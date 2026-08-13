Conform unui raport recent de la BBC, tot mai mulți turiști consideră că vizitele la supermarketurile din alte țări sunt o parte esențială a vacanțelor lor. Acest fenomen, numit „turism de supermarket”, a fost inclus de Condé Nast Traveller în topul celor mai mari tendințe de călătorie ale anului 2026. De fapt, un raport al Hilton din același an arată că 77% dintre turiști includ vizitele în magazine alimentare locale în itinerariile lor.

De ce supermarketurile din străinătate sunt atât de atrăgătoare

Spre deosebire de atracțiile turistice tradiționale, supermarketurile oferă o imagine autentică a vieții de zi cu zi a unei țări. Spre exemplu, un monument poate spune povestea trecutului unei țări, dar un supermarket arată ce mănâncă oamenii la micul dejun sau câte tipuri de pește conservat sunt considerate normale.

Profesorul Charles Spence, psiholog experimental la Universitatea Oxford, explică acest fenomen prin ceea ce el numește o versiune „mai puțin glamour” a paradoxului vinului din Provence.

„Contextul este totul”, afirmă el. Gustul unei gustări dintr-un magazin din străinătate este influențat de atmosfera locului unde a fost consumată.

Totodată, supermarketurile din alte țări ne oferă șansa să ieșim din rutina noastră zilnică. Kate Nightingale, psiholog specializat în comportamentul consumatorului, explică pentru BBC că „familiaritatea cu un loc, precum un supermarket, eliberează mintea de griji și ne permite să observăm mai bine diferențele”.

Aceasta este una dintre principalele atracții pentru turiștii care caută experiențe autentice și accesibile. „Nu mai vrem doar să observăm o destinație, ci să facem parte din ea”, adaugă Nightingale.

De la necesitate la plăcere

Ceea ce a început ca o simplă necesitate, precum aprovizionarea cu alimente sau produse de igienă, a devenit o activitate planificată în detaliu. Vizitele la magazinele locale nu doar că oferă o experiență culturală inedită, dar sunt și accesibile din punct de vedere financiar.

Spre deosebire de o cină la un restaurant cu stele Michelin sau un tur culinar privat, majoritatea turiștilor își pot permite să cheltuie 10 euro pe gustări locale și băuturi inedite, transformând cumpărăturile în experiențe memorabile.

De altfel, chiar industria a observat acest trend. În 2026, K-Supermarket, una dintre cele mai mari lanțuri de magazine din Finlanda, a devenit primul supermarket din lume care și-a listat oficial locațiile ca atracții turistice pe Tripadvisor. Printre acestea se numără un magazin din Helsinki, care are stupi pe acoperiș pentru a produce miere, și altul renumit pentru selecția sa de bere artizanală. Fiecare locație este adaptată specificului comunității locale.

Partea negativă a turismului de supermarket

Însă, ca orice trend în turism, și acesta are limitele sale. În Kawaguchiko, Japonia, un magazin Lawson a devenit atât de popular pentru vederea sa panoramică asupra Muntelui Fuji, încât autoritățile au fost nevoite să instaleze garduri de protecție și să angajeze echipe de control al mulțimilor.

În cele din urmă, un ecran imens a fost ridicat pentru a bloca peisajul, transformând o simplă vizită la supermarket într-o experiență complet diferită.

Chiar și așa, farmecul rămâne. Pentru mulți, amintirile legate de aceste vizite sunt de neuitat. Poate fi vorba despre o pungă de chipsuri Lay’s cu o aromă nouă, savurată pe un balcon însorit, sau despre descoperirea celui mai bun iaurt din viață într-un magazin de cartier din Atena. Așa cum a spus un turist: „Am cumpărat un iaurt pe care l-a luat o localnică din frigider. A fost cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”.

Supermarketurile sunt mai mult decât locuri de cumpărături. Ele oferă o fereastră către viața de zi cu zi a unei țări și o modalitate accesibilă de a explora cultura locală. Într-o lume unde turismul devine din ce în ce mai planificat și artificial, o simplă vizită la un magazin alimentar străin poate fi o experiență autentică și memorabilă.

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