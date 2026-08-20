Canicula se intensifică în România. Unde vor fi 40 de grade Celsius

Valul de căldură se intensifică în România și va cuprinde aproape întreaga țară în următoarele două zile.

Alina Șerban, meteorolog ANM, a declarat pentru Libertatea că vineri va fi cea mai fierbinte zi din acest episod de caniculă, când temperaturile vor depăși 35 de grade Celsius în aproape toate regiunile, iar în vest se vor atinge 39… 40 de grade Celsius la umbră.

Potrivit specialistului, masa de aer cald s-a intensificat deja și se extinde treptat asupra întregului teritoriu, motiv pentru care Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod portocaliu și cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

Cod portocaliu de căldură extremă în vestul și sud-vestul țării

Alina Șerban a explicat că joi avertizarea cod portocaliu este valabilă pentru Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

„O masă de aer cald se va intensifica astăzi în zona țării noastre, va cuprinde aproape toate regiunile, iar de mâine se va extinde în aproape toată țara, astfel încât au fost emise avertizări meteorologice ce vizează temperaturi deosebit de ridicate și caniculă”, a declarat Alina Șerban, meteorolog ANM, pentru Libertatea.

Vineri, aria codului portocaliu se extinde și va include Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nordul Moldovei, Oltenia și sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi foarte ridicate, caniculă și un disconfort termic deosebit de accentuat.

După 40 de grade urmează răcirea și furtunile. Meteorolog ANM: „Mâine va fi intensitatea maximă a acestei mase de aer cald”

Meteorologul ANM spune că vineri va fi momentul de vârf al valului de căldură: „Putem spune că mâine va fi intensitatea maximă a acestei mase de aer cald deoarece vom avea în aproape toată țara temperaturi de 35 și peste 35 de grade Celsius, cele mai ridicate, de 39… 40 de grade Celsius la umbră, în regiunile vestice”.

Pe lângă temperaturile extreme din timpul zilei, vestul și sud-vestul țării vor traversa și nopți tropicale: „În partea de vest și sud-vest a teritoriului în mod deosebit vom vorbi de nopți tropicale, cu temperaturi minime de 20 până la 26 de grade Celsius”. În restul țării, este în vigoare un cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate și, local, caniculă.

Maxime de 30 de grade Celsius pe litoral

Dobrogea este singura regiune ferită de avertizările de caniculă, iar pe litoral valorile termice vor fi considerabil mai scăzute. „Pe litoral vorbim de temperaturi maxime de 27… 29 de grade Celsius și, izolat, poate chiar 30 de grade Celsius”, a transmis Alina Șerban.

Potrivit ANM, atât joi, cât și vineri vremea va fi predominant însorită în cea mai mare parte a țării.

De luni se răcește și revin ploile

După episodul de caniculă, masa de aer cald începe să se retragă, iar România va fi influențată de o masă de aer rece. „Ulterior, masa de aer cald se va retrage treptat, iar o masă de aer rece va avansa pe teritoriul României și va determina temperaturi din ce în ce mai scăzute”, a declarat meteorologul ANM.

Luni, temperaturile maxime vor reveni la valori apropiate de normalul perioadei.

„Luni, temperaturile se vor situa într-un normal al perioadei, cu maxime de la 25… 26 până la cel mult 32… 33 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud a teritoriului”, potrivit Alinei Șerban.

Meteorologul ANM precizează că începutul săptămânii viitoare aduce și instabilitate atmosferică.

„La începutul săptămânii, vremea se răcește, nu vom mai vorbi de temperaturi caniculare, ci de valori maxime ce nu vor mai depăși 30… 33 de grade Celsius. De asemenea, apar și fenomenele de instabilitate. De luni, aceste fenomene de instabilitate, averse și descărcări electrice se vor regăsi în mai multe regiuni”, a conchis meteorologul ANM Alina Șerban.

Cum va fi vremea în București până duminică

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București, intervalul 20 august, ora 10.00 – 24 august, ora 10.00.

Joi, 20 august, vremea va deveni caniculară, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va ajunge la 36… 37 de grade Celsius, iar minima va fi de 17… 19 grade Celsius.

Vineri, 21 august, canicula și disconfortul termic ridicat vor continua. Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a nopții. Temperatura maximă va fi în jur de 37 de grade Celsius, iar minima, între 16 și 18 grade Celsius.

Sâmbătă, 22 august, vremea va rămâne caniculară, cu disconfort termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 35… 36 de grade Celsius, iar minima, între 18 și 20 de grade Celsius.

Duminică, 23 august, valul de căldură va persista și în ultima zi a intervalului analizat. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34… 35 de grade Celsius, iar minima, de 18… 19 grade Celsius.

Pentru municipiul București, ANM anunță că în intervalul 20 august, ora 10.00 – 24 august, ora 10.00, este în vigoare informarea meteorologică privind valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula, disconfortul termic accentuat și nopțile tropicale.

În plus, Capitala se află sub cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală în intervalele 20 august, ora 10.00 – 21 august, ora 10.00 și 21 august, ora 10.00 – 22 august, ora 10.00.

Vezi și prognoza meteo actualizată până la jumătate lunii septembrie

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