„Putem confirma că două avioane spaniole de vânătoare de tip F-18 au decolat în timpul nopții pentru a monitoriza situația după detectarea unei activități aeriene în apropierea graniței României cu Ucraina. Aeronavele operau sub comanda NATO”, a declarat pentru EFE un oficial al alianței occidentale de apărare.

Potrivit oficialului respectiv, NATO „rămâne în contact strâns cu autoritățile române” în legătură cu acest tip de incidente.

O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în noaptea de miercuri spre joi, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. Aceasta s-a prăbușit apoi, într-o zonă nepopulată, lângă localitatea Grindu, în județul Tulcea.

„La ora 03:21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. La ora 03:24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale“, a transmis MApN.

Avioanele spaniole trimise pentru a monitoriza situația fac parte din cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană Consolidată.

Pe 16 august, un F-18 spaniol a doborât o dronă rusească de tip Geran 2 după ce a încălcat spațiul aerian al României în zona județului Galați.

Pe de altă parte, NATO a dat asigurări, joi, că este „pregătită” să răspundă în cazul unui atac cu rachete balistice dinspre Iran către un stat membru.

„NATO este pregătită să abordeze orice amenințare și va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a-i apăra pe toți aliații”, a precizat oficialul citat de EFE.

Financial Times (FT) a dezvăluit marți că Iranul examinează posibilitatea de a ataca obiective americane din Europa. FT citează două surse „apropiate regimului” de la Teheran, care s-au referit la „active americane din sud-estul Europei”, precum Bulgaria.

Amenințările formulate recent de Teheran reflectă o atmosferă de sfidare la adresa Statelor Unite, în condițiile în care tot mai mulți reprezentanți ai regimului iranian consideră că escaladarea războiului este o chestiune de timp, notează ziarul britanic.

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