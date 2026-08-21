Așezată pe stânci și îmbrăcată într-o rochie neagră lejeră, prezentatoarea TV a documentat pas cu pas încercarea sa de a obține fotografia perfectă, comentând fiecare cadru cu mult umor.

Andreea Esca, detalii din culisele unei ședințe foto

În primele imagini din serie, știrista a deschis minighidul foto cu o întrebare retorică: „Cum ajungi în vârf?”. A urmat o primă indicație despre poziționarea în fața obiectivului foto: „Și pozezi ca și cum te-ai uita la ceva…”.

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Continuând seria de ipostaze, Andreea Esca a explicat cu ironie ce înseamnă să urmezi sfaturile celui care se află în spatele aparatului de fotografiat, arătând cât de greu este să mimezi naturalețea: „Deși nu te uiți la nimic, dar zice fotograful că așa «dă bine!»”.

Eforturile pentru obținerea unui cadru reușit au continuat cu noi comentarii amuzante despre poziționarea pe stânci: „Și cum ajungi într-o ipostază sexy, dar și ca și cum până aici ai putut…”, „Uite așa!”, „Cătinel…”.

Ce înălțime are Andreea Esca

Vedeta PRO TV a ținut să puncteze și diferențele fizice dintre ea și partenerul ei de viață, făcând o trimitere amuzantă la înălțimea sa: „Că ți-a arătat el cum să faci! Doar că tu ai 1,60, cu tot cu picioare”, a specificat Andreea Esca.

Din imagini nu a lipsit o referire la accesorii, dar și la efortul de a aduce puțin dinamism în timpul ședinței foto: „Și niște sandale despre care n-are el idee cât au costat”, „Mai încerc o poziție…”.

Când sesiunea de fotografiat de pe stânci s-a mutat în zona de șezlonguri, indicațiile oferite de soț au devenit din ce în ce mai neobișnuite, provocând hohote de râs din partea vedetei: „Și gata! Că m-am plictisit”, „Și vine cu niște idei… «Ia umbrela în brațe»”, „Stai dreaptă, ca bățul ăsta de lângă”, „Fă ca și cum nu vrei să te mai pozez! Aici m-a nimerit!”.

La finalul seriei de fotografii, Andreea Esca a încheiat într-o notă afectuoasă: „Chiar a fost superb aici! Love”.

Imaginile au fost extrem de apreciate în mediul online, oamenii apreciind naturalețea și modul relaxat în care Andreea Esca alege să se afișeze în timpul liber.

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