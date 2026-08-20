Pierderea celebrei artiste lasă un gol imens în lumea muzicală mondială, unde românca a fost aplaudată pe cele mai mari scene de operă.

De la Corul Radio la marile teatre ale lumii

Născută la Galați, la 9 iunie 1939, într-o familie cu profunde rădăcini muzicale, Ileana Cotrubaș și-a început parcursul artistic de la o vârstă fragedă. La doar nouă ani, ea făcea deja primii pași în muzică ca membru în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române.

În anul 1952, s-a mutat la București pentru a-și desăvârși studiile la Școala Specială de Muzică. Pregătirea sa riguroasă și calitățile vocale excepționale au dus la debutul pe scena Operei Naționale din București în anul 1964, moment care a marcat începutul unei cariere internaționale remarcabile.

După ce a fost laureată a unora dintre cele mai prestigioase concursuri de canto din lume, soprana a fost invitată să cânte pe scene emblematice precum Opera de Stat din Viena, teatrele de operă din Hamburg și Berlin, Royal Opera House Covent Garden din Londra, Metropolitan Opera din New York, precum și în cadrul renumitelor festivaluri de la Salzburg și Glyndebourne.

Momentul de la Scala din Milano care a intrat în istorie

Unul dintre cele mai memorabile momente din cariera sa a avut loc în anul 1975, la legendarul Teatru La Scala din Milano.

Chemată în ultimul moment să o înlocuiască pe celebra soprană Mirella Freni în rolul Mimì din opera „La Bohème” de Giacomo Puccini, Ileana Cotrubaș a oferit o interpretare magistrală care a cucerit definitiv publicul italian și critica internațională. Acea seară a rămas un punct de reper în istoria operei mondiale.

O moștenire artistică de neegalat

Admirată la nivel global pentru timbrul său unic, inteligența frazării și forța dramatică pe care o imprima fiecărui rol, artista a colaborat de-a lungul deceniilor cu cei mai mari dirijori ai lumii. Repertoriul său impresionant a cuprins capodopere semnate de Mozart, Verdi, Puccini, Bizet și Offenbach.

După retragerea din activitatea scenică, Ileana Cotrubaș s-a dedicat pedagogiei.

Prin intermediul cursurilor de măiestrie și al activității didactice, marea artistă a continuat să își dăruiască cunoștințele și pasiunea pentru cânt, formând și inspirând generații întregi de tineri artiști din întreaga lume.

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