdarea lui are limite și că pot exista momente în care reacționează dur, mai ales atunci când este deranjat de un preparat sau de atitudinea unui concurent.

„Sunt bun, dar dacă m-ai supărat pa, la revedere, s-a terminat! Nu vrei să stai pe lângă mine în acele momente! S-a mai întâmplat în trecut în emisiune să mai am niște ieșiri în ce privește mâncarea sau un concurent mai impertinent așa”.

Sorin Bontea a explicat și că îl deranjează mai mult lipsa de respect decât o greșeală făcută în bucătărie.

Ce îl deranjează cel mai mult la un concurent

Întrebat dacă este mai deranjat de o greșeală tehnică din farfurie sau de comportamentul unui participant, Sorin Bontea a spus că respectul este esențial.

„Mă deranjează cei impertinenți pentru că eu cred că respectul trebuie să ți-l câștigi în primul rând. Dacă eu îți ofer respect, ar trebui să faci tu același lucru, așa mi se pare normal! Nu pot să zic că mă deranjează foarte tare, însă cred că e vorba de creștere, de cu totul altceva”.

Astfel, pentru juratul de la „MasterChef România”, o greșeală în bucătărie poate fi discutată și corectată, însă comportamentul lipsit de respect este o problemă care cântărește mai mult.

Pentru Sorin Bontea, gustul contează mai mult decât aspectul

Chef-ul a vorbit și despre unul dintre cele mai importante criterii după care analizează preparatele concurenților. Sorin Bontea spune că gustul este mai important decât modul în care arată o farfurie.

„Gustul este cel mai important! Mă deranjează mai puțin să am o farfurie care nu arată foarte bine, dar este gustoasă, decât o farfurie care arată bine și zici, «mamă», ai niște așteptări mari, și când bagi în gură nu poți să mănânci sau nu e comestibil! Prefer o farfurie care arată mai puțin bine, dar să fie gustoasă”.

Noul sezon „MasterChef România” îi aduce din nou împreună pe Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, alături de Gina Pistol. Rămâne de văzut dacă tensiunile despre care a vorbit Sorin Bontea se vor vedea și pe micile ecrane, odată cu difuzarea primelor ediții.

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